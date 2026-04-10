উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্য কোন সবজি, ফল ও আটা সবচেয়ে ভালো ? কী জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞ ?

উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্য কোন সবজি, ফল ও আটা সবচেয়ে ভালো ? কী জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞ ?
বর্তমান সময়ের ব্যস্ত জীবনযাপন ও মানসিক চাপের কারণে উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন একটি অত্যন্ত সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ।
Published : April 10, 2026 at 10:49 AM IST
উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে, ওষুধের পাশাপাশি সঠিক খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি । আপনিও যদি উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভুগে থাকেন, তবে এই নিবন্ধটি বিশেষভাবে আপনার জন্যই ।
ডায়েটিশিয়ান জয়শ্রী বণিক জানান, শাকসবজি থেকে শুরু করে ফলমূল এবং বাদাম সেই ‘সুপারফুড’, যা আপনার প্রতিদিনের খাদ্যাভ্যাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচিত । উচ্চরক্তচাপের সমস্যার সমাধানে প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় এইগুলি রাখুন ৷
করলা: করলার তেতো স্বাদের কারণে অনেকেই এটি এড়িয়ে চলেন ৷ তবে, উচ্চ রক্তচাপে ভোগা রোগীদের জন্য এই সবজিটি আশীর্বাদের চেয়ে কম কিছু নয় । করলায় বিদ্যমান অনন্য পুষ্টি উপাদানগুলি কেবল রক্তচাপকেই নিয়ন্ত্রণে রাখে না, বরং রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সহায়তা করে ।
পেয়ারা: পুষ্টিবিদদের মতে, ফলমূলের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষেত্রে পেয়ারা একটি চমৎকার পছন্দ । পেয়ারা আঁশ, পটাশিয়াম এবং ভিটামিন ‘সি’-তে সমৃদ্ধ । পটাশিয়াম শরীরে সোডিয়ামের ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমিত করতে সাহায্য করে, যার ফলে রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকে এবং হৃদপিণ্ড সুস্থ থাকে ।
বার্লি আটা: আমরা প্রতিদিন গমের আটা দিয়ে তৈরি রুটি খেয়ে থাকি ৷ তবে আপনি যদি উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভোগেন, তবে আপনার খাদ্যতালিকায় 'বার্লি আটা' অন্তর্ভুক্ত করা উচিত । বার্লি আটা প্রচুর পরিমাণে ফাইবারে সমৃদ্ধ, যা কেবল আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতেই সাহায্য করে না, বরং আপনার রক্তনালীগুলির সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতেও সহায়তা করে ।
তিসি বীজ: এই ক্ষুদ্র তিসি বীজের মধ্যেই লুকিয়ে আছে স্বাস্থ্যের জন্য অগণিত উপকারের এক বিশাল ভাণ্ডার । এগুলোতে ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ফাইবার প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান । প্রতিদিন মাত্র এক চামচ ভাজা তিসি বীজ গ্রহণ করলে শিরা-উপশিরায় রক্ত সঞ্চালন উন্নত হয় এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা পাওয়া যায় ।
থোড়: এতে রয়েছে আয়রণ ৷ যা উচ্চরক্ত চাপের সমস্যার সমাধান ৷
কাঠবাদাম: কাঠবাদাম কেবল আপনার বুদ্ধিবৃত্তিকেই প্রখর করে তোলে না; বরং এটি আপনার হৃদপিণ্ডের স্বাস্থ্যেরও যত্ন নেয় । এতে রয়েছে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট এবং ম্যাগনেসিয়াম ৷ যা রক্তচাপ কমাতে অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয় । কাঠবাদাম খাওয়ার সর্বোত্তম উপায় হল রাতে 4-5টি বাদাম ভিজিয়ে রাখা, সকালে সেগুলির খোসা ছাড়িয়ে খেয়ে ফেলা ।
একজন পুষ্টিবিদের বিশেষ পরামর্শ: উপরে উল্লিখিত সমস্ত উপকরণের পাশাপাশি, পুষ্টিবিদ আরও একটি জাদুকরী ঘরোয়া উপায়ের পরামর্শ দিয়েছেন যা হল মেথি ভেজানো জল । এক গ্লাস জলে হাফ চা চামচ মেথি বীজ সারারাত ভিজিয়ে রাখুন এবং পরদিন সকালে খালি পেটে সেই জল পান করুন । এছাড়াও ছোট এলাচ শরীরের জন্য ভীষণভাবে উপকারী ৷
এই সহজ অভ্যাসটি আপনাকে আপনার রক্তচাপ এবং রক্তে শর্করার মাত্রা উভয়ই কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা করতে সহায়তা করবে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)