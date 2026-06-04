ফ্রিজে রাখার সঙ্গে সঙ্গে কি লিচু শুকিয়ে যায় ? এই সহজ কৌশলগুলি মেনে চলুন টাটকা থাকবে বহুদিন

ফ্রিজে রাখার সঙ্গে সঙ্গে কি লিচু শুকিয়ে যায় ? এই সহজ কৌশলগুলি মেনে চলুন টাটকা থাকবে বহুদিন
লিচু দীর্ঘ সময় ধরে সতেজ ও রসালো রাখতে কয়েকটি সহজ কৌশল বেশ কাজে আসতে পারে ।
Published : June 4, 2026 at 4:10 PM IST
গ্রীষ্ম আসার সঙ্গে সঙ্গে বাজারগুলো রসালো ও মিষ্টি লিচুর প্রাচুর্যে ভরে ওঠে । যদিও এদের স্বাদ সত্যিই অতুলনীয় ৷ তবুও খুব দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রবণতাও এদের মধ্যে সমানভাবে বিদ্যমান । লিচুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, পটাশিয়াম এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে ৷ যা শরীরকে শীতলতা, শক্তি এবং রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা প্রদান করে ।
তবে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা না হলে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই লিচুগুলি শুকিয়ে যেতে পারে ৷ কালো হয়ে যেতে পারে কিংবা পচে যেতে পারে । এখানে বর্ণিত সহজ অথচ কার্যকর কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করে আপনি লিচুগুলিকে দীর্ঘ সময়ের জন্য সতেজ ও অক্ষত রাখতে পারেন । জেনে নেওয়া প্রয়োজন সেগুলি সেই সম্পর্কে ৷
লিচু দীর্ঘ সময় ধরে সতেজ রাখবেন কীভাবে ?
সংরক্ষণের আগে ধোবেন না: লিচু সংরক্ষণ করার আগে ভুলেও তা ধোবেন না । আর্দ্রতার কারণে লিচু দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় । তাই, খাওয়ার ঠিক আগে লিচু ধুয়ে নিন এবং অল্প সময়ের জন্য জলে ভিজিয়ে রাখুন ।
গুচ্ছসহ ফ্রিজে রাখুন: লিচুগুলি ডাঁটা বা গুচ্ছ থেকে আলাদা না করে সেভাবেই ফ্রিজে সংরক্ষণ করা সবচেয়ে ভালো । এটি লিচুর সতেজতা এবং রসালো ভাব বজায় রাখতে সাহায্য করে ।
পুরোনো লিচুগুলি আগে খেয়ে ফেলুন: পাকা, সুগন্ধি এবং অপেক্ষাকৃত পুরোনো লিচুগুলি আগে খেয়ে ফেলুন । এতে লিচু নষ্ট হওয়া রোধ হয় এবং নতুন বা সতেজ লিচুগুলি দীর্ঘ সময় ধরে ভালো থাকে ।
বাতাস চলাচল করে এমন ব্যাগ ব্যবহার করুন: লিচু সংরক্ষণের জন্য বায়ুরোধী পাত্র বা বয়াম ব্যবহার করবেন না ৷ এর পরিবর্তে সবসময় এমন ব্যাগ ব্যবহার করুন যার ভিতর দিয়ে বাতাস চলাচল করতে পারে । এটি সঠিক বায়ু চলাচলে সহায়তা করে এবং লিচুতে ছত্রাক বা মোল্ড জন্মানো প্রতিরোধ করে ।
প্রতিদিন পরীক্ষা করুন: প্রতিদিন লিচুগুলি পরীক্ষা করে দেখুন । যদি কোনও লিচু পচতে শুরু করেছে বলে মনে হয়, তবে বাকি লিচুগুলি নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাতে সেটিকে অবিলম্বে সরিয়ে ফেলুন ।
শীতল ও শুষ্ক স্থানে রাখুন: লিচু সবসময় একটি শীতল, শুষ্ক এবং ছায়াযুক্ত স্থানে সরাসরি সূর্যের আলো বা তাপ থেকে দূরে সংরক্ষণ করুন ৷ বিশেষ করে যদি আপনি সেগুলোকে তাৎক্ষণিকভাবে ফ্রিজে রাখতে না চান।
খোসা না ছাড়িয়ে সংরক্ষণ করুন: লিচুর খোসা এর ভিতরের শাঁসকে সুরক্ষা প্রদান করে । তাই, লিচু সংরক্ষণের আগে এর খোসা ছাড়াবেন না; সবসময় খোসাসহই সংরক্ষণ করুন ।
কাগজের ব্যাগে সংরক্ষণ করুন: প্লাস্টিকের ব্যাগের চেয়ে কাগজের ব্যাগে লিচু সংরক্ষণ করা অধিক শ্রেয় । কারণ কাগজের ব্যাগের ভেতর দিয়ে বাতাস চলাচল করতে পারে, যা লিচু দ্রুত নষ্ট হওয়া রোধ করতে সহায়তা করে ।
লিচুর উপকারিতা:
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে কাজ করে: লিচুতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি ৷ এটি শরীরকে অজানা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে ৷
হাড়কে শক্তিশালী করে: লিচু খাওয়ার অন্যতম প্রধান উপকারিতা হল-এটি হাড়কে মজবুত করে । কারণ, লিচুতে রয়েছে আয়রন, কপার, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি খনিজ । এই খনিজগুলি শরীরে ক্যালসিয়ামের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে, হাড়কে মজবুত করে ।
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33337091/