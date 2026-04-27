মেনোপজ ও ডায়াবেটিসে সরাসরি নয়, রয়েছে লুকোনো যোগসূত্র ! জানুন বিশেষজ্ঞর পরামর্শ
মেনোপজে ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি বাড়াতে পারে । বিশেষজ্ঞদের কথা শুনলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অনামিকা ভট্টাচার্য্য ও সৌমিতা ভট্টাচার্য্য ৷
Published : April 27, 2026 at 3:43 PM IST|
Updated : April 27, 2026 at 3:56 PM IST
মেনোপজ নারী জীবনের একটি স্বাভাবিক অথচ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । সাধারণত নির্দিষ্ট একটি বয়সের পর মাসিক স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়াকেই মেনোপজ বলা হয় । তবে এই স্বাভাবিক জৈবিক পরিবর্তনের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে একাধিক শারীরিক সমস্যা ও রোগের ঝুঁকি । বিশেষজ্ঞদের মতে, মেনোপজের সঙ্গে সরাসরি ডায়াবেটিসের সম্পর্ক না থাকলেও পরোক্ষভাবে এই সময়ে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে ।
ডায়াবেটোলজিস্ট চিকিৎসক কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'মেনোপজের জন্য সরাসরি ডায়াবেটিস হয় না । তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি এমনিতেই বাড়ে । আর মেনোপজ সাধারণত সেই বয়সেই হয়, যখন শরীরে নানা ধরনের পরিবর্তন দেখা দেয় ।"
তিনি আরও জানান, মেনোপজের পর অনেক মহিলার শরীরে হাড়ের সমস্যা বা অন্যান্য শারীরিক অসুবিধা দেখা যায়, যার ফলে স্বাভাবিক হাঁটাচলা ও শরীরচর্চা কমে যায় । এরসঙ্গে যুক্ত হয় ওজন বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা । এই দুই কারণ অতিরিক্ত ওজন ও শরীরচর্চার অভাব ৷ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় ।
চিকিৎসকের কথায়, 'ওজন বাড়া এবং এক্সারসাইজ কমে যাওয়া এই দুটো বিষয় যদি একসঙ্গে ঘটে তাহলে ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়ে যায় । তাই মেনোপজের সময় থেকেই ডায়েট ও নিয়মিত শরীরচর্চার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া জরুরি ।'
তিনি আরও বলেন, "যাঁরা আগে থেকেই ডায়াবেটিস বা প্রি-ডায়াবেটিসে ভুগছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে মেনোপজের পর রক্তে শর্করার মাত্রা আরও ঘন ঘন পরীক্ষা করা উচিত । প্রয়োজনে ওষুধের মাত্রা বা ধরন পরিবর্তন করা হয়, তবে মেনোপজের জন্য আলাদা করে ডায়াবেটিসের কোনও নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই ।"
অন্যদিকে, স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পার্নমিতা ভট্টাচার্যের বক্তব্যেও উঠে আসে মেনোপজ-পরবর্তী শারীরিক পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ দিক । তাঁর মতে, "মেনোপজের পরে মহিলাদের শরীরে ফ্যাট ডিস্ট্রিবিউশনের একটি পরিবর্তন ঘটে । শরীরের মধ্যভাগে বা অ্যাবডোমিনাল এরিয়ায় চর্বি জমার প্রবণতা বাড়ে, যাকে আমরা ভিসেরাল ফ্যাট বলি । এই ধরনের ফ্যাট শরীরের জন্য ক্ষতিকর ।"
তিনি আরও জানান, এই ভিসেরাল ফ্যাট জমার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরল বেড়ে যাওয়া এবং ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা বৃদ্ধির মতো সমস্যাও দেখা দিতে পারে । এই সমস্ত বিষয়গুলিই মেটাবলিক সিন্ড্রোমের অংশ, যার সঙ্গে ডায়াবেটিসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে । ফলে যাঁরা আগে প্রি-ডায়াবেটিক অবস্থায় ছিলেন, তাঁদের ক্ষেত্রে মেনোপজের পর ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আরও বেড়ে যায় ।
বিশেষজ্ঞদের মতে, মেনোপজ-পরবর্তী সময়ে হরমোনাল পরিবর্তনের কারণে শরীরের বিপাক ক্রিয়ায়ও প্রভাব পড়ে । এরফলে শরীরে ইনসুলিনের কার্যকারিতা কিছুটা কমে যেতে পারে ৷ যা ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ানোর অন্যতম কারণ । পাশাপাশি মানসিক চাপ, ঘুমের সমস্যা এবং জীবনযাত্রার পরিবর্তনও এই ঝুঁকিকে বাড়িয়ে তোলে । তবে চিকিৎসকদের একাংশের মতে, সচেতন জীবনযাপনই এই ঝুঁকি অনেকাংশে কমিয়ে দিতে পারে । নিয়মিত শরীরচর্চা, সুষম খাদ্যাভ্যাস এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা এই তিনটি বিষয় মেনোপজের সময় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ । প্রতিদিন অন্তত 30 মিনিট হাঁটা, হালকা ব্যায়াম বা যোগব্যায়াম শরীরকে সক্রিয় রাখতে সাহায্য করে এবং ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমায় ।
খাদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন আনা জরুরি । অতিরিক্ত তেল-চর্বিযুক্ত খাবার, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য এবং চিনি জাতীয় খাবার কমিয়ে শাকসবজি, ফল, হোল গ্রেন এবং প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার বাড়ানোর পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা । একইসঙ্গে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, বিশেষ করে রক্তে শর্করা, কোলেস্টেরল ও রক্তচাপ পরীক্ষা করানোও অত্যন্ত জরুরি ।
ডায়েটিশিয়ান জয়শ্রী বণিক বলেন, "প্রোটিন, ফাইবার ও ভালো ফ্যাটও খাওয়া জরুরি ৷ এর সঙ্গে আমন্ড, আখরোট বিভিন্ন ধরনের সিডস ইত্যাদি ৷ এরসঙ্গে সবসময় শরীরকে হাইড্রেট থাকা জরুরি ৷"
মেনোপজের সময় ইস্ট্রোজেনের মাত্রা কমে যাওয়ায় ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বৃদ্ধি পায়, যার ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে এবং টাইপ-2 ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে ৷
রক্তের শর্করায় প্রভাব: হরমোনের পরিবর্তনের কারণে, বিশেষ করে পেরিমেনোপজে রক্তে শর্করা ওঠানামা করতে পারে এবং ইনসুলিনের কার্যকারিতা কমে যেতে পারে ।
ওজন বৃদ্ধি: বিপাকীয় পরিবর্তন এবং হরমোনের হ্রাসের ফলে পেটের চারপাশে চর্বি জমা হয়, যা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বাড়ায় ৷
কার্ডিওভাসকুলার ঝুঁকি: প্রাথমিক মেনোপজ (45 বছরের আগে) ডায়াবেটিস রোগীদের হৃদরোগের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে ৷
সব মিলিয়ে, মেনোপজ একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হলেও এই সময়ে শরীরের বিভিন্ন পরিবর্তনকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা প্রয়োজন । সরাসরি ডায়াবেটিসের কারণ না হলেও, মেনোপজ-পরবর্তী জীবনযাত্রার পরিবর্তন এবং শারীরিক পরিস্থিতি ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে । তাই এই সময়ে সচেতনতা, নিয়মিত পরীক্ষা এবং স্বাস্থ্যকর অভ্যাসই হতে পারে সুস্থ থাকার প্রধান ৷