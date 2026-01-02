ঠান্ডাতেও শিশু কম্বলের নীচে অলসতায় থাকবে না, এই টিপসগুলি কর্যকর হতে পারে

ঠান্ডাতেও শিশু কম্বলের নীচে অলসতায় থাকবে না, এই টিপসগুলি কর্যকর হতে পারে
শিশুদের ঠান্ডায় অলস হওয়া থেকে সক্রিয় রাখতে এই টিপসগুলি মেনে চলুন ৷
Published : January 2, 2026 at 10:44 AM IST
শীতকালে, সবাই অলসতায় আচ্ছন্ন থাকে । শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক, সকলেই কম্বলের আড়ালে আবদ্ধ থাকে । যদি আপনার শিশু ঠান্ডায় সম্পূর্ণ অলস হয়ে পড়ে তাহলে সারাদিনে কাজ করার জন্য় সক্রিয় থাকবে না ৷
শীতের মরসুমে গরম কম্বল থেকে বেরিয়ে যেকোনও কাজ করা কারোর পক্ষেই অবিশ্বাস্যরকম কঠিন । এই তীব্র শীতে, শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক সকলেই, বিছানায়, স্থিরভাবে, ফোনে শুয়ে তাদের সময় এবং স্বাস্থ্য নষ্ট করে থাকে । বাচ্চাদের প্রচুর শক্তি থাকে, কিন্তু এই সময়েও, তারা বাইরে যাওয়ার চেয়ে ফোনে গেম খেলতে বেশি পছন্দ করে । তাই আপনি যদি এই শীতে বাচ্চাদের আবার সক্রিয় করতে চান, তাহলে এই শীতকালীন অভিভাবকত্বের টিপসগুলি অনুসরণ করা আপনার জন্য সেরা বিকল্প হতে পারে । জেনে নিন কীভাবে শিশুদের সক্রিয় থাকতে অনুপ্রাণিত করবেন ?
মজার কার্যকলাপ: আপনি যদি বাচ্চাদের বাইরে পাঠাতে না চান, তাহলে ঘরের ভিতরে প্রচুর মজাদার এবং উত্তেজনাপূর্ণ শারীরিক কার্যকলাপ করতে পারেন । নাচ তার মধ্যে একটি । আপনার বাচ্চাদের বাড়িতে একটি নাচের ক্লাসে পাঠাতে পারেন অথবা একটি নাচের ক্লাসে যোগ দিতে পারেন ।
অ্যারোবিক্স: নাচের পাশাপাশি, জুম্বা বা অ্যারোবিক্সও শিশুদের বৃদ্ধির জন্য খুবই উপকারী । এটি শরীরে রক্ত প্রবাহ উন্নত করে । অতএব, আপনার বাচ্চাদের অ্যারোবিক্সও শেখানো উচিত ৷ এটি তাদের খুশি, সক্রিয় এবং ব্যস্ত রাখবে ।
মার্শাল আর্টস: আপনার বাচ্চাদের শীতকালীন ছুটিতে মার্শাল আর্ট শেখাতে পারেন । এই দক্ষতা শারীরিক এবং মানসিক উভয় বিকাশের জন্যই কার্যকর হতে পারে ।
লাফ দড়ি: বাচ্চাদের সক্রিয় এবং সতেজ রাখতে চাইলে, আপনি তাদের লাফ দড়ি করানোর ব্যবস্থা করতে পারেন । এটি একটি দুর্দান্ত কার্যকলাপ যা তাদের সক্রিয় রাখতে পারে ।
গৃহস্থালির কাজ: বাচ্চাদের কিছু গৃহস্থালির কাজ কীভাবে করতে হয় তা জানা উচিত । প্রতিটি পিতামাতার অবশ্যই এই টিপসগুলি অনুসরণ করা উচিত ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
- ডায়েটের কিছু অদলবদল করলেই আপনি থাকবেন ফিট, নতুন ট্রেন্ড Diet Swaps সম্পর্কে জানুন
- খিদে পেলেই এক মুঠো চিনাবাদাম খেয়ে নিচ্ছেন ? শরীরের ক্ষতি হচ্ছে, না কি উপকার ?
- Exercise Snacks নতুন ফিটনেস ট্রেন্ড, জিম ছাড়াই ওজন কমবে কীভাবে ? জানুন পদ্ধতি
- দামি সুপারফুড ছেড়ে খান এই দু'টি ঘরোয়া উপাদান ! শরীরে নানান পরিবর্তন ঘটবে