অ্যান্টি-বায়োটিক প্রতিরোধের ঝুঁকি এড়াতে কিছু টিপস মেনে চলুন, শরীর সুস্থ থাকবে

রোগের চিকিৎসায় অ্যান্টি-বায়োটিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ৷ কিন্তু এর অপব্যবহার অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় ।

অ্যান্টি-বায়োটিক প্রতিরোধের ঝুঁকি এড়াতে কিছু টিপস মেনে চলুন (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 20, 2025 at 12:44 PM IST

স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হলে কিছু মানুষ ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করার পরিবর্তে সরাসরি একজন রসায়নবিদ থেকে ওষুধ কিনে নিজে নিজে খেয়ে থাকেন । এমনও অনেকে আছেন যাঁরা মাঝপথে অ্যান্টি-বায়োটিকের কোর্স ছেড়ে দেন । এই অবহেলা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে বলে জানান বিশেষজ্ঞরা । একইভাবে আমরা প্রায়শই হাতুড়ে বা অপ্রশিক্ষিত ডাক্তারদের দ্বারা অ্যান্টি-বায়োটিকের অপব্যবহারের অনেক উদাহরণ দেখতে পাই ।

ব্যাকটেরিয়া যত বেশি ছড়িয়ে পড়ছে এবং চিকিৎসার চ্যালেঞ্জ বাড়ছে ৷ এটি জনস্বাস্থ্য সমস্যা হয়ে উঠছে । এই কারণেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই বছর AMR-এর প্রতিপাদ্য বেছে নিয়েছে ৷ সক্রিয় থাকুন, বর্তমানকে রক্ষা করুন এবং ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত করুন ।

স্বাস্থ্যগত দিক থেকে AMR বলতে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (Antimicrobial Resistance) বোঝায়, যা একটি বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্য সমস্যা । এর মানে হল, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক এবং পরজীবীর মতো জীবাণুগুলি অ্যান্টি-বায়োটিক বা অন্যান্য অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল ওষুধের প্রতি প্রতিরোধী হয়ে ওঠে ৷ যারফলে সংক্রমণ নিরাময় করা কঠিন বা অসম্ভব হয়ে পড়ে ।

অনেক গবেষণায় জানা গিয়েছে, ওষুধ-প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের কারণে বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর আনুমানিক 1.27 মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু ঘটে ৷ তাই অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (AMR) একটি জরুরি বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যগত চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় ।

AMR এর লক্ষণ: একজন ব্যক্তি বারবার সংক্রমণের ঝুঁকিতে থাকেন । যাঁরা স্ব-ঔষধ গ্রহণ করেন বা স্থানীয়, অপ্রশিক্ষিত ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করেন তাঁদের এই অবস্থা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে । AMR-এর কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য উন্নত পরীক্ষা ব্যবহার করা হয় । সাধারণত AMR মাত্রা পরিমাপ করা কঠিন হয়ে পড়ে ।

এই পাঁচটি দৈনন্দিন অভ্যাস পরিবর্তন করুন:

অ্যান্টি-বায়োটিক নিজে নিজে গ্রহণ করুন: শুধুমাত্র একজন ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে ওষুধ গ্রহণ করুন । অপব্যবহারের ফলে অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হতে পারে ।

পোল্ট্রি শিল্পের ঝুঁকি: মুরগিকে অ্যান্টি-বায়োটিক দিলে মানুষের মধ্যে AMR হতে পারে ।

সংক্রমণ এবং স্বাস্থ্য সমস্যা: যাঁদের ডায়াবেটিস বা অন্যান্য শারীরিক অবস্থা রয়েছে তাদের ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত ৷ এছাড়াও টাইফয়েড ও হেপাটাইটিসের টিকা নেওয়া উচিত । যদি আপনার ঘন ঘন সংক্রমণ হয় বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল থাকে, তাহলে AMR এর ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন থাকুন ।

দূষিত পানীয় জল: RO বা ফোটানো জল ব্যবহার করুন । বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় আপনার সঙ্গে জল রাখুন । দূষিত পানীয় জলও AMR ঝুঁকি তৈরি করে ।

অস্বাস্থ্যকর খাদ্য: কেবল পরিষ্কার, ঘরে রান্না করা খাবার খান । অস্বাস্থ্যকর খাবার টাইফয়েড বা পেটের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে ।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানুন:

হাত পরিস্কার ও পরিচ্ছন্নতা রাখা প্রয়োজন ৷ বিশেষ যত্ন সহকারে কোনও খাবার গ্রহণ করা উচিত ।

ভারতে জলের মাধ্যমে সংক্রমণ বেশি দেখা যায়, তাই জল পরিষ্কার রাখুন ।

এটি একজন রোগী থেকে অন্য রোগীতে ছড়িয়ে পড়ে, তাই সতর্ক থাকুন ।

জ্বরের জন্য আপনি প্যারাসিটামল বা ক্রোসিন খেতে পারেন ৷ তবে অ্যান্টি-বায়োটিক দিয়ে নিজে নিজে ওষুধ খাওয়া উচিত নয় ।

যদি আপনার কোনও সমস্যা হয়, তাহলে আপনার ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত ।

যদি আপনি সংক্রামিত হন, তাহলে মাস্ক পরুন এবং মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এড়িয়ে চলুন ।

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10340576/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

