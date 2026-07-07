ডিমকে প্রোটিনের সেরা উৎস বলে মনে করেন ? আজ থেকে এই সুপারফুড খেয়ে দেখুন

ডিমকে প্রোটিনের সেরা উৎস বলে মনে করেন ? আজ থেকে এই সুপারফুড খেয়ে দেখুন
শারীরিক শক্তি, পেশির বৃদ্ধি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য প্রোটিন অপরিহার্য । যদিও ডিমকে প্রায়শই প্রোটিনের সর্বোত্তম উৎস হিসাবে বিবেচনা করা হয় ৷
Published : July 7, 2026 at 12:25 PM IST
আপনি কি জানেন যে আজকাল প্রোটিনকে একটি 'সুপার নিউট্রিয়েন্ট' বা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয় ? শারীরিক শক্তি, পেশী গঠন, ওজন নিয়ন্ত্রণ, হরমোনের ভারসাম্য রক্ষা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এটি একটি অপরিহার্য উপাদান ।
সাধারণত প্রোটিনের কথা উঠলেই সবার আগে ডিমের কথা মনে আসে, কারণ একটি ডিমে প্রায় 6 গ্রাম প্রোটিন থাকে । কিন্তু যারা কঠোরভাবে নিরামিষভোজী এবং ডিম খান না, তাদের ক্ষেত্রে কী হবে ?
জানলে খুশি হবেন, আমাদের চারপাশে এমন অনেক বাদাম ও বীজ পাওয়া যায় যাতে ডিমের সমান বা তার চেয়েও অনেক বেশি পরিমাণে প্রোটিন রয়েছে । এগুলির বিশেষত্ব হল, প্রোটিনের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি এই নিরামিষ খাবারগুলি শরীরকে ফাইবার, প্রয়োজনীয় ভিটামিন, খনিজ উপাদান এবং স্বাস্থ্যকর ফ্যাটও সরবরাহ করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, সুপারফুডগুলি সম্পর্কে ৷
মিষ্টি কুমড়োর বীজ: মিষ্টি কুমড়োর বীজ প্রোটিনের একটি চমৎকার ও শক্তিশালী উৎস । প্রতি 100 গ্রাম মিষ্টি কুমড়োর বীজে 19 থেকে 24 গ্রাম প্রোটিন থাকে । এছাড়া এতে প্রচুর পরিমাণে জিঙ্ক, আয়রন ও ম্যাগনেসিয়াম থাকে ৷ যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এবং পেশির পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে ।
খাওয়ার নিয়ম: এগুলি ভেজে স্বাস্থ্যকর স্ন্যাকস হিসাবে খাওয়া যায় অথবা স্যুপ ও স্যালাডের মিশিয়েও খাওয়া যেতে পারে ।
বাদাম: চিনাবাদামকে অকারণে 'গরিবের কাঠবাদাম' বলা হয় না; প্রোটিনের ক্ষেত্রে এর কোনও তুলনা নেই । প্রতি 100 গ্রাম চিনাবাদামে প্রায় 25 থেকে 26 গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যায় যা ডিমের তুলনায় অনেক বেশি । এগুলি শরীরের শক্তি বাড়াতে এবং দীর্ঘ সময় পেট ভরা রাখতে সাহায্য করে ।
কাঠবাদাম: 100 গ্রাম কাঠবাদাম খেলে প্রায় 21 গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যায় । প্রোটিনের পাশাপাশি এতে থাকা স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, ফাইবার এবং ভিটামিন-ই চুল ও হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী ।
খাওয়ার নিয়ম: সকালে জলে ভেজানো কাঠবাদাম খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে উপকারী বলে মনে করা হয় ।
সূর্যমুখীর বীজ: 100 গ্রাম সূর্যমুখীর বীজে 20 থেকে 21 গ্রাম প্রোটিন থাকে । প্রোটিন ছাড়াও এই বীজগুলি সেলেনিয়াম ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের এক বিশাল ভাণ্ডার । ত্বক ভালো রাখতে এবং শরীরের হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখতে এগুলি অত্যন্ত কার্যকর ।
চিয়া সিড: 100 গ্রাম চিয়া সিড থেকে 16 থেকে 17 গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যেতে পারে । প্রোটিনের পাশাপাশি এতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড ও ফাইবার থাকে । আপনি যদি ওজন কমাতে এবং হজমশক্তি উন্নত করতে চান, তবে চিয়া সিড একটি চমৎকার পছন্দ ।
তিসির বীজ: প্রতি 100 গ্রাম তিসির বীজে প্রায় 18 গ্রাম প্রোটিন থাকে । হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে এবং শরীরের প্রদাহ কমাতে এই ছোট বীজগুলো অত্যন্ত কার্যকর ।
তিল: তিল হাড়ের শক্তি বৃদ্ধি এবং আয়রনের ঘাটতিজনিত সমস্যা দূর করতে অত্যন্ত উপকারী, কারণ এতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন ও ক্যালসিয়াম থাকে । প্রোটিনের কথা বললে, 100 গ্রাম তিল থেকে সহজেই 18 থেকে 20 গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যায় ।
কাজু বাদাম: সুস্বাদু কাজু বাদামে প্রতি 100 গ্রামে প্রায় 18 গ্রাম প্রোটিন থাকে । এগুলি শরীরকে তাৎক্ষণিক শক্তি জোগায় এবং পাশাপাশি পেশির স্বাস্থ্য ভালো রাখতেও সহায়তা করে ।
আপনি যদি প্রোটিন গ্রহণের পরিমাণ বাড়াতে চান, তবে আজ থেকেই এই স্বাস্থ্যকর বীজ ও বাদামগুলি দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে অন্তর্ভুক্ত করা শুরু করুন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9368041/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11174509/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)