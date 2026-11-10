বিপদের মুখে তরুণ প্রজন্ম, কম বয়সিদের মধ্যে আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে স্ট্রোক, গবেষণার তথ্য

বিপদের মুখে তরুণ প্রজন্ম, কম বয়সিদের মধ্যে আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে স্ট্রোক, গবেষণার তথ্য
Stroke in Young Adults: উচ্চ রক্তচাপ, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এবং ডায়াবেটিসের মতো বিষয়গুলো এর জন্য দায়ী ৷ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি ।
Published : November 10, 2026 at 1:45 PM IST|
Updated : November 10, 2026 at 1:55 PM IST
স্ট্রোককে সাধারণত বয়স্কদের রোগ হিসাবে গণ্য করা হলেও, বর্তমানে কম বয়সি ব্যক্তিদের মধ্যেও এর প্রকোপ বাড়ছে । আশ্চর্যজনক বিষয় হল, গত কয়েক দশকে বয়স্কদের মধ্যে স্ট্রোকের হার কমে এলেও, 55 বছরের কম বয়সিদের মধ্যে তা বাড়ছে । ইংল্যান্ডে 2001 থেকে 2010 সালের মধ্যে 35 থেকে 54 বছর বয়সি ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে স্ট্রোকের সংখ্যা প্রতি বছর প্রায় দুই শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে ।
অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রে 20 থেকে 54 বছর বয়সি ব্যক্তিদের মধ্যে স্ট্রোকের হার 1993 সালের প্রতি 1 লাখে 34টি ঘটনা থেকে বেড়ে 2020 সালে 62টিতে দাঁড়িয়েছে । 2021 সালে বিশ্বজুড়ে 55 বছরের কম বয়সি প্রায় 28 লাখ মানুষ স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন । উচ্চ রক্তচাপ হল এর প্রধান ঝুঁকির কারণ । তরুণদের মধ্যে স্ট্রোক বেড়ে যাওয়ার পিছনে আরও বেশ কিছু কারণ রয়েছে ৷ যার অনেকগুলিই সময়মতো ব্যবস্থা নিলে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ।
উচ্চ রক্তচাপ প্রায় অর্ধেক ঘটনার জন্য দায়ী
একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা অনুযায়ী, দশটি বিষয়- উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, স্থূলতা, ডায়াবেটিস, ধূমপান, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক ব্যায়ামের অভাব, হৃদরোগ, মদ্যপান এবং মানসিক চাপ প্রায় 92 শতাংশ ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত । এর মধ্যে কেবল উচ্চ রক্তচাপই প্রায় অর্ধেক ঘটনার জন্য দায়ী বলে দেখা গিয়েছে । নিয়মিত শারীরিক ব্যায়ামের অভাবও এক্ষেত্রে একটি বড় কারণ ।
ব্রিটেনে 18 থেকে 49 বছর বয়সি 1765 জন স্ট্রোক রোগীর উপর পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, তাদের মধ্যে 42 শতাংশের উচ্চ রক্তচাপ, 24 শতাংশের উচ্চ কোলেস্টেরল এবং 14 শতাংশের ডায়াবেটিস রয়েছে । এছাড়া, 23 শতাংশ ব্যক্তি ধূমপায়ী । তরুণদের মধ্যে স্থূলতা ও ডায়াবেটিসের হারও বাড়ছে ।
ডায়াবেটিসে আক্রান্ত তরুণদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি বেশি
সাধারণ মানুষের তুলনায় 55 বছরের কম বয়সি ডায়াবেটিস রোগীদের স্ট্রোকের ঝুঁকি প্রায় 3.5 গুণ বেশি এবং উচ্চ রক্তচাপ থাকা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি 2.5 গুণ বেশি । মাথাব্যথা বা মাথা ঘোরার মতো সমস্যাগুলিকে সাধারণ ভেবে এড়িয়ে যাবেন না ৷ কারণ তরুণদের ক্ষেত্রে স্ট্রোক শনাক্ত করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে । যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, 18 থেকে 44 বছর বয়সি ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে স্ট্রোকের লক্ষণগুলি প্রায়শই উপেক্ষিত থেকে যায় ।
মাথা ঘোরা ও মাথাব্যথার অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও অনেক রোগীকে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল । স্ট্রোকের সাধারণ লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে মুখের এক পাশ ঝুলে যাওয়া, হাত-পা দুর্বল হয়ে পড়া এবং কথা বলতে সমস্যা হওয়া । তবে তরুণদের ক্ষেত্রে, মস্তিষ্কের পিছনের অংশে স্ট্রোক হলে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা, দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া, তীব্র মাথাব্যথা, ঘাড় ব্যথা এবং মাথা ঘোরার মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে ।
মাথাব্যথার মতো আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ লক্ষণগুলোকে উপেক্ষা করবেন না:
এগুলিকে প্রায়শই মাইগ্রেন, ক্লান্তি বা কানের কোনও সমস্যা বলে ভুল করা হয় । লক্ষণগুলি কিছুক্ষণ পর নিজে থেকেই কমে গেলেও দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত । রক্ত জমাট বাঁধা দূর করার চিকিৎসা সাধারণত লক্ষণ শুরুর সাড়ে চার ঘণ্টার মধ্যে গ্রহণ করতে হয় । এই বিষয়ে অবহেলা করলে তা প্রাণঘাতী স্ট্রোকের কারণ হতে পারে ।
প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা: বিশেষজ্ঞদের মতে, স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে নিয়মিত রক্তচাপ, রক্তে শর্করার মাত্রা এবং কোলেস্টেরলের মাত্রা পরীক্ষা করানো উচিত । ধূমপান ও মাদকদ্রব্য বর্জন করুন এবং অ্যালকোহল পানের পরিমাণ সীমিত রাখুন । প্রতিদিন নুনের গ্রহণ ছয় গ্রামের নীচে রাখুন এবং খাদ্যতালিকায় পর্যাপ্ত ফাইবার বা আঁশযুক্ত খাবার অন্তর্ভুক্ত করুন । সপ্তাহে অন্তত 150 মিনিট শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম করুন, যেমন দ্রুত হাঁটা বা সাইকেল চালানো । এছাড়া, মানসিক চাপের মাত্রা এবং দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করার অভ্যাসের দিকেও নজর দেওয়া জরুরি ।
https://www.cdc.gov/stroke/risk-factors/index.html
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10420127/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)