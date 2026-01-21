শরীরের এই অংশ জীবানুতে ভরপুর, সঠিকভাবে পরিস্কার করলে সুস্থ থাকবেন
শুধু স্নান করলেই কি শরীর পরিষ্কার হয় ? ত্বক বিশেষজ্ঞরা ব্যাখ্যা করেছেন শরীরের কিছু অংশে জীবাণু থাকে যা স্নানের সময় সঠিকভাবে পরিষ্কার করা জরুরি ।
Published : January 21, 2026 at 10:49 AM IST
বেশিরভাগ মানুষ বিশ্বাস করেন স্নান করলে শরীর সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হয় । কিন্তু চর্মরোগ বিশেষজ্ঞরা ভিন্ন পরামর্শ দেন । আসলে, আমাদের প্রতিদিনের স্নানের সময়, শরীরের কিছু অংশ পরিষ্কার করতে ভুলে যাই অথবা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিষ্কার করি না, যারফলে সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায় ।
শরীরের এই অংশগুলিতে সবচেয়ে বেশি ব্যাকটেরিয়া এবং ময়লা জমা হয় । অতএব, যখন এগুলি সঠিকভাবে পরিষ্কার করা হয় না, তখন এগুলি কেবল দুর্গন্ধই সৃষ্টি করে না বরং সংক্রমণের কারণও হয় । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, শরীরের এই অংশ সম্পর্কে যেগুলি চর্মরোগ বিশেষজ্ঞরা বিশেষভাবে পরিষ্কার রাখার পরামর্শ দেন । যেটা স্নান করার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ৷
কানের পিছনের অংশ: আমরা প্রায়ই মুখ এবং চুল ধুই, কিন্তু কানের পিছনের অংশটি ভুলে যাই । এই অংশে সেবেসিয়াস গ্রন্থি থাকে যা সিবাম নিঃসরণ করে । যখন এই তেল ঘাম এবং ধুলোর সঙ্গে মিশে যায়, তখন এটি একটি আঠালো স্তর তৈরি করে যা থেকে অপ্রীতিকর গন্ধ বের হতে পারে । প্রতিদিন সাবান এবং জল দিয়ে এটি পরিষ্কার করা অপরিহার্য ।
বগল এবং ঘাড়: বগলে ঘাম গ্রন্থি সক্রিয় থাকে, যার ফলে ব্যাকটেরিয়ার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে । ঘাড়ের ভাঁজে তেল এবং ময়লা জমে । সঠিকভাবে ঘষে পরিষ্কার না করলে ত্বক কালো হয়ে যায় এবং শরীরের দুর্গন্ধ বের হতে শুরু করে ।
নাভি: চর্মরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, নাভি শরীরের সবচেয়ে উষ্ণ এবং আর্দ্র অংশ। এর গঠন এমন যে ব্যাকটেরিয়া সহজেই সেখানে বৃদ্ধি পেতে পারে । যদি এটি নিয়মিত পরিষ্কার না করা হয়, তাহলে এটি দুর্গন্ধ সৃষ্টি করতে পারে এবং গুরুতর সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়াতে পারে ।
নখের নীচে: আমাদের হাত সারাদিন শত শত জিনিসের সংস্পর্শে আসে । আমরা যখন খাই তখন নখের নীচে লুকিয়ে থাকা জীবাণু আমাদের পেটে প্রবেশ করতে পারে । কেবল হাত ধোয়া যথেষ্ট নয়; স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখার জন্য সাবান দিয়ে নখের নীচে জমে থাকা ময়লা পরিষ্কার করা অপরিহার্য ।
পায়ের আঙুলের মধ্যে: স্নানের সময়, আমরা আমাদের পায়ে জল ঢেলে দিই ৷ কিন্তু খুব কমই পায়ের আঙুলের মধ্যে ঘষে পরিষ্কার করি । আপনার পায়ের আঙুলের মধ্যবর্তী অংশটি ক্রীড়াবিদদের পায়ের প্রজনন ক্ষেত্র বা আর্দ্রতা এবং ঘামের কারণে ছত্রাকের সংক্রমণের কারণ হতে পারে । স্নানের পরে এই অংশটি শুকানো ধোয়ার মতোই গুরুত্বপূর্ণ ।
পরিষ্কার করার সঠিক পদ্ধতি কী ?
হালকা সাবান ব্যবহার করুন: ত্বকের স্বাভাবিক আর্দ্রতা হারানো রোধ করতে খুব কঠোর সাবানের পরিবর্তে হালকা সাবান ব্যবহার করুন ।
ওয়াশক্লথ ব্যবহার করুন: শরীরের লুকানো অংশগুলি ঘষতে পরিষ্কার সুতির কাপড় বা ওয়াশক্লথ ব্যবহার করুন ।
ভালো করে শুকিয়ে নিন: আর্দ্রতা হল ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাকের প্রজনন ক্ষেত্র । স্নানের পরে, তোয়ালে দিয়ে সমস্ত অংশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মুছে নিন ।
নিয়মিত এই পরিষ্কারকরণ একটি দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত হওয়া উচিত, মাঝে মাঝে নয় ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1448690/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
- রান্নাঘরে আদা কোনও সাধারণ জিনিস নয়, কাদের জন্য এটি একটি আশীর্বাদ ?
- শুধুমাত্র খাবার নয়, ডায়াবেটিসের সমস্যার সমাধান হতে পারে এই উপায়
- ডাক্তাররা কেন ওটসকে নিখুঁত ব্রেকফাস্ট বলে মনে করেন ? জেনে নিন এর উপকারী দিকগুলি
- হৃদরোগ ও যৌন স্বাস্থ্যের মধ্যে সম্পর্ক কী ? বিশেষজ্ঞর থেকে জেনে নিন এটি যৌন স্বাস্থ্যের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলে ?