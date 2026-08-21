শুধু স্বাদই নয়, পুষ্টিগুণও নষ্ট হবে ! ফ্রিজে এসব খাবার রাখার আগে দু'বার ভাবুন

শুধু স্বাদই নয়, পুষ্টিগুণও নষ্ট হবে ! ফ্রিজে এসব খাবার রাখার আগে দু'বার ভাবুন
খাবার ও পানীয় যাতে নষ্ট না হয়ে যায়, সেজন্য আমরা সচরাচর সেগুলো সরাসরি ফ্রিজে রাখি ৷
Published : August 21, 2026 at 10:16 AM IST
আধুনিক বিশ্বে খাদ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । খাবার যাতে নষ্ট না হয়, সেজন্য মানুষ প্রায়ই কোনও কিছু বিবেচনা না করেই শাকসবজি, ফলমূল কিংবা রান্না করা খাবার সরাসরি ফ্রিজে রেখে দেয় ৷ অথচ সব খাবার ফ্রিজে রাখার উপযোগী নয়।
আপনিও যদি এমন ভুল করে থাকেন জেনে নেওয়া যাক ফ্রিজে খাবার ও পানীয় সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলি বিবেচনায় রাখা জরুরি ।
টমেটো: আপনি যদি কখনও টমেটো চাষ করে থাকেন, তবে নিশ্চয়ই জানেন যে ঠান্ডা আবহাওয়ার চেয়ে উষ্ণ তাপমাত্রাই এদের জন্য বেশি উপযোগী । এমতাবস্থায়, এগুলোকে রেফ্রিজারেটরে বা ফ্রিজে রাখা কীভাবে নিরাপদ হতে পারে ?
আলু: ঠান্ডা তাপমাত্রায় আলু সংরক্ষণ করলে এর মধ্যকার স্টার্চ বা শ্বেতসার ভেঙে যেতে শুরু করে । এর ফলে আলুর স্বাভাবিক স্বাদ পরিবর্তিত হয়ে যায়; স্টার্চ চিনিতে রূপান্তরিত হওয়ায় আলু মিষ্টি স্বাদের হয়ে ওঠে। এছাড়া এটিও মনে রাখা জরুরি যে, ফ্রিজে রাখা আলু ভাজার সময় 'অ্যাক্রিলামাইড' (acrylamide) নামক একটি ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান নির্গত হয় ।
কাটা লেবু: আপনি কি পুনরায় ব্যবহারের জন্য প্রায়ই কাটা লেবু ফ্রিজে রেখে দেন? যদি তাই হয়, তবে জেনে রাখা ভালো যে, এমনটা করলে লেবুর ভিটামিন সি-এর পরিমাণ ও স্বাদ—উভয়ই কমে যায় ।
রুটি: রেফ্রিজারেটরে রুটি রাখলে কোনও ক্ষতি নেই ঠিকই, তবে এর ঠান্ডা তাপমাত্রা রুটির গুণমান বা স্বাদ কমিয়ে দিতে পারে । এতে রুটি তার স্বাভাবিক কোমলতা হারিয়ে ফেলে এবং শুষ্ক ও শক্ত হয়ে যায় । তাই সাধারণ তাপমাত্রায় (কক্ষ তাপমাত্রায়) রুটি সংরক্ষণ করাই শ্রেয় ।
আদা-রসুন বাটা: আদা-রসুন বাটা দীর্ঘ সময় ধরে রেফ্রিজারেটরে রাখা উচিত নয় । এই বাটায় থাকা আর্দ্রতা ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার দ্রুত বংশবৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে । এটি সাধারণ তাপমাত্রায় রাখাই সবচেয়ে ভালো, কারণ রেফ্রিজারেটরে রাখলে এর প্রাকৃতিক সুবাস নষ্ট হয়ে যায় । এছাড়া সুবাসের পাশাপাশি এর ঝাঁঝালো ভাবও কমে যেতে পারে । তাই অল্প পরিমাণে বাটা তৈরি করে দ্রুত ব্যবহার করে ফেলাই সবচেয়ে ভালো উপায় ।
মধু: রেফ্রিজারেটরে মধু রাখলে তা দ্রুত দানা বেঁধে যায় (ক্রিস্টালাইজড হয়ে যায়), ফলে এটি দানাদার ও শক্ত হয়ে পড়ে । তাছাড়া, রেফ্রিজারেটরে রাখার ফলে মধুর স্বাভাবিক স্বাদও পরিবর্তিত হয়ে যায় ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)