কেবল রোদে বেরোলেই নয়, এই সাধারণ ভুলই হল হিটস্ট্রোকের আসল কারণ

কেবল রোদে বেরোলেই নয়, এই সাধারণ ভুলই হল হিটস্ট্রোকের আসল কারণ
প্রচণ্ড গরমে আমাদের সামান্য কিছু ভুলও হিটস্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে । এই ভুলগুলি এড়িয়ে চলা অত্যন্ত জরুরি ৷
Published : May 30, 2026 at 3:16 PM IST
গ্রীষ্মের তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত নানা সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে । এগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর এবং প্রাণঘাতী অবস্থাটি হল 'হিট স্ট্রোক'। এই অবস্থায় শরীর তার অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে ৷ যার ফলে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে 104 ডিগ্রি ফারেনহাইট বা তারও বেশি হয়ে যায় ।
এটি একটি অত্যন্ত প্রাণঘাতী পরিস্থিতি ৷ তাই গ্রীষ্মকালে এর থেকে সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপরিহার্য । অনেকেই মনে করেন যে, দীর্ঘক্ষণ সরাসরি সূর্যের আলোর সংস্পর্শে থাকার ফলেই কেবল হিট স্ট্রোক হয়ে থাকে ৷ কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কিছু নির্দিষ্ট ভুলের কারণেও আমরা এর শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে পড়তে পারি ।
তৃষ্ণা না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা: গ্রীষ্মকালে আমাদের সবচেয়ে বড় ভুল হল, গলা পুরোপুরি শুকিয়ে কাঠ না হওয়া পর্যন্ত আমরা জল পান করি না । তীব্র গরমে শরীরকে শীতল রাখার জন্য ক্রমাগত ঘাম ঝরাতে হয়, যার ফলে শরীর থেকে দ্রুত জল ও ইলেকট্রোলাইট নিঃশেষ হয়ে যায় । আপনি যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান না করেন, তবে শরীর ঘাম উৎপাদন বন্ধ করে দেয় ৷ এর ফলে শরীরের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং হিটস্ট্রোকের ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায় ।
বিকেলে কঠোর শরীরচর্চা: দুপুর 12টা থেকে বিকেল 4টের মধ্যবর্তী সময়ে সূর্যের তেজ থাকে সর্বাধিক । এই সময়ে প্রখর রোদের নীচে দৌড়ানো, ভারী ব্যায়াম করা কিংবা কায়িক পরিশ্রমের মতো কাজে লিপ্ত হওয়া মানে হল সরাসরি 'হিটস্ট্রোক' বা সানস্ট্রোককে ডেকে আনা । যখন বাইরের তাপমাত্রা এমনিতেই অত্যন্ত বেশি থাকে এবং একই সময়ে আপনি নিজের শরীরের উপর অভ্যন্তরীণ শারীরিক চাপ সৃষ্টি করেন, তখন শরীরের স্বাভাবিক শীতলীকরণ ব্যবস্থা অনিবার্যভাবেই অকার্যকর হয়ে পড়ে ।
ভুল পোশাক নির্বাচন: গ্রীষ্মকালে অনেক সময় ফ্যাশনের তাড়নায় সিন্থেটিক কাপড়, নাইলন বা গাঢ় রঙের আঁটসাঁট পোশাক পরার ভুলটি করা হয় ৷ যা একটি মারাত্মক ভুল । গাঢ় রঙ সূর্যের তাপ শোষণ করে নেয়, অন্যদিকে সিন্থেটিক কাপড় ঘাম বাষ্পীভূত হতে বাধা দেয় । যখন ঘাম বাতাসের সংস্পর্শে আসতে এবং শুকিয়ে যেতে পারে না, তখন শরীর ভিতর থেকে নিজেকে কার্যকরভাবে শীতল করতে ব্যর্থ হয় ।
চা, কফি এবং অ্যালকোহল সেবন: অনেকেই গরম থেকে স্বস্তি পেতে ঠান্ডা বিয়ার পান করেন, অথবা আলস্য দূর করতে ঘন ঘন চা ও কফি পান করেন । অ্যালকোহল, ক্যাফেইন এবং উচ্চমাত্রার চিনিযুক্ত পানীয়গুলি 'ডাইউরেটিক' বা মূত্রবর্ধক হিসেবে কাজ করে ৷ যার অর্থ হল, এগুলি শরীরে মূত্র উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় । এর ফলে শরীর জলশূন্য হয়ে পড়ে এবং 'হিটস্ট্রোক' বা লু-লাগার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় ।
রোদে দাঁড় করানো বন্ধ গাড়ির ভেতরে বসে থাকা: রোদের মধ্যে দাঁড় করানো একটি গাড়ি অনেকটা চুল্লির মতোই কাজ করে । মাত্র 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যেই, একটি বন্ধ গাড়ির ভেতরের তাপমাত্রা বাইরের তাপমাত্রার চেয়ে প্রায় 20 ডিগ্রি পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে । এমন একটি দাঁড় করানো গাড়ির ভিতরে বসে থাকা অথবা শিশু বা পোষা প্রাণীদের ভেতরে রেখে যাওয়া অত্যন্ত প্রাণঘাতী প্রমাণিত হতে পারে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)