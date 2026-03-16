বিরক্তি ও ক্লান্তি থেকে বিদায় নিন, গ্রীষ্মে সুন্দর ঘুমের জন্য বিশেষজ্ঞদের সহজ পরামর্শ

বিরক্তি ও ক্লান্তি থেকে বিদায় নিন, গ্রীষ্মে সুন্দর ঘুমের জন্য বিশেষজ্ঞদের সহজ পরামর্শ
গ্রীষ্মকালে, দিনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঘুমের চক্রে ব্যাঘাত ঘটায়, যার ফলে মেলাটোনিন হরমোনের উৎপাদন হ্রাস পায় ।
Published : March 16, 2026 at 10:25 AM IST
আবহাওয়ার পরিবর্তনের প্রভাব ঘুমের ওপর পড়ে । লক্ষ্য করা গিয়েছে, শীতকালের তুলনায় গ্রীষ্মকালে মানুষ সাধারণত কম ঘুমায় এবং এটি সরাসরি তাদের দৈনন্দিন রুটিনকে প্রভাবিত করে । গ্রীষ্মকালে ঠিক কেন ঘুমের পরিমাণ কমে যায় এবং কীভাবে রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমানো সম্ভব এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা তাঁদের মতামত তুলে ধরেছেন ৷
গ্রীষ্মকালে ঘুমের চক্রে পরিবর্তন এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে প্রায়শই ঘুমের পরিমাণ কমে যায় । দিনের আলোর স্থায়িত্ব বেড়ে যাওয়ায় মেলাটোনিন ঘুম উদ্রেককারী হরমোন উৎপাদন ব্যাহত হয় ৷ এর ফলে শরীরের স্বাভাবিক ঘুম-জাগরণ চক্র বিঘ্নিত হয় । সুস্বাস্থ্যের জন্য সাত থেকে আট ঘণ্টা ঘুম অপরিহার্য । ফলস্বরূপ, যখন পর্যাপ্ত ঘুম হয় না, তখন অনেকেই মানসিক চাপ, ক্লান্তি এবং খিটখিটে মেজাজের মতো সমস্যার সম্মুখীন হন ৷
গ্রীষ্মকালে ঘুমের স্বল্পতা: গ্রীষ্মকালে কম ঘুমানো কোনও অসুস্থতার লক্ষণ নয় । প্রকৃতপক্ষে, গ্রীষ্মের দিনগুলি দীর্ঘ এবং রাত হয় ছোট ৷ তাছাড়া 'মেলাটোনিন' নামক হরমোনটির উৎপাদন কেবল অন্ধকার নেমে আসার পরেই শুরু হয় । যেহেতু দিনের অনেকটা সময় পার হওয়ার পর অন্ধকার নামে, তাই এই হরমোনের উৎপাদন কমে যাওয়ার ফলে ঘুমের পরিমাণও হ্রাস পায় ।
গবেষণায় কী বলা হয়েছে ?
সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ঘুমের ধরন বা বিন্যাস 'সার্কাডিয়ান রিদম' -এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত হয় । এই জৈবিক ঘড়িটি শরীরের অভ্যন্তরে 24 ঘণ্টার একটি চক্রে কাজ করে এবং সূর্যের গতির সঙ্গে এর কার্যক্রম সমন্বিত থাকে ৷
কীভাবে আপনি মানসম্মত ঘুম নিশ্চিত করতে পারেন ?
