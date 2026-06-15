স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকায় চোখের আর্দ্রতা কমে যাচ্ছে ? প্রযুক্তির চাপ এড়াতে চিকিৎসকদের পরামর্শ

স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকায় চোখের আর্দ্রতা কমে যাচ্ছে ? প্রযুক্তির চাপ এড়াতে চিকিৎসকদের পরামর্শ
অতিরিক্ত সময় ধরে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকার ফলে ‘আই বার্নআউট’ বা ‘ডিজিটাল আই স্ট্রেইন’ (চোখের ওপর ডিজিটাল চাপ) সৃষ্টি হয় ৷
Published : June 15, 2026 at 12:30 PM IST
বর্তমান ডিজিটাল যুগে আমরা আমাদের সময়ের বেশিরভাগ অংশই কম্পিউটার, ল্যাপটপ বা মোবাইল ফোনের স্ক্রিনের সামনে কাটিয়ে থাকি । আপনি যদি কোনও অফিসে কাজ করেন, তবে টানা আট ঘণ্টা বা তারও বেশি সময় ধরে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকাটা সম্ভবত আপনার দৈনন্দিন রুটিনেরই একটি অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে ।
আপনি কি জানেন, এই অভ্যাসটি কেবল কাজের ওপরই নয়, বরং আপনার চোখের স্বাস্থ্যের উপরও বিরূপ প্রভাব ফেলছে ? চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায়, দীর্ঘ সময় ধরে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকার ফলে সৃষ্ট এই অস্বস্তিকর অবস্থাকে 'আই বার্নআউট' (eye burnout) বা 'ডিজিটাল আই স্ট্রেইন' (digital eye strain) বলা হয় ।
জেনে নেওয়া যাক, এই সমস্যাটি আসলে কী এবং এটি প্রতিরোধের জন্য বিশেষজ্ঞরা কী পরামর্শ দিচ্ছেন ?
চোখের কী হয় ?
আমরা যখন একটানা কোনও স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকি, তখন চোখের পলক ফেলার হার স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কমে যায় । পলক কম ফেলার ফলে চোখের আর্দ্রতার মাত্রায় সরাসরি প্রভাব পড়ে এবং চোখ দ্রুত শুষ্ক হয়ে যায় । এর ফলে চোখে শুষ্কতা, তীব্র জ্বালাপোড়া, চুলকানি ও ভারী ভাব অনুভূত হয় । কখনও কখনও মনে হয় যেন চোখের ভিতর বালির কণা ঢুকেছে অথবা চোখ ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ।
'আই বার্নআউট' (eye burnout)-এর লক্ষণগুলি কীভাবে চিনবেন ?
শুরুতে এটি শনাক্ত করা কিছুটা কঠিন হতে পারে, তবে আপনার শরীর বেশ কিছু সংকেত দেয়:
চোখ লাল হয়ে যাওয়া এবং ঝাপসা দৃষ্টি ।
ঘন ঘন মাথাব্যথা ।
ঘাড় ও কাঁধে একটানা ব্যথা ।
স্ক্রিনের দিকে মনোযোগ দিতে অসুবিধা ।
দীর্ঘ সময় কাজ করার পর চোখে ব্যথা বা তীব্র আলোর প্রতি সংবেদনশীলতা ।
এই লক্ষণগুলিকে উপেক্ষা করলে তা আপনার শারীরিক সুস্থতা ও কাজের ক্ষমতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে ।
এই ঝুঁকির মাত্রা কতটা ?
ভালো বিষয় হল, 'আই বার্নআউট' (eye burnout) সাধারণত চোখের কোনও স্থায়ী ক্ষতি করে না; তবে এটি আপনার দৈনন্দিন জীবন ও কর্মক্ষমতার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে ।
চোখের উপর ক্রমাগত চাপের ফলে চোখের ক্লান্তি দেখা দেয় ৷ কাজে মনোযোগ দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে এবং বারবার বিরতি নেওয়ার প্রবণতা তৈরি হয় । যাঁরা আগে থেকেই 'ড্রাই আই সিনড্রোম' (dry eye syndrome) বা দৃষ্টিশক্তিজনিত সমস্যায় ভুগছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই অবস্থা আরও গুরুতর হতে পারে ।
'আই বার্নআউট' প্রতিরোধের কার্যকর উপায়সমূহ
বিশেষজ্ঞদের মতে, দৈনন্দিন রুটিনে সামান্য কিছু পরিবর্তন আনলে এই সমস্যা প্রতিরোধে দারুণ সুফল পাওয়া যেতে পারে:
'20-20-20' নিয়ম: কাজ করার সময় প্রতি 20 মিনিট অন্তর অন্তত 20 সেকেন্ডের বিরতি নিন এবং 20 ফুট দূরের কোনও কিছুর দিকে তাকান । এই সাধারণ অভ্যাসটি চোখের পেশিকে শিথিল করে এবং একটানা তাকিয়ে থাকার ফলে সৃষ্ট চোখের ওপর চাপ কমায় ।
দূরত্ব ও আলো: স্ক্রিন এবং আপনার চোখের মধ্যে সঠিক দূরত্ব বজায় রাখুন । এছাড়া, আপনি যেখানে কাজ করছেন সেই ঘরে যেন পর্যাপ্ত আলো থাকে, তা নিশ্চিত করুন ।
ব্রাইটনেস বা উজ্জ্বলতা ঠিক রাখা: চোখের উপর চাপ বা অস্বস্তি এড়াতে আপনার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্ক্রিনের উজ্জ্বলতা বা ব্রাইটনেস ঠিক করে নিন ।
ঘন ঘন চোখের পলক ফেলা: চোখ আর্দ্র রাখতে কাজ করার সময় সচেতনভাবে ঘন ঘন চোখের পলক ফেলার অভ্যাস গড়ে তুলুন ।
খাদ্যাভ্যাস ও ঘুম: প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন এবং পর্যাপ্ত ঘুমান । প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে চোখের জন্য লুব্রিকেটিং ড্রপ ব্যবহার করতে পারেন ।
এই নিয়মগুলি মেনে চলার পরেও যদি ঝাপসা দৃষ্টি, চোখে তীব্র ব্যথা বা মাথাব্যথার মতো সমস্যা দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে, তবে দেরি না করে একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9434525/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)