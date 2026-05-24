এই কাজ তাপপ্রবাহকে হার মানাবে, জানুন 3-3-3 ফিটনেস রুটিন কী ?
তাপপ্রবাহ মোকাবিলার জন্য কেবল বাহ্যিক ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়; আপনাকে খাদ্যাভ্যাসের প্রতি নজর দিতে হবে । জানা প্রয়োজন '3-3-3 ডায়েট প্ল্যান' সম্পর্কে ৷
Published : May 24, 2026 at 8:01 AM IST
গ্রীষ্মকাল এখন আর কেবল ঘাম আর প্রখর রোদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই । তাপপ্রবাহের অব্যাহত বৃদ্ধি মানুষের স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে । তীব্র রোদ লাগা, জলশূন্যতা, ক্লান্তি, মাথা ঘোরা এবং শারীরিক দুর্বলতার মতো সমস্যাগুলো বর্তমান সময়ে বেশ সাধারণ হয়ে উঠেছে । এমন পরিস্থিতিতে, মানুষ প্রায়শই এমন সব খাদ্যাভ্যাস বা ডায়েট প্ল্যান খুঁজে থাকেন, যা শরীরকে কেবল শক্তিই জোগায় না, বরং তীব্র গরম থেকেও স্বস্তি প্রদান করে । ঠিক এই প্রয়োজনটি মেটানোর লক্ষ্যেই তৈরি করা হয়েছে ‘3-3-3 ফিটনেস প্ল্যান’। জেনে নেওয়া প্রয়োজন এই ফিটনেস পরিকল্পনাটি সম্পর্কে যা আপনাকে তাপপ্রবাহের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষা দিতে পারে । এই বিশেষ ফিটনেস রুটিনটি মেনে চললে এই গরমে শরীরও থাকবে একদম সুস্থ ৷
3-3-3 ফিটনেস পরিকল্পনাটি কী ?
এটি কোনও কঠোর ডায়েট বা খাদ্যাভ্যাস নয়, বরং একটি সুস্থ জীবনধারা গড়ে তোলার একটি সহজ উপায় । এই পরিকল্পনাটি মেনে চলার জন্য আপনাকে না খেয়ে থাকতে হবে না কিংবা কোনও নির্দিষ্ট ধরণের খাবার পুরোপুরি বাদ দিতে হবে না । 3-3-3 নিয়মটি তিনটি সহজ অভ্যাসের ওপর ভিত্তি করে গঠিত ৷ প্রথমটি হল দিনে তিনবার সুষম খাবার গ্রহণ করা ৷ দ্বিতীয়টি হল সপ্তাহে মোট তিন ঘণ্টা ব্যায়াম করা ৷ তৃতীয়টি হল প্রতিদিন তিন বোতল করে জল পান করা । ঠিক এই কারণেই, এই পরিকল্পনাটি অনুসরণ করে আপনি তীব্র তাপপ্রবাহের মধ্যেও সুস্থ ও ফিট থাকতে পারবেন ।
দিনে তিনটি সুষম খাবার: তীব্র তাপপ্রবাহের মরশুমে আপনার তিনটি স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ করা উচিত ৷ ব্রেকফাস্ট, দুপুরের খাবার এবং রাতের খাবার । আপনার খাদ্যতালিকায় প্রোটিন, ফাইবার, স্বাস্থ্যকর চর্বি এবং শরীরকে আর্দ্র রাখে এমন খাবার অন্তর্ভুক্ত করতে ভুলবেন না ।
সপ্তাহে তিন ঘণ্টা শরীরচর্চা: এই সময়ে কঠোর বা ভারী শরীরচর্চা এড়িয়ে চলা উচিত । প্রতিদিন জিমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটানোর কোনও প্রয়োজন নেই । এই সময়ে, সপ্তাহে মোট তিন ঘণ্টা শারীরিক কার্যকলাপকেই যথেষ্ট বলে মনে করা হয় । এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে হাঁটা, যোগব্যায়াম, সাইকেল চালানো অথবা হালকা ধরনের শরীরচর্চা ।
প্রতিদিন তিন বোতল জল: গ্রীষ্মকালে বিরাজমান তীব্র তাপপ্রবাহের সময়, শরীর থেকে দ্রুত জল বেরিয়ে যায় এবং জলশূন্যতা দেখা দিতে শুরু করে । তাই, শরীরের আর্দ্রতা বা জলের ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি । এটি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, প্রতিদিন তিন বোতল যা আনুমানিক 3 থেকে 4 লিটারের সমান জল পান করার পরামর্শ দেওয়া হয় ।
তাপপ্রবাহের সময় এই পরিকল্পনাটি কেন উপকারী ?
তাপপ্রবাহ চলাকালীন আমাদের শরীরের তাপমাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পায় । এমতাবস্থায়, খাদ্যাভ্যাস ও পর্যাপ্ত জল পানের বিষয়ে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন না করলে জলশূন্যতা, হিট এক্সহশন এবং হিটস্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে । এই প্রেক্ষাপটে, 3-3-3 ফিটনেস পরিকল্পনা’টি আপনার শরীরকে ভিতর থেকে শক্তিশালী করে তুলতে সহায়তা করে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)