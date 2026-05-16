হান্টাভাইরাসকে বিপজ্জনক সংক্রামক রোগ হিসেবে ঘোষণা ! 42 দিনের কোয়ারেন্টিন বাধ্যতামূলক

থাইল্যান্ডের জাতীয় সংক্রামক রোগ বিষয়ক কমিটি হান্টাভাইরাসকে একটি বিপজ্জনক সংক্রামক রোগ হিসাবে ঘোষণা করার অনুমোদন দিয়েছে ।

হান্টাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব (AP)
Published : May 16, 2026 at 3:30 PM IST

শুক্রবার থাইল্যান্ডের জাতীয় সংক্রামক রোগ কমিটি 'হান্টাভাইরাস'-কে একটি বিপজ্জনক সংক্রামক রোগ হিসাবে তালিকাভুক্ত করার অনুমোদন দিয়েছে । থাইল্যান্ডের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, এই নতুন নির্দেশনার আওতায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সন্দেহভাজন আক্রান্তদের বিষয়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট করা, 12 ঘণ্টার মধ্যে রোগ নির্ণয় করা এবং উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের জন্য কঠোর 42 দিনের কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ।

সিনহুয়া সংবাদ সংস্থার একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, থাইল্যান্ডের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে হান্টাভাইরাস, যা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে নির্গত ক্ষুদ্র কণার (droplets) মাধ্যমে এবং এর কোনও কোনও প্রজাতি মানুষের দেহ থেকে মানুষের দেহে সংক্রমণের মাধ্যমে ছড়াতে পারে ৷ তা বর্তমানে বিশ্বজুড়ে একটি বড় উদ্বেগের বিষয় এবং গুরুতর ঝুঁকি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে ৷ ঠিক এই কারণেই এটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি বিপজ্জনক সংক্রামক রোগ হিসাবে ঘোষণা করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল । দ্রুত ও সমন্বিত পদক্ষেপ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে যে তারা নজরদারি, পরীক্ষাগারে রোগ নির্ণয় পরীক্ষা, চিকিৎসা সেবা এবং স্থানীয় পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে একটি উন্নত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে ।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী সচিব সোমরুয় চুংমান জানিয়েছেন, স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা আন্তর্জাতিক প্রবেশপথগুলিতে নজরদারি জোরদার করছেন । এছাড়া, রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ বর্তমানে 'তদন্তাধীন রোগী' (patients under investigation) শনাক্ত করার মানদণ্ড চূড়ান্ত করছে এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দ্রুত পরীক্ষার প্রোটোকল বা কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করছে ৷ পাশাপাশি তারা কোয়ারেন্টাইন বা সঙ্গনিরোধ ব্যবস্থাও বাস্তবায়ন করছে । সোমরুয় আরও জানান সারা দেশের বিভিন্ন প্রদেশের জনস্বাস্থ্য কার্যালয় এবং হাসপাতালগুলিকে কঠোর নজরদারি বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এর উদ্দেশ্য হল স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি যেন সন্দেহভাজন রোগীদের তথ্য তিন ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট করে, চিকিৎসার প্রোটোকলগুলি পর্যালোচনা করে এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে অবিলম্বে সতর্ক করে তা নিশ্চিত করা ।

তিনি এমন যে কাউকে অবিলম্বে চিকিৎসাসেবা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন, যাদের ইঁদুরজাতীয় প্রাণীর সংস্পর্শে আসার ইতিহাস রয়েছে ৷ অথবা যারা সম্প্রতি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ জায়গা থেকে ফিরেছেন এছাড়াও যারা বর্তমানে তীব্র জ্বর ও শ্বাসকষ্টে ভুগছেন । রোগটি প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করা এবং এর আরও বিস্তার রোধ করার জন্য এই পদক্ষেপটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

হান্টাভাইরাস কী ?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) তথ্যমতে, হান্টাভাইরাস হল এক ধরণের জুনোটিক ভাইরাস; অর্থাৎ এটি এমন একটি ভাইরাস যা প্রাকৃতিকভাবে ইঁদুরজাতীয় প্রাণীদের সংক্রমিত করে এবং মাঝেমধ্যে মানুষের দেহেও সংক্রমিত হতে পারে । মানুষের দেহে এই ভাইরাসের সংক্রমণ গুরুতর অসুস্থতা এবং অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ হতে পারে ৷ তবে ভাইরাসের নির্দিষ্ট ধরণ এবং ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে এই রোগের ক্লিনিক্যাল লক্ষণ বা প্রকাশভঙ্গিতে ভিন্নতা দেখা যায় । আমেরিকা মহাদেশে, এই ভাইরাসের সংক্রমণে 'হান্টাভাইরাস কার্ডিওপালমোনারি সিনড্রোম' (HCPS) দেখা দেয় যা ফুসফুস ও হৃদপিণ্ডকে আক্রান্তকারী একটি দ্রুত-অগ্রসরমান অসুস্থতা । অন্যদিকে ইউরোপ ও এশিয়ায়, হান্টাভাইরাস 'হেমোরেজিক ফিভার উইথ রেনাল সিনড্রোম' (HFRS) সৃষ্টি করে, যা মূলত কিডনি এবং রক্তনালীগুলোকে আক্রান্ত করে ।

যদিও হান্টাভাইরাসজনিত রোগের কোনও সুনির্দিষ্ট নিরাময় নেই, তবুও রোগীর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বৃদ্ধির জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে সহায়ক চিকিৎসা সেবা প্রদান অত্যন্ত জরুরি ৷ এই সেবার মূল লক্ষ্য হলো শ্বাসযন্ত্র, হৃদযন্ত্র এবং বৃক্ক (কিডনি) সংক্রান্ত জটিলতাগুলির নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা । এই রোগ প্রতিরোধের বিষয়টি মূলত মানুষ এবং সংক্রমিত ইঁদুরজাতীয় প্রাণীর মধ্যকার সংস্পর্শ যথাসম্ভব কমিয়ে আনার ওপর নির্ভরশীল ।

হান্টাভাইরাস কার্ডিওপালমোনারি সিনড্রোম (HCPS)

রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রের (CDC) তথ্যমতে, HCPS হল একটি অত্যন্ত গুরুতর এবং প্রাণঘাতী অসুস্থতা, যা মূলত ফুসফুসকে আক্রান্ত করে । সাধারণত কোনও সংক্রমিত ইঁদুরজাতীয় প্রাণীর সংস্পর্শে আসার 1 থেকে 8 সপ্তাহ পর HCPS-এর লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে শুরু করে ।

প্রাথমিক লক্ষণগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

ক্লান্তি

জ্বর

পেশিতে ব্যথা বিশেষ করে উরু, নিতম্ব, পিঠ এবং মাঝেমধ্যে কাঁধের মতো শরীরের বড় পেশিগুলিতে

HCPS আক্রান্ত রোগীদের প্রায় অর্ধেকই নীচের লক্ষণগুলোও অনুভব করেন:

মাথাব্যথা

মাথা ঘোরা

শরীরে কাঁপুনি বা শীত শীত ভাব

পাকস্থলী ও অন্ত্র-সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ ৷ যেমন: বমি বমি ভাব, বমি, ডায়রিয়া এবং পেটে ব্যথা

অসুস্থতার প্রাথমিক ধাপটি অতিক্রান্ত হওয়ার 4 থেকে 10 দিন পর HCPS-এর পরবর্তী পর্যায়ের লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় । এই লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে কাশি এবং শ্বাসকষ্ট; ফুসফুসে তরল জমে যাওয়ার ফলে রোগীরা বুকে চাপ বা আঁটসাঁট ভাব অনুভব করতে পারেন । HCPS একটি প্রাণঘাতী রোগ হতে পারে । যেসব রোগীর মধ্যে শ্বাসতন্ত্র-সংক্রান্ত লক্ষণগুলি দেখা দেয়, তাঁদের ক্ষেত্রে এই রোগের কারণে মৃত্যুর হার 38 শতাংশ ।

রেনাল সিনড্রোম-সহ হেমোরেজিক জ্বর (HFRS)

HFRS হল একটি গুরুতর এবং কখনও কখনও প্রাণঘাতী অসুস্থতা ৷ যা কিডনিকে আক্রান্ত করে । সাধারণত সংক্রমণের সংস্পর্শে আসার 1 থেকে 2 সপ্তাহের মধ্যেই HFRS-এর লক্ষণগুল প্রকাশ পেতে শুরু করে । তবে কিছু ক্ষেত্রে, লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে 8 সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লাগতে পারে । প্রাথমিক লক্ষণগুলি হঠাৎ করেই দেখা দেয় এবং সেগুলির মধ্যে রয়েছে:

তীব্র মাথাব্যথা

পিঠ ও পেটে ব্যথা

জ্বর বা কাঁপুনি

বমি বমি ভাব

ঝাপসা দৃষ্টিশক্তি

আক্রান্ত ব্যক্তিদের মুখমণ্ডল লাল হয়ে যাওয়া (flushing), চোখে প্রদাহ বা লালচে ভাব দেখা দেওয়া, কিংবা শরীরে ফুসকুড়ি বা র‍্যাশ দেখা দিতে পারে ।

পরবর্তী পর্যায়ের লক্ষণগুলির মধ্যে থাকতে পারে:

নিম্ন রক্তচাপ

রক্তপ্রবাহ কমে যাওয়া

অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ

তীব্র কিডনি অকার্যকারিতা (Acute kidney failure), যার ফলে শরীরে অত্যধিক তরল জমা হয়ে গুরুতর জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে ৷

সংক্রমণ সৃষ্টিকারী নির্দিষ্ট ভাইরাসের ধরনের ওপর ভিত্তি করে এই অসুস্থতার তীব্রতা বা ভয়াবহতা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে । সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে কয়েক সপ্তাহ থেকে শুরু করে কয়েক মাস পর্যন্ত সময় লাগতে পারে ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