প্রাকৃতিক সূর্যের আলো গায়ে লাগান এবং শারীরিক কার্যকলাপে অংশ নিন ।
ঘুম ও জাগরণের একটি নির্দিষ্ট ও নিয়মিত সময়সূচি মেনে চলার অভ্যাস করুন ।
ঘুমের সময় আপনার শোবার ঘরটি যেন শীতল ও শান্ত থাকে, তা নিশ্চিত করুন; ঘরটি অন্ধকার হওয়া বাঞ্ছনীয় ।
ঘুমোতে যাওয়ার আগে চা বা কফি পান করা থেকে বিরত থাকুন ।
বিছানায় যাওয়ার অন্তত এক ঘণ্টা আগে আপনার মোবাইল ফোনটি সরিয়ে রাখুন ।
ঘুমোতে যাওয়ার আগে স্নান করে নিন এবং শরীরকে শিথিল করতে আরামদায়ক সুতির পোশাক পরুন ।
কেবল যখন সত্যিই ঘুমের সময় হবে, তখনই বিছানায় যান—এর আগে নয় ।
ঘুমোতে যাওয়ার আগে গভীর রাতে গুরুপাক বা ভারী খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকুন ।
পরিবর্তনশীল আবহাওয়া আপনার 'জৈবিক ঘড়ি'তে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে:
আবহাওয়ার পরিবর্তন পাশাপাশি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ের অদলবদল অনিবার্যভাবেই আমাদের ঘুমের ওপর প্রভাব ফেলে । এর কারণ হল, মানুষের শরীরের জৈবিক ঘড়িটি প্রাকৃতিকভাবেই সূর্যের গতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে বা সমন্বিত করে নেয় । ফলস্বরূপ, গ্রীষ্মের মাসগুলিতে অনেকেই রাতে দেরিতে ঘুমাতে যাওয়া সত্ত্বেও খুব ভোরে জেগে ওঠেন, যার ফলে তাঁদের ঘুম অপর্যাপ্ত থেকে যায় । তাই রাতে নিরবচ্ছিন্ন ও ভালো ঘুম নিশ্চিত করতে হলে দিনের বেলার দৈনন্দিন কার্যকলাপের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া অত্যন্ত জরুরি । আপনার দৈনন্দিন রুটিন যদি সুশৃঙ্খল ও অপরিবর্তিত থাকে, তবে রাতেও আপনি পর্যাপ্ত ঘুমের নিশ্চয়তা পাবেন । বস্তুত, সুস্বাস্থ্য এবং মানসিক সুস্থতা বজায় রাখার জন্য এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ।
জীবনধারা হয়ে উঠছে ঘুমের শত্রু: আজকাল মানুষের পরিবর্তনশীল জীবনধারা ঘুমের শত্রুতে পরিণত হয়েছে । এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা গভীর রাত পর্যন্ত অফিসের কাজ করেন, অথচ ভোরের আলো ফোটার আগেই তাঁদের ঘুম থেকে উঠতে বাধ্য হতে হয় । এরফলে তাঁরা পর্যাপ্ত ঘুম থেকে বঞ্চিত হন এবং সারাদিন ধরে ক্লান্তিবোধ করেন । একইভাবে এমনও অনেকে আছেন যাঁরা গভীর রাত পর্যন্ত মোবাইল ফোনে ব্রাউজিং করে সময় কাটান অথচ কাজের দায়বদ্ধতার কারণে তাঁদেরও খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতে হয় । এই ধরনের ব্যক্তিরাও পর্যাপ্ত ঘুম পেতে ব্যর্থ হন, যার পরিণতিস্বরূপ তাঁদের মানসিক চাপের মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে ।
ঘুমের উপকারিতা (Benefits Of Sleep): যদি একজন ব্যক্তি প্রতিদিন পর্যাপ্ত ঘুম না ঘুমান তাহলে এটি শরীরের হরমোন এবং বিপাকের উপর প্রভাব ফেলে । ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুম শরীরে নানান সমস্যার সমাধান হতে পারে ৷ ঘুমের অভাব শরীরে স্ট্রেস হরমোন বৃদ্ধি করতে পারে, যা ইনসুলিনকে সঠিকভাবে কাজ করতে বাধা দিতে পারে । যখন এটি ঘটে, তখন শরীরে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়তে শুরু করে ধীরে ধীরে ইনসুলিন প্রতিরোধের ঝুঁকি বাড়ায় । এই পরিস্থিতি টাইপ 2 ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও বাড়াতে পারে । ফলে প্রতিদিন নির্দিষ্ঠ সময়ে নিয়ম করে শরীরের জন্য ঘুম অপরিহার্য ৷
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
