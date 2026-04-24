দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া ডায়াবেটিস আক্রান্তের সংখ্যা, শহর থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়া এক বড় ঝুঁকি

দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া ডায়াবেটিস আক্রান্তের সংখ্যা, শহর থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়া এক বড় ঝুঁকি
ডায়াবেটিস এখন এক জায়গায় সীমাবদ্ধ নেই ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি আদিত্য আত্রের সঙ্গে চিকিৎসক ৷
Published : April 24, 2026 at 11:17 AM IST
গত কয়েক বছরে, ডায়াবেটিস এমন একটি রোগ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে যার রোগীর সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে । পূর্বে এই রোগটিকে কেবল শহুরে জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করা হত ৷ তবে বর্তমানে রাজস্থানের গ্রামগুলিতেও এটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে । রাজ্যের একজন প্রখ্যাত ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ ডাঃ রাকেশ পারিখ জানান ভারতে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির প্রধান কারণগুলি হল পরিবর্তিত জীবনধারা, ভারসাম্যহীন খাদ্যাভ্যাস, ক্রমবর্ধমান মানসিক চাপ এবং শারীরিক পরিশ্রমের অভাব । গত কয়েক বছরে রাজস্থানেও রোগীর সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছে ।
তরুণ বয়সে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি: ডাঃ পারিখ উল্লেখ করেন, পূর্বে ডায়াবেটিস আক্রান্ত রোগীদের মূলত শহর অঞ্চলেই বেশি দেখা গেলেও, বর্তমানে গ্রামগুলিতেও এর প্রকোপ দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে । এক্ষেত্রে মূল পার্থক্যটি হল গ্রামাঞ্চলে সচেতনতা ও রোগ নির্ণয়ের সুযোগ-সুবিধার অপ্রতুলতার কারণে, রোগটি প্রায়শই অনেক দেরিতে শনাক্ত হয়ে থাকে। পূর্বে এই শারীরিক অবস্থাটি সাধারণত 50 বছর বয়সি রোগীদের মধ্যেই সর্বাধিক পরিলক্ষিত হত, কিন্তু বর্তমানে 25 থেকে 35 বছর বয়সি তরুণ-তরুণীদের মধ্যেও ডায়াবেটিস ক্রমশ অধিক হারে শনাক্ত হচ্ছে ।
চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের মতে, স্থূলতাই ডায়াবেটিসের একমাত্র কারণ নয় । বংশগতি, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং শরীরে ইনসুলিন প্রতিরোধের মতো বিষয়গুলি এমনকি ছিপছিপে গড়নের ব্যক্তিদেরও ডায়াবেটিসের শিকার করে তুলছে । দক্ষিণ ভারতের তুলনায় রাজস্থানে ঘি ও মিষ্টি খাওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি; এগুলি যদি পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ করা না হয়, তবে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পেতে পারে ।
নগরায়ণের প্রভাব: চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের মতে, দ্রুত নগরায়ণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে । হাঁটাচলার অভ্যাস কমে গেছে, অন্যদিকে বাইরের খাবার গ্রহণ এবং কায়িক পরিশ্রমহীন বা বসে কাজ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে । এরফলে অসুস্থ হয়ে পড়ার ঝুঁকি বেড়ে গেছে এবং ক্রমশ অধিক সংখ্যক মানুষ ডায়াবেটিসের শিকার হচ্ছেন । তাছাড়া, এমনকি গ্রামাঞ্চলেও প্যাকেটজাত খাবারের ব্যাপক প্রচলন, কায়িক পরিশ্রমের অভাব এবং মোবাইল ফোনের অত্যধিক ব্যবহার এখন ডায়াবেটিসের প্রকোপ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে ।
ডাঃ পারিখ উল্লেখ করেন, চিকিৎসা করতে আসা রোগীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রার মান বা অভ্যাস উল্লেখযোগ্যভাবে অবনতি লাভ করেছে । গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকা, জাঙ্ক ফুড বা অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া, শরীরচর্চার অভাব এবং অত্যধিক মানসিক চাপ এমন অভ্যাসগুলি রোগীদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় । এই প্রেক্ষাপটে এবং রাজস্থানের উষ্ণ ও শুষ্ক জলবায়ুর কথা বিবেচনা করে, সেখানকার বাসিন্দাদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করা, হালকা খাবার খাওয়া এবং নিয়মিত শরীরচর্চা করা অত্যন্ত জরুরি ।
স্ক্রিনিং বা পরীক্ষার অভাব: উদ্বেগের কারণ
চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের মতে, রাজস্থানে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার অভ্যাসটি এখনও খুব একটা প্রচলিত নয় । নির্দিষ্ট সময় অন্তর রক্তে শর্করার মাত্রা পরীক্ষা করার মাধ্যমে রোগের প্রাথমিক পর্যায়েই তা শনাক্ত করা সম্ভব হয় । ডায়াবেটিসের সঙ্গে হৃদরোগ, কিডনি বিকল হওয়া এবং দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাওয়ার মতো গুরুতর জটিলতাগুলোর সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে । দীর্ঘ সময় ধরে যদি এই রোগকে নিয়ন্ত্রণে না রাখা হয়, তবে পরিস্থিতি ক্রমশ গুরুতর ও সংকটজনক পর্যায়ে পৌঁছতে পারে ।
নতুন প্রযুক্তির সহায়তায় সহজতর ব্যবস্থাপনা:
ডাঃ পারিখ জানান, গত কয়েক বছরে ডায়াবেটিসের চিকিৎসাব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে । 'কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটরিং' (CGM)-এর মতো প্রযুক্তিগুলি এখন রোগীদের রক্তে শর্করার মাত্রা কার্যকরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে সহায়তা করছে । এই প্রযুক্তির সাহায্যে রোগীরা রিয়েল-টাইমে বা তাৎক্ষণিকভাবে তাদের রক্তে শর্করার মাত্রা ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করতে পারেন । এছাড়া, বর্তমানে এমন সব উন্নত মানের ওষুধপত্র সহজলভ্য হয়েছে, যা ডায়াবেটিসকে আরও কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা করতে সাহায্য করে ।
প্রতিরোধে সরকার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা:
ডাঃ পারিখ জোর দিয়ে বলেন, সারা দেশজুড়ে ডায়াবেটিসের প্রকোপ দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষাপটে, এই রোগ প্রতিরোধের প্রচেষ্টায় সরকার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে । সরকার জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারভিযান চালাতে পারে ৷ স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারে এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার কর্মসূচি চালু করতে পারে । অন্যদিকে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি শিশুদের সুষম খাদ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা এবং তাদের শরীরচর্চায় উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে । এদিকে, কর্মক্ষেত্রগুলিতে ফিটনেস কর্মসূচি, ক্যাফেটেরিয়ায় স্বাস্থ্যকর খাবারের বিকল্প এবং মানসিক চাপ মোকাবিলার উদ্যোগগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে ও উৎসাহিত করতে হবে । জীবনযাত্রাজনিত এই রোগের ওপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ কেবল সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সম্ভব ।
ডায়াবেটিস রোগীদের কি চিনি খাওয়া পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া উচিত ?
ডাঃ পারিখ জানান, ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য চিনি খাওয়া পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়াটা অপরিহার্য না হলেও, এর গ্রহণ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । অতিরিক্ত চিনি খেলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পায়, যা পরবর্তীতে বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে । তাই, রোগীদের মিষ্টিজাতীয় খাবার, চিনিযুক্ত পানীয় এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয় । প্রাকৃতিকভাবে চিনিযুক্ত ফলমূল সীমিত পরিমাণে গ্রহণ করা যেতে পারে । সুষম খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত শরীরচর্চা এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খাওয়াকেই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের সঠিক পন্থা হিসাবে গণ্য করা হয় ।
এমনকি ছিপছিপে গড়নের মানুষেরাও কেন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হচ্ছেন ?
ডাঃ পারিখ উল্লেখ করেন, যদিও ডায়াবেটিসকে সাধারণত স্থূলতা বা অতিরিক্ত ওজনের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি রোগ হিসেবে মনে করা হয়, তবুও বর্তমানে ছিপছিপে গড়নের বা কম ওজনের মানুষরাও এর শিকার হচ্ছেন । এর পিছনের প্রধান কারণগুলির মধ্যে রয়েছে বংশগত প্রভাব (genetics), অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা এবং মানসিক চাপ । অনেক ক্ষেত্রেই, শরীর পর্যাপ্ত পরিমাণে ইনসুলিন তৈরি করতে কিংবা উৎপাদিত ইনসুলিনকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়, যারফলে রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পায় । এই রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শরীরের ওজনই মুখ্য ভূমিকা পালন করে না বরং জীবনযাত্রার সঠিক নির্বাচন এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষাই মূল ভূমিকা পালন করে থাকে ।
আপনার ক্লিনিকে আগত রোগীদের মধ্যে জীবনযাত্রার কোন অভ্যাসগুলো ডায়াবেটিসের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি বাড়িয়ে তোলে ?
ডাঃ পারিখ লক্ষ্য করেছেন, তাঁর ক্লিনিকে চিকিৎসা নিতে আসা অধিকাংশ ডায়াবেটিস রোগীর মধ্যেই জীবনযাত্রার কিছু সাধারণ অভ্যাস বিদ্যমান, যা তাঁদের রোগের তীব্রতা আরও বাড়িয়ে তোলে । এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, অতিরিক্ত পরিমাণে জাঙ্ক ফুড ও চিনিযুক্ত পানীয় গ্রহণ, ঘুমের অনিয়ম এবং দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ । দীর্ঘক্ষণ ধরে এক জায়গায় বসে কাজ করা বা কায়িক পরিশ্রমহীন জীবনযাপনও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ানোর ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে উঠে আসছে । এই অভ্যাসগুলি শরীরের ইনসুলিন সংবেদনশীলতার (insulin sensitivity) ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে ।
উষ্ণ ও শুষ্ক জলবায়ু অঞ্চলে ডায়াবেটিস প্রতিরোধের জন্য জীবনযাত্রায় যেসব পরিবর্তন আনা অপরিহার্য
ডাঃ পারিখ জোর দিয়ে বলেন, উষ্ণ ও শুষ্ক জলবায়ুপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে যেমন রাজস্থানে ডায়াবেটিস প্রতিরোধের জন্য জীবনযাত্রায় কিছু সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন আনা অপরিহার্য । শরীরকে পর্যাপ্ত পরিমাণে আর্দ্র রাখা (হাইড্রেটেড থাকা), জলশূন্যতা থেকে রক্ষা করা এবং সুষম খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখা এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বের দাবিদার । অতিরিক্ত ভাজাপোড়া এবং চিনিযুক্ত খাবার কঠোরভাবে পরিহার করা উচিত । তীব্র গরমের সময়, দিনের অপেক্ষাকৃত শীতল প্রহরগুলিতে অর্থাৎ সকালে কিংবা সন্ধ্যায় নিয়মিত শরীরচর্চা করার পরামর্শ দেওয়া হয় । এছাড়াও, দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে মোটা শস্য বা দানাদার শস্য যেমন বাজরা (Pearl Millet) এবং জোয়ার (Sorghum) অন্তর্ভুক্ত করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী । রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমানোও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।
রাজস্থানের ঐতিহ্যবাহী খাদ্যাভ্যাস এবং ডায়াবেটিসের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি: চিকিৎসক জানান, রাজস্থানের ঐতিহ্যবাহী রন্ধনশৈলীতে ঘি এবং চিনির অত্যধিক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় ৷ আর এই উপাদানগুলি দিয়ে তৈরি মিষ্টিজাতীয় খাবারগুলি ডায়াবেটিসের ঝুঁকিকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তোলে । প্রচুর পরিমাণে ঘি ও চিনি গ্রহণের ফলে শরীরে ক্যালোরি এবং চর্বির (ফ্যাট) পরিমাণ বেড়ে যায়, যা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের মতো শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ করে, চুরমা, ঘেভার, মালপোয়া এবং অন্যান্য মিষ্টিজাতীয় খাবার নিয়মিত ও অত্যধিক পরিমাণে গ্রহণ করলে রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায় । তবে, এই খাবারগুলি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত রাখা বা বর্জন করা জরুরি নয় বরং পরিমিত ও সুষম পরিমাণে এগুলি গ্রহণ করাই হল আসল বিষয় ৷
ডায়াবেটিসের সঙ্গে হৃদরোগ, কিডনি সমস্যা এবং চোখের রোগের সম্পর্ক কতটা গভীর ?
ডাঃ পারিখ ব্যাখ্যা করেন, ডায়াবেটিসের প্রভাব কেবল রক্তে শর্করার মাত্রার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি হৃদপিণ্ড, কিডনি এবং চোখের ওপরও গভীর প্রভাব বিস্তার করে । দীর্ঘ সময় ধরে রক্তে শর্করার মাত্রা অত্যধিক পর্যায়ে থাকলে রক্তনালীগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৷ যারফলে হৃদরোগের ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায় । কিডনির ওপর এর বিরূপ প্রভাব কিডনি বিকল হয়ে যাওয়ার (কিডনি ফেইলিওর) ঝুঁকি বৃদ্ধি করে । তাছাড়া, চোখের ক্ষতি হওয়ার ফলে 'ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি' নামক এক ধরনের জটিলতা দেখা দিতে পারে এমন একটি অবস্থা যার পরিণামে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যেতে পারে কিংবা এমনকি সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটতে পারে ।