এই ঘরোয়া প্রতিকারগুলি দাঁত ব্যথার জন্য ঔষধ, ব্যবহারে সাতদিনেই ফল পাবেন

দাঁতের ব্যথা গর্ত, মাড়ি ফুলে যাওয়া, গরম বা ঠান্ডা, অথবা সংক্রমণের কারণে হতে পারে । কিছু ঘরোয়া প্রতিকার ব্যথার জন্য তাৎক্ষণিক উপশম দিতে পারে ৷

দাঁত ব্যথার উপশমের ঘরোয়া প্রতিকার (Getty Image)
December 6, 2025

দাঁতের ব্যথা কেবল অস্বস্তিকরই নয়, এটি আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম, ঘুম এবং খাদ্যাভ্যাসের উপরও প্রভাব ফেলতে পারে । এই ব্যথা বিভিন্ন কারণে হতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে গর্ত, ফুলে যাওয়া মাড়ি, গরম বা ঠান্ডার প্রতি সংবেদনশীলতা, ভাঙা দাঁত, খাবারের অবশিষ্টাংশ অথবা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ ।

ঘরোয়া প্রতিকার হালকা এবং প্রাথমিক ব্যথার জন্য উল্লেখযোগ্য উপশম প্রদান করতে পারে, তবে দীর্ঘস্থায়ী বা তীব্র ব্যথার জন্য, একজন দন্তচিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করা অপরিহার্য । কিছু কার্যকর এবং নিরাপদ ঘরোয়া প্রতিকার উপস্থাপন করছি যা প্রাথমিক দাঁতের ব্যথা উপশমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে ।

লবঙ্গ তেল: লবঙ্গে থাকা ইউজেনল একটি প্রাকৃতিক ব্যথা উপশমকারী এবং অ্যান্টিসেপটিক । একটি তুলোর বলে সামান্য লবঙ্গ তেল লাগিয়ে আক্রান্ত দাঁত বা মাড়িতে কয়েক মিনিটের জন্য রাখুন । এতে ব্যথা এবং ফোলাভাব উভয়ই দূর হয় ।

নুন জলে ধুয়ে ফেলুন: হাফ চা চামচ নুন হালকা গরম জলে মিশিয়ে দিনে 2-3 বার ধুয়ে ফেলুন । এতে ব্যাকটেরিয়া মারা যায়, মাড়ির প্রদাহ কমায় এবং দাঁত পরিষ্কার থাকে ।

রসুন পেস্ট: রসুনে থাকা অ্যালিসিন এর অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং ব্যথানাশক বৈশিষ্ট্যের কারণে তাৎক্ষণিক ব্যথা উপশম করে । রসুনের একটি কোয়া গুঁড়ো করে সরাসরি ব্যথাযুক্ত স্থানে লাগান ।

কোল্ড কম্প্রেস: একটি পাতলা কাপড়ে বরফের টুকরো মুড়িয়ে গালের বাইরে ব্যথাযুক্ত স্থানে 10-15 মিনিটের জন্য রাখুন । এতে ফোলাভাব কমে এবং স্নায়ু অসাড় হয়ে যায়, ব্যথা কমে ।

পেঁয়াজের রস: পেঁয়াজের অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্য রয়েছে । ধীরে ধীরে ফ্রেস পেঁয়াজের একটি ছোট টুকরো চিবিয়ে নিন অথবা আক্রান্ত স্থানে এর রস লাগান । এতে ব্যাকটেরিয়া কমে ।

পুদিনা টি ব্যাগ: পুদিনার ঠান্ডা এবং হালকা অসাড় করার বৈশিষ্ট্য দাঁতের ব্যথা থেকে মুক্তি দেয় । একটি পুদিনা চা ব্যাগ ঠান্ডা করে আক্রান্ত স্থানে রাখুন ।

আদা এবং লাল লঙ্কার পেস্ট: প্রতিটি সমান অংশে পেস্ট তৈরি করে তুলোর বলে লাগান এবং ব্যথাযুক্ত স্থানে লাগান । এতে প্রাকৃতিক ব্যথা উপশম হয় ।

জবা পাতা: ফ্রেস জবা পাতা পিষে পেস্ট তৈরি করে মাড়ি বা দাঁতে লাগান । এতে প্রদাহ এবং সংক্রমণ কমানোর ক্ষমতা রয়েছে ।

হলুদের পেস্ট: হলুদে থাকা কারকিউমিন প্রদাহ কমাতে এবং ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করতে কার্যকর । হলুদের গুঁড়ো জল বা সর্ষের তেলের সঙ্গে মিশিয়ে দাঁতে লাগান ।

সতর্কতাও গুরুত্বপূর্ণ: এই প্রতিকারগুলি কেবল সাময়িক উপশমের জন্য। যদি ব্যথা 2-3 দিনের বেশি স্থায়ী হয়, ফোলাভাব ছড়িয়ে পড়ে, বা জ্বর হয়, তাহলে অবিলম্বে একজন দাঁতের ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন । মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ সময়মত চিকিৎসা দাঁত এবং মাড়ি রক্ষা করতে সাহায্য করে ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6535452/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

সম্পাদকের পছন্দ

