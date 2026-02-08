সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর মোবাইল দেখছেন ? চোখের যত্নে মেনে চলুন এই টিপস
চোখের যত্নে কী করবেন ? জানুন চিকিৎসকের মতামত ৷
Published : February 8, 2026 at 8:01 AM IST
আমাদের চোখ সারাদিন সবচেয়ে বেশি কাজ করে, তাই সকালে তাদের বিশেষ যত্নের প্রয়োজন । চিকিৎসকের মতে, সঠিক অভ্যাস দিয়ে আমাদের সকাল শুরু করলে চোখের ক্লান্তি, শুষ্কতা এবং দৃষ্টি-সম্পর্কিত অনেক সমস্যা প্রতিরোধ করা যায় । জেনে নেওয়া প্রয়োজন সেই সম্পর্কে ।
ঠান্ডা জল দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলুন । সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই পরিষ্কার, ঠান্ডা জল দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলুন । হালকা করে জল ছিটিয়ে দিলে রাতভর জমে থাকা ময়লা দূর হবে । এই অভ্যাসটি কেবল আপনার চোখকে সতেজ করে না বরং জ্বালা, চুলকানি এবং শুষ্কতাও কমায়, যা আপনাকে দিনের শুরুটা দুর্দান্ত করে তোলে ।
সকালের রোদ উপভোগ করুন: সকালের রোদে কিছুক্ষণ কাটানো চোখের জন্য একটি টনিক । প্রাকৃতিক আলো চোখকে গভীরভাবে শিথিল করে এবং আমাদের শরীরের জৈবিক ঘড়ি বজায় রাখতে সাহায্য করে । এই অভ্যাসটি সারাদিন স্ক্রিন এবং কৃত্রিম আলো থেকে চোখের উপর যে চাপ পড়ে তা ভারসাম্যপূর্ণ করে ।
মোবাইল স্ক্রিন থেকে দূরে থাকুন: মানুষ প্রায়শই ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মোবাইল ফোন বা ল্যাপটপের দিকে তাকাতে শুরু করে ৷ কিন্তু এটি চোখের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয় । ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রিনের দিকে তাকালে চোখের উপর অপ্রয়োজনীয় চাপ পড়ে । অতএব, দিনের শুরুতে কিছু সময় স্ক্রিন থেকে দূরে থাকুন । এটি আপনার চোখকে স্বাভাবিকভাবে ঘুম থেকে ওঠার সুযোগ দেয় এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য সুস্থ রাখে ।
হালকা চোখের ব্যায়াম: সকালে চোখের পেশী শক্তিশালী করার জন্য কিছু ব্যায়াম করুন । কয়েক মিনিটের জন্য চোখ বন্ধ করে খুলুন, তারপর উপরে, নীচে, এবং বাম এবং ডানে তাকান । এই সহজ অভ্যাস চোখের ক্লান্তি দূর করে এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বজায় রাখতে সাহায্য করে ।
ব্রেকফাস্টে সঠিক পুষ্টি অন্তর্ভুক্ত করুন । চোখের স্বাস্থ্য সরাসরি আপনার খাদ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত । ব্রেকফাস্টে সবুজ শাকসবজি, ফলমূল, বাদাম এবং প্রোটিন অবশ্যই রাখুন । ভিটামিন এ, সি এবং ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবার দৃষ্টিশক্তি উন্নত করে এবং শুষ্ক চোখের মতো সমস্যা প্রতিরোধ করে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)