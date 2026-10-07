দুধের থেকেও বেশি ক্যালসিায়ম আছে এই খাবারগুলিতে, হাড়ের সমস্যার সমাধানে পাতে রাখুন

দুধের থেকেও বেশি ক্যালসিায়ম আছে এই খাবারগুলিতে, হাড়ের সমস্যার সমাধানে পাতে রাখুন
Calcium Deficiency: বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাড়-সংক্রান্ত সমস্যা ক্রমশ বাড়ছে, যার মূল কারণ প্রায়শই ক্যালসিয়ামের অভাব ।
Published : October 7, 2026 at 12:46 PM IST|
Updated : October 7, 2026 at 12:53 PM IST
ছোটবেলা থেকেই আমাদের শেখানো হয়েছে যে, মজবুত হাড় ও দাঁতের জন্য প্রতিদিন দুধ পান করা অপরিহার্য । তবে দুধের স্বাদ যদি আপনার ভালো না লাগে, যদি ল্যাকটোজ ইনটলারেন্সের (দুধ বা দুগ্ধজাত খাবার সহ্য করতে না পারা) সমস্যায় ভোগেন কিংবা কেবল খাদ্যতালিকায় নতুন ও পুষ্টিকর কিছু যোগ করতে চান, তবে চিন্তার কোনও কারণ নেই । ক্যালসিয়ামের কথা ভাবলেই মানুষ সাধারণত দুধ খাওয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় ৷ অথচ আমাদের ভারতীয় রান্নাঘরেই এমন অনেক খাবার রয়েছে যাতে দুধের চেয়েও বেশি পরিমাণে ক্যালসিয়াম পাওয়া যায় ।
বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাড় দুর্বল হয়ে পড়ে ৷ যার ফলে অনেক সময় সাধারণ চলাফেরাও কঠিন হয়ে দাঁড়ায় । ক্যালসিয়ামের ঘাটতি মেটাতে অনেকেই দুধের ওপর নির্ভর করেন । যেখানে 100 গ্রাম দুধে প্রায় 125 মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে ৷ এমন কিছু খাবার সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক যেগুলিতে দুধের থেকেও বেশি ক্যালসিয়াম থাকে ৷
পুষ্টিবিদদের মতে, হাড় মজবুত করার ক্ষেত্রে তিল, রাগি , সজনে পাতা, ডুমুর এবং রাজমা-র মতো দেশীয় খাবারগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । জেনে নেওয়া দরকার এমন সুপারফুড সম্পর্কে যা আপনার হাড়ের ঘনত্ব বাড়াতে এবং সামগ্রিক শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতে সহায়তা করবে ।
তিল: তিলকে ক্যালসিয়ামের একটি চমৎকার উৎস হিসাবে বিবেচনা করা হয় । খোসা-সহ 100 গ্রাম তিলে প্রায় 975 মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে ৷ যা দুধের তুলনায় অনেক বেশি । এতে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেসিয়ামও রয়েছে, যা শরীরে ভিটামিন ডি-কে সক্রিয় করতে এবং ক্যালসিয়াম ভালোভাবে শোষণে সহায়তা করে ।
রাগি: রাগি ক্যালসিয়ামের একটি শক্তিশালী উৎস হিসাবে পরিচিত ৷ কারণ 100 গ্রাম রাগিতে প্রায় 344 মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে । হাড় মজবুত করার পাশাপাশি এটি শিশু, মহিলা এবং বয়স্কদের জন্য অত্যন্ত উপকারী একটি শস্য । এটি সহজেই porridge, রুটি বা ধোসা হিসাবে খাওয়া যেতে পারে ।
সজনে পাতা: ফ্রেস সজনে পাতায় প্রতি 100 গ্রামে 185 মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে । এতে প্রচুর ভিটামিন সি-ও রয়েছে, যা উদ্ভিদ-ভিত্তিক ক্যালসিয়ামকে শরীর দ্বারা কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে সাহায্য করে । এই পাতাগুলি বিভিন্ন সবজির পদ, স্যুপ বা পরোটার সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে ৷
শুকনো ডুমুর: মিষ্টি খাবারের প্রতি ঝোঁক থাকলে শুকনো ডুমুর একটি স্বাস্থ্যকর বিকল্প হতে পারে । 100 গ্রাম শুকনো ডুমুরে প্রায় 162 মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে । এতে প্রচুর ফাইবার ও পটাশিয়ামও রয়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদি হাড়ের শক্তি বজায় রাখতে সাহায্য করে ।
রাজমা: রাজমা কেবল সুস্বাদুই নয়, বরং পুষ্টিগুণেও ভরপুর । 100 গ্রাম কাঁচা রাজমায় প্রায় 143 মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে যা দুধের তুলনায় বেশি । এতে প্রোটিন, ম্যাগনেসিয়াম এবং আয়রনও রয়েছে । রাজমা ভালোভাবে ভিজিয়ে ও রান্না করে খেলে শরীর এর পুষ্টি উপাদানগুলি আরও ভালোভাবে শোষণ করতে পারে ।
ক্যালসিয়ামের জন্য কেবল দুধের উপর নির্ভর করার প্রয়োজন নেই । তবে হাড় মজবুত রাখার জন্য কেবল ক্যালসিয়ামই যথেষ্ট নয়, এর পাশাপাশি প্রয়োজন ভিটামিন ডি, নিয়মিত সূর্যের আলোয় থাকা, পর্যাপ্ত প্রোটিন এবং শারীরিক কার্যকলাপ । সুষম খাদ্যাভ্যাস ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন অনুসরণের মাধ্যমে আপনি দীর্ঘমেয়াদে আপনার হাড় ও দাঁত মজবুত রাখতে পারেন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10521993/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6683260/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)