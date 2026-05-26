90 শতাংশ মানুষই ভুল পদ্ধতিতে গঁদ কাতিরা খান, এই নিয়মে খেলেই আসল উপকার পাওয়া যাবে

90 শতাংশ মানুষই ভুল পদ্ধতিতে গঁদ কাতিরা খান, এই নিয়মে খেলেই আসল উপকার পাওয়া যাবে
আপনিও কি গ্রীষ্মকালে 'গঁদ কাতিরা' খেতে পছন্দ করেন ? এটি খাওয়ার সঠিক নিয়ম জানুন ৷
Published : May 26, 2026 at 3:16 PM IST
গ্রীষ্মের প্রখর রোদ এবং ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রার মাঝে, শরীরের ভেতর থেকে শীতল রাখাটা অত্যন্ত জরুরি হয়ে ওঠে । এমন আবহাওয়ায় মানুষ নানাবিধ প্রথাগত ও প্রাকৃতিক উপায়ের শরণাপন্ন হন, যার মধ্যে ‘গঁদ কাতিরা’ (Gond Katira) একেবারে শীর্ষস্থানে অবস্থান করে । স্বচ্ছ ও ফুলে ওঠার ক্ষমতাসম্পন্ন এই প্রাকৃতিক আঠাটিকে গ্রীষ্মকালে শরীরের শীতলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত কার্যকর উপাদান হিসেবে ব্যাপকভাবে গণ্য করা হয় । তবে এটি খাওয়ার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে অনেকেই অবগত নন ।
বস্তুত, সঠিক উপাদানগুলির সঙ্গে মিশিয়ে ‘গঁদ কাতিরা’ (Gond Katira) খেলে এর উপকারিতা বহুগুণ বেড়ে যায় । এমনকি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও গ্রীষ্মকালের জন্য এটিকে অত্যন্ত উপকারী হিসেবে গণ্য করা হয় । সঠিক মাত্রা ও সঠিক উপাদানের সংমিশ্রণে খাওয়া হলে, এটি শরীরকে আর্দ্র রাখতে, তীব্র গরম থেকে স্বস্তি দিতে এবং ক্লান্তি দূর করতে সহায়তা করে । গঁদ কাতিরা কীভাবে খাবেন ? জেনে নিন বিস্তারিত ৷
গঁদ কাতিরা খাওয়ার নিয়ম: গঁদ কাতিরা কখনওই শুকনো অবস্থায় খাওয়া উচিত নয় । এটি খাওয়ার সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হল, সারারাত ধরে এটিকে জলে ভিজিয়ে রাখা । সকালের মধ্যে এটি ফুলে ওঠে এবং জেলি-সদৃশ ঘনত্ব ধারণ করে । শুধুমাত্র এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরেই এটি খাওয়া উচিত ।
গঁদ কাতিরা কীসের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া উচিত ?
দুধ: ঠান্ডা দুধের সঙ্গে গঁদ কাতিরা মিশিয়ে পান করা একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় পছন্দ । এর সঙ্গে সামান্য কিছু ড্রাই ফ্রুট এবং এক চিমটি এলাচ যোগ করলে এর স্বাদ ও পুষ্টিগুণ উভয়ই বৃদ্ধি পায় ।
শরবত: গ্রীষ্মকালে অনেকেই ঠান্ডা শরবতের সঙ্গে এটি মিশিয়ে পান করতে পছন্দ করেন । এটি পানীয়টিকে আরও বেশি সতেজতাদায়ক করে তোলে এবং শরীরের ওপর একটি শীতল প্রভাব বিস্তার করে ।
লেবুর শরবত: আপনি যদি কোনও হালকা ও স্বাস্থ্যকর বিকল্পের সন্ধানে থাকেন, তবে লেবুর শরবতের সঙ্গে মিশিয়ে 'গঁদ কাতিরা' (Gond Katira) সেবন করতে পারেন । এটি শরীরকে আর্দ্র বা হাইড্রেটেড রাখতে সহায়তা করে ।
ফ্রুট ফালুদা: অনেকেই ফালুদা, কুলফি কিংবা বিভিন্ন ফলের মিশ্রণের (ফ্রুট বাউল) সঙ্গে এটি মিশিয়ে খেয়ে থাকেন । এটি খাবারের স্বাদ ও গঠন—উভয়কেই আরও উন্নত করে তোলে ।
গঁদ কাতিরা-র উপকারিতা: গঁদ কাতিরা-র প্রকৃতি শীতল বলে মনে করা হয় । এই কারণেই, হিটস্ট্রোক বা প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে এটিকে একটি অত্যন্ত কার্যকর প্রতিকার হিসেবে গণ্য করা হয় । এটি পেটের অস্বস্তি, শরীরের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং অ্যাসিডিটির সমস্যা প্রশমিত করতে সহায়তা করতে পারে । যারা ওজন কমাতে চাইছেন, তাদের জন্যও গঁদ কাতিরা বেশ উপকারী বলে বিবেচিত হয় । তবে, এটি অবশ্যই পরিমিত পরিমাণে সেবন করা উচিত ।
কী পরিমাণ গঁদ কাতিরা সেবন করা উচিত ?
প্রতিদিন 1 থেকে 2 চা-চামচ গঁদ কাতিরা সেবন করাই যথেষ্ট বলে মনে করা হয় । এটি বিকেল 3টের আগেই খাওয়া করা উচিত । সঠিক পদ্ধতিতে এবং উপযুক্ত উপাদানের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে, গঁদ কাতিরা গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ার জন্য একটি চমৎকার ও ঐতিহ্যবাহী 'সুপারফুড' হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)