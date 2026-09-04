পেঁয়াজের খোসায় কালো দাগ ? বড় ক্ষতির আগে জানুন এটি পেটে গেলে কী হয় ?

পেঁয়াজের খোসায় কালো দাগ ? বড় ক্ষতির আগে জানুন এটি পেটে গেলে কী হয় ?
অনেক সময় পেঁয়াজের খোসা ছাড়ালেই দেখা যায় কালচে ছোপ, কালো গুঁড়োর মতোও উঠে আসে ।
Published : September 4, 2026 at 2:28 PM IST|
Updated : September 4, 2026 at 3:02 PM IST
পেঁয়াজের খোসায় কালো কালো দাগ খেয়াল করেছেন ? অনেক সময় কালো পাউডারের মতোও উঠে আসে । অনেকেই এই পেঁয়াজের খোসা ছাড়িয়ে বা ধুয়ে নিয়ে ব্যবহার করেন । কিন্তু বিষয়টা যত সহজ করে দেখছেন, ততটাও সহজ নয় ৷ এই কালো দাগগুলি আদতে কী ? এই পেঁয়াজ খাওয়া কি আদৌ নিরাপদ ?
কালো দাগগুলো কী ? বিশেষজ্ঞরা জানান, এই কালো দাগ আসলে অ্যাসপারজিলাস নাইজার নামের এক প্রকার ছত্রাকের কারণে হয় । উষ্ণ ও আর্দ্র পরিবেশে জন্মায় এইসব ছত্রাক । পেঁয়াজ স্যাঁতস্যাঁতে জায়গা, কিংবা প্লাস্টিক ব্যাগ বা বন্ধ পাত্রে-রাখলে বায়ুচলাচল হয় না, তখনই বাইরের খোসায় এই ছত্রাক জন্ম নেয় । পেঁয়াজের খোসায় কালো কালো পাউডারের মতো দাগ তৈরি হয় ।
এই পেঁয়াজ খাবেন না ফেলে দেবেন ? যদি কালো ছত্রাক শুধু পেঁয়াজের বাইরের শুকনো খোসাতেই থাকে, তাহলে খোসাটি ছাড়িয়ে পেঁয়াজটি ভালোভাবে ধুয়ে স্বাভাবিক নিয়মে রান্না করে খেতে পারেন ।
তবে যদি পেঁয়াজের ভিতরের অংশেও কালো দাগ বা কালো রেখা থাকে, তাহলে খোসা ও আক্রান্ত অংশ কেটে ফেলে দিন, যতক্ষণ না পরিষ্কার গোলাপি বা সাদা অংশ পাওয়া যায় ।
পেঁয়াজ থেকে যদি স্যাঁতসেঁতে বা পচা গন্ধ বেরোয় কিংবা পেঁয়াজ পিচ্ছিল হয়ে যায়, তাহলে সেটি ফেলে দিন । কিছু ক্ষেত্রে এই ধরনের ছত্রাক মাইকোটক্সিন নামের বিষাক্ত পদার্থ তৈরি করতে পারে । এগুলি খেলে বমি বমি ভাব বা বমি হতে পারে । কিছু বিরল ক্ষেত্রে লিভারেরও ক্ষতি হতে পারে ।
পেঁয়াজ যদি নরম হয়ে যায়, কালো ছোপ যদি অনেকটা জুড়ে থাকে, ভিতর পর্যন্ত ছড়িয়ে যায় ৷ তাহলে সেই পেঁয়াজে জোরদার ছত্রাক সংক্রমণ হয়েছে । ওই পেঁয়াজ ফেলে দিন । অনেকেই ভাবেন রান্না করলে উচ্চ তাপমাত্রায় রোগজীবাণু মরে যায় । কিন্তু এই ধরনের ছত্রাকের বিষাক্ত প্রভাব রান্না করলেও যায় না ।
এই ধরনের কালো ছত্রাক থেকে ওকরাটক্সিন উৎপন্ন হয় । এটি এক ধরনের মাইকোটক্সিন বা বিষ, যা বেশি মাত্রায় শরীরে গেলে বা দীর্ঘ দিন ধরে অল্পমাত্রায় প্রবেশ করলেও কিডনি, লিভারের ক্ষতি করতে পারে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10937967/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)