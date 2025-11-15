PCOS, গর্ভাবস্থা ও মেনোপজ ! মহিলাদের মধ্যে এই 3টি হরমোনের পরিবর্তন কীভাবে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ায় ?
মহিলাদের ক্ষেত্রে, জীবনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় - পিসিওএস, গর্ভাবস্থা এবং মেনোপজ - ডায়াবেটিসের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে ।
Published : November 15, 2025 at 10:36 AM IST
মহিলাদের শরীরে সারা জীবন বিভিন্ন হরমোনের পরিবর্তন ঘটে ৷ কখনও কখনও বার্ধক্য, গর্ভাবস্থা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে । এই পরিবর্তনগুলি কেবল মেজাজ এবং শক্তির স্তরকেই প্রভাবিত করে না, বরং রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার শরীরের ক্ষমতার উপরও গভীর প্রভাব ফেলে ।
বিশেষজ্ঞরা জানান, এই কারণেই মহিলাদের মধ্যে ডায়াবেটিসের লক্ষণগুলি প্রায়শই অলক্ষিত থাকে, যার ফলে সময়মতো রোগ নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে । আসুন এটি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা যাক ।
যখন হরমোনের ভারসাম্যহীনতা ইনসুলিন প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে: PCOS (পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম) কেবল মাসিক বা উর্বরতার সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যা নয় । এটি ইনসুলিনের প্রতি সংবেদনশীলতা হ্রাসের দিকে পরিচালিত করতে পারে, যা ইনসুলিন প্রতিরোধ নামে একটি অবস্থা । এই পরিস্থিতিতে, চিনিকে শক্তিতে রূপান্তর করার জন্য শরীরের আরও ইনসুলিনের প্রয়োজন হয় ।
ধীরে ধীরে এই ভারসাম্যহীনতা ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে । অতএব, PCOS কে একটি লক্ষণ হিসাবে বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যা একজন মহিলার দীর্ঘমেয়াদী বিপাকীয় স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে ।
গর্ভকালীন ডায়াবেটিস: গর্ভাবস্থায় শরীরে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনগুলি স্বাভাবিকের চেয়ে ভিন্ন চাহিদা তৈরি করে । এই সময়ে, ইনসুলিনের চাহিদা বৃদ্ধি পায় । যদি শরীর এই অতিরিক্ত চাহিদা পূরণ করতে অক্ষম হয়, তাহলে গর্ভকালীন ডায়াবেটিস হতে পারে ।
যদি প্রাথমিকভাবে শনাক্ত করা হয় তাহলে এটি মা এবং শিশু উভয়কেই রক্ষা করতে পারে ৷ কিন্তু যদি উপেক্ষা করা হয়, তাহলে এটি বিপজ্জনক প্রমাণিত হতে পারে । এই কারণেই গর্ভাবস্থায় নিয়মিত চেকআপ এবং সঠিক তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
ইস্ট্রোজেনের মাত্রা হ্রাস: মেনোপজের সময়, ইস্ট্রোজেনের মাত্রা ধীরে ধীরে হ্রাস পায় । এই হরমোন শরীরকে ইনসুলিনের প্রতি আরও সংবেদনশীল করে তোলে । যখন স্তর কমে যায়, তখন এটি করতে পারে:
ওজন দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে ।
চিনির মাত্রা হঠাৎ করে ওঠানামা করতে পারে ।
শরীরের শক্তি এবং বিপাক ক্রিয়া ধীর হয়ে যেতে পারে ।
এই সমস্ত কারণে রক্তে গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ কঠিন হয়ে পড়ে এবং ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বেড়ে যায় ।
কেন এখনও সচেতনতার অভাব রয়েছে ?
যদিও এই হরমোন পরিবর্তন এবং ডায়াবেটিসের মধ্যে যোগসূত্রগুলি ভালোভাবে বোঝা যায় ৷
এর বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে, যেমন:
মহিলাদের স্বাস্থ্যের উপর তুলনামূলকভাবে খুব কম গবেষণা করা হয়েছে ।
হরমোনের পরিবর্তনগুলিকে প্রায়শই স্বাভাবিক বলে উপেক্ষা করা হয় ।
ডায়াবেটিসকে প্রায়শই একটি অভিন্ন রোগ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যদিও এর লক্ষণ এবং কারণগুলি মহিলাদের মধ্যে ভিন্ন হতে পারে ।
এই কারণে, লিঙ্গ-নির্দিষ্ট সচেতনতা, বা মহিলাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বোঝাপড়া এখনও সীমিত ।
প্রাথমিকভাবে শনাক্তকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
চিকিৎসকরা বিশ্বাস করেন মহিলাদের তাঁদের পরিবর্তিত হরমোন এবং তারা যে লক্ষণগুলি প্রকাশ করতে পারে তার প্রতি আরও মনোযোগ দেওয়া উচিত । PCOS, গর্ভকালীন ডায়াবেটিস বা মেনোপজের মতো অবস্থার প্রাথমিক সনাক্তকরণ পাওয়া গেলে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা যেতে পারে ।
একজন মহিলার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে হরমোনের পরিবর্তন রক্তে শর্করার মাত্রাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে । অতএব এটা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে ডায়াবেটিস সবার জন্য একই রকম নয় ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8341335/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)