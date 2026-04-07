30 বছর বয়সের পর প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষা অত্যন্ত জরুরি, কারণ জানাচ্ছেন বিশেজ্ঞরা

30 বছর বয়সের পর প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষা অত্যন্ত জরুরি, কারণ জানাচ্ছেন বিশেজ্ঞরা
পরিবর্তিত জীবনধারা, মানসিক চাপ এবং সুপ্ত রোগগুলির সঙ্গে জড়িত ঝুঁকিগুলিকে যথাসময়ে শনাক্ত করা অত্যন্ত জরুরি ।
Published : April 7, 2026 at 4:15 PM IST
আমরা প্রায়শই আমাদের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করতে থাকি যতক্ষণ না কোনও বড় ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দেয় । তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, কেবল অসুস্থ হয়ে পড়ার পর চিকিৎসার শরণাপন্ন হওয়ার চেয়ে সময়মতো স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া অনেক বেশি শ্রেয় । বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে 30 বছর বয়সের পর শরীরে নানাবিধ পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে ৷ যা ধীরে ধীরে বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে । নিয়মিত প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে শরীরের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলি প্রাথমিক পর্যায়েই শনাক্ত করা সম্ভব হয়, যার ফলে সঠিক সময়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় । এই অভ্যাসটি গড়ে তোলা ভবিষ্যতে গুরুতর অসুস্থতা থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে সহায়তা করে ।
30 বছর বয়সের পর শারীরিক পরিবর্তন শুরু হয়: 30 বছর বয়সের পর শরীরের কার্যক্ষমতা আর আগের মতো দক্ষ থাকে না । শরীরের বিপাকক্রিয়া (মেটাবলিজম) ধীরে ধীরে মন্থর হতে শুরু করে এবং অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের কুপ্রভাব অনেক দ্রুত দৃশ্যমান হয়ে ওঠে । অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস, শরীরচর্চার অভাব এবং দীর্ঘক্ষণ একজায়গায় বসে কাজ করার অভ্যাস শরীরের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে । ফলস্বরূপ, শরীরের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে এবং কোনও সমস্যা দেখা দিলে তা যথাসময়ে শনাক্ত করতে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে ।
অনেক রোগই কোনও পূর্বসতর্কতা ছাড়াই অগ্রসর হয়: বিশেষজ্ঞরা জানান, বহুমূত্র (ডায়াবেটিস), উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েডজনিত সমস্যা এবং উচ্চ কোলেস্টেরলের মতো অসংখ্য শারীরিক জটিলতা তাদের প্রাথমিক পর্যায়ে কোনও সুনির্দিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ করে । অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, শরীরের অভ্যন্তরে কোনও রোগ ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা নিজেদের সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করেন । নিয়মিত প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে এই সমস্যাগুলিকে প্রাথমিক পর্যায়েই শনাক্ত করা এবং সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণে আনা সহজতর হয়ে ওঠে ।
ত্রুটিপূর্ণ জীবনধারা ঝুঁকি বাড়ায়: আজকের এই কর্মব্যস্ত পৃথিবীতে জাঙ্ক ফুড, ঘুমের অভাব এবং ক্রমবর্ধমান মানসিক চাপ অত্যন্ত সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে । ঠিক এই অভ্যাসগুলিই কালক্রমে হৃদরোগ, স্থূলতা এবং ডায়াবেটিসের মতো বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার জন্ম দিতে পারে । 30 বছর বয়সের পর, বছরে অন্তত একবার একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো অত্যন্ত জরুরি ৷ এর ফলে কোনও সমস্যা ধরা পড়লে, তা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থাগুলি সঠিক সময়ে গ্রহণ করা সম্ভব হয় ।
পারিবারিক ইতিহাস থাকলে অতিরিক্ত সতর্ক হোন: আপনার পরিবারে যদি ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ কিংবা হৃদরোগ-সংক্রান্ত কোনও অসুস্থতার ইতিহাস থাকে, তবে আপনার নিজের অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকিও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায় । এমন ব্যক্তিদের কখনোই নিজেদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া উচিত নয় । সঠিক সময়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা স্ক্রিনিং করা হলে রোগের ঝুঁকি অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব হয় এবং প্রয়োজনে দ্রুত চিকিৎসা শুরু করার সুযোগ তৈরি হয় ।
মানসিক স্বাস্থ্যকে অবহেলা করা বোকামি: বর্তমান সময়ে মানসিক চাপও বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতার অন্যতম মূল কারণ হয়ে উঠছে । ক্রমাগত দুশ্চিন্তা, কাজের চাপ এবং অপর্যাপ্ত ঘুম শরীরের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে । স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় শারীরিক স্বাস্থ্যের দিকে যেমন মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, ঠিক একইভাবে মানসিক স্বাস্থ্যের দিকেও নজর দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
সামান্য সতর্কতা, বিশাল সুরক্ষা: প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষাকে কখনোই বোঝা হিসাবে দেখা উচিত নয় বরং এটিকে একটি স্বাস্থ্যকর অভ্যাস হিসাবে গ্রহণ করা উচিত । সঠিক সময়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করালে অনেক গুরুতর রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় । মনে রাখবেন, নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কখনোই অবহেলা করা উচিত নয় ৷ সামান্য কিছু সতর্কতা অবলম্বন করলেই আপনি একটি সুস্থ ও সুখী জীবন অতিবাহিত করতে পারেন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)