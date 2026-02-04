ETV Bharat / health

এই অসংক্রামক রোগ কেন ভারতে সবচেয়ে ব্যয়বহুল রোগ হয়ে উঠছে ?

ভারতে, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং ক্যানসারের মতো অসংক্রামক রোগগুলি কেবল স্বাস্থ্যের উপরই নয়, বাজেটের উপরও প্রভাব ফেলছে ।

NON COMMUNICABLE DISEASES
কেন ভারতে সবচেয়ে ব্যয়বহুল রোগ হয়ে উঠছে (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 4, 2026 at 3:18 PM IST

2 Min Read
ভারতে স্বাস্থ্য সমস্যা দ্রুত বাড়ছে, বিশেষ করে অসংক্রামক রোগের (এনসিডি) ক্ষেত্রে । এই রোগগুলি, যেমন- ডায়াবেটিস, ক্যানসার এবং অটোইমিউন রোগগুলি শুধুমাত্র স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলছে না, তারা রোগী এবং তাদের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থাকেও প্রভাবিত করছে । চিকিৎসা ব্যয় বৃদ্ধির কারণে এসব রোগের চিকিৎসার জন্য সাধারণ মানুষকে বড় ধরনের আর্থিক বোঝার সম্মুখীন হতে হচ্ছে । সম্প্রতি উপস্থাপিত বাজেট 2026-এ, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এই সমস্যাটি মোকাবিলায় বেশ কয়েকটি পদক্ষেপের ঘোষণা করেছেন, যা এই রোগগুলির বোঝা কিছুটা কমিয়ে দেবে বলে আশা করা হচ্ছে ।

অসংক্রামক রোগের বোঝা বাড়ছে: অসংক্রামক রোগগুলি এখন ভারতে বেশিরভাগ মৃত্যু এবং অসুস্থতার কারণ । 1990 সালে এনসিডির কারণে মৃত্যুর অনুপাত ছিল 37.9%, যা 2016 সালে বেড়ে 61.8% হয়েছে । এই বৃদ্ধি উদ্বেগজনক, কারণ এটি দেখায় যে এই রোগগুলি মোকাবিলা করার জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আরও সংস্থান প্রয়োজন ।

ব্যয়বহুল চিকিৎসার চ্যালেঞ্জ: ডায়াবেটিস থেকে ক্যান্সার এবং অটোইমিউন রোগ, এই রোগগুলির চিকিত্সার জন্য ব্যয়বহুল, দীর্ঘমেয়াদী চিকিত্সা প্রয়োজন। যেমন ক্যানসারের বায়োলজিক ওষুধ এবং ডায়াবেটিসের ইনসুলিনের দাম সাধারণ মানুষের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

2026 সালের বাজেটে 'বায়োফার্মা শক্তি'-এর প্রস্তাব: অর্থমন্ত্রী 2026 সালের বাজেটে 'বায়োফার্মা শক্তি' নামে একটি প্রকল্প ঘোষণা করেছেন, যার লক্ষ্য ভারতে বায়োফার্মাসিউটিক্যাল উত্পাদনকে উন্নতি করা । এই প্রকল্পের অধীনে 10,000 কোটি টাকার বিনিয়োগ করা হবে, যা স্থানীয় উত্পাদনকে বাড়িয়ে তুলবে এবং ব্যয়বহুল চিকিত্সার খরচ কমিয়ে দেবে ।

ভারত নতুনত্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে: ভারত ইতিমধ্যেই সাধারণ ওষুধ উৎপাদনে একটি শীর্ষস্থানীয় অবস্থান ধরে রেখেছে, কিন্তু এখন এটিকে জীববিজ্ঞান এবং নতুন প্রযুক্তিতেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে । এতে শুধু অভ্যন্তরীণ চাহিদাই মেটাবে না বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতাও বাড়বে ।

ইতিবাচক পরিবর্তনের সম্ভাবনা: 'বায়োফার্মা শক্তি' স্কিম কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হলে, এটি চিকিৎসার খরচ কমাতে পারে এবং রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধের অ্যাক্সেস সহজ করতে পারে । এটি কেবল স্বাস্থ্যের উন্নতির দিকে পরিচালিত করবে না, অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও উন্নত করবে ।

ভারতে অসংক্রামক রোগের ক্রমবর্ধমান বোঝা একটি গুরুতর সমস্যা, তবে বাজেট 2026-এ গৃহীত পদক্ষেপগুলি এই দিকে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে বলে আশা করা হচ্ছে । এটি শুধুমাত্র রোগীদের জন্য নয়, সমগ্র দেশের স্বাস্থ্য খাতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ।

