ওজন কমানোর জন্য় এই খাবারগুলি খাওয়া শুরু করুন, কিছুদিনের মধ্যেই ফলাফলা পাবেন

ওজন কমানোর জন্য় এই খাবারগুলি খাওয়া শুরু করুন, কিছুদিনের মধ্যেই ফলাফলা পাবেন
ওজন কমানোর জন্য খাদ্যতালিকা থেকে কিছু খাবার বাদ দিন ৷ সঙ্গে কিছু খাবার যোগ করা প্রয়োজন ৷ কীভাবে ডায়েট করবেন দেখে নিন ৷
Published : October 28, 2025 at 4:53 PM IST
আজকাল অনেকের জন্যই ওজন বৃদ্ধি একটি উদ্বেগের বিষয় । আমাদের দ্রুত পরিবর্তিত জীবনযাত্রায় স্থূলতা একটি সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে । আমাদের খাদ্যাভ্যাস এবং অভ্যাস এর প্রধান কারণ । এটি একটি গুরুতর সমস্যা যা অনেক স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হতে পারে । তাই, সময়মতো আপনার ওজন বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
ওজন কমানোর জন্য মানুষ বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে । জিমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘাম ঝরানো থেকে শুরু করে কঠোর ডায়েট করা পর্যন্ত, মানুষ ওজন কমানোর জন্য সবকিছুই চেষ্টা করে থাকেন । তবে জিমে কঠোর পরিশ্রমের পাশাপাশি, ওজন কমানোর জন্য ডায়েটের প্রতি মনোযোগ দেওয়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । অনেকের জন্য ডায়েট করা বেশ কঠিন । এমন পরিস্থিতিতে, আপনার খাদ্য গ্রