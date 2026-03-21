নবরাত্রি উপবাসের সময় কোষ্ঠকাঠিন্য ও গ্যাসের সমস্যা কেন দেখা দেয় ? কীভাবে মুক্তি পাওয়া সম্ভব ?

নবরাত্রি উপবাসের সময় কোষ্ঠকাঠিন্য ও গ্যাসের সমস্যা কেন দেখা দেয় ? কীভাবে মুক্তি পাওয়া সম্ভব ?
আপনারা হয়তো প্রায়ই লক্ষ্য করেছেন নবরাত্রির উপবাস চলাকালীন অনেকেরই কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাসের সমস্যা এবং বদহজমের মতো নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দেয় ।
Published : March 21, 2026 at 3:43 PM IST
আপনি কি জানেন, নবরাত্রি উপবাস কেবল বিশ্বাসের সঙ্গেই নয়, বরং আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত ৷ তবে বাস্তবতা হল, মানুষ যখনই উপবাস শুরু করেন, তাঁদের হজমতন্ত্রে প্রায়শই নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে । নবরাত্রি উপবাস চলাকালীন কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে শুরু করে গ্যাসের সমস্যা এবং পেটে ভারী বোধ করার মতো অভিযোগগুলি বেশ সাধারণ ঘটনা । এমনটা ঘটে কারণ আমরা হঠাৎ করেই আমাদের খাদ্যাভ্যাসে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসি । শরীর এই পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় পায় না, যার ফলে হজমজনিত নানা গোলযোগ দেখা দেয় । ভালো বিষয় হল, খাদ্যের নির্বাচনের ক্ষেত্রে সামান্য একটু বিচক্ষণতা অবলম্বন করলেই এই সমস্যাগুলি খুব সহজেই এড়ানো সম্ভব । জেনে নেওয়া যাক সেগুলি সম্পর্কে ৷
খাওয়ার ধরনে আকস্মিক পরিবর্তন: নবরাত্রি চলাকালীন আমরা আমাদের প্রাত্যহিক প্রধান খাবারগুলি যেমন রুটি এবং সবজির তরকারি একপাশে সরিয়ে রাখি এবং এর পরিবর্তে সাবুদানা, সিঙারার এবং আলুর মতো খাবারগুলি অধিক পরিমাণে গ্রহণ করতে শুরু করি । যদিও এই খাবারগুলি পেট ভরার বা তৃপ্তির অনুভূতি দেয়, তবুও এগুলো প্রায়শই বেশ ভারী হয় এবং হজম করা কঠিন হয়ে পড়ে । তাছাড়া এই খাবারগুলিতে ফাইবারের (তন্তু) পরিমাণ কম থাকায় তা অন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি করে, যার ফলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দেখা দেয় ।
জলের অভাবও সমস্যাকে বাড়িয়ে তোলে: উপবাসের সময় মানুষ প্রায়ই জল পান কমিয়ে দেয় । কেউ কেউ বারবার উঠে জল পান করার ঝামেলা এড়িয়ে যান ৷ আবার অন্যদের হয়তো স্বাভাবিকভাবেই তৃষ্ণা কম পায় । তবে এই অভ্যাসটিই হজম প্রক্রিয়াকে মন্থর করে দেয় ৷ যার ফলে গ্যাস ও কোষ্ঠকাঠিন্য উভয় সমস্যাই বৃদ্ধি পায় ।
অতিরিক্ত ভাজাভুজি খেলে পেট খারাপ হতে পারে: উপবাসের সময় অনেকেই ভাজাভুজি খাবারের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেন ৷ যেমন- সাবুদানার বড়া বা লুচি । তবে এই খাবারগুলি পেটের জন্য বেশ ভারী হয়ে থাকে । তেলসমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করলে গ্যাস, অ্যাসিডিটি এবং বদহজমের মতো সমস্যা দেখা দেয় ।
দীর্ঘক্ষণ খালি পেটে থাকা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর: উপবাস চলাকালীন অনেকেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা না খেয়ে থাকেন, যার ফলে পেটের ভেতর অ্যাসিড জমা হতে থাকে । পেটে অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে গ্যাস, টক ঢেকুর এবং পেটে ব্যথার মতো সমস্যাগুলি দেখা দেয় ।
ফাইবারের অভাবে দেখা দেয় কোষ্ঠকাঠিন্য: উপবাসের সময় সবুজ শাকসবজি এবং পূর্ণ শস্যজাতীয় খাবারের গ্রহণ কমে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়; এর ফলে শরীর পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার বা আঁশ পায় না । ফাইবারের এই অভাব সরাসরি হজম প্রক্রিয়ার ওপর প্রভাব ফেলে এবং স্বাভাবিক মলত্যাগ বা পেট পরিষ্কার হওয়াকে কঠিন করে তোলে ।
কীভাবে হজমশক্তি ভালো রাখবেন ?
উপবাস চলাকালীনও আপনি যদি আপনার পেট বা পাকস্থলীকে স্বস্তিতে রাখতে চান, তবে সারাদিন ধরে অল্প অল্প করে খাবার খাওয়ার চেষ্টা করুন । বেশি করে জল, ডাবের জল এবং ঘোল বা বাটারমিল্কের মতো তরল জাতীয় খাবারের পরিমাণ বাড়িয়ে দিন । আপনার খাদ্যতালিকায় ফলমূল এবং দই অন্তর্ভুক্ত করতে ভুলবেন না । ভাজাভুজি ও তেলযুক্ত খাবারের গ্রহণ কমিয়ে দিন ৷ এর পরিবর্তে হালকা, সেদ্ধ কিংবা ঝলসানো খাবার বেছে নিন । সকালে কুসুম গরম জল পান করা এবং দ্রুত পায়ে কিছুক্ষণ হাঁটাচলা করাও অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হতে পারে ।
সামান্য একটু বিচক্ষণতা অবলম্বন করে এবং সঠিক খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে, আপনি পেটের কোনও রকম অস্বস্তি ছাড়াই স্বাচ্ছন্দ্যে আপনার নবরাত্রির উপবাস সম্পন্ন করতে পারবেন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
- 20 থেকে 25 বছর বয়সিরাও কেন ফ্যাটি লিভারের শিকার হচ্ছে ? এই লক্ষণেই শনাক্ত করুন
- নবরাত্রির উপবাসে রোজ অফিসে বসে কাজ করছেন ? পাতে রাখুন এই ফলগুলি
- সন্তানের পেট সুস্থ ও সতেজ রাখতে চান ? হজম থেকে শুরু করে অন্ত্রের স্বাস্থ্য এই খাবারগুলি অত্যন্ত উপকারী
- জোরে নাক ডাকা ও দিনের বেলায় ক্লান্তি ! স্লিপ অ্যাপনিয়ার এই লক্ষণ উপেক্ষা করলে বড় বিপদ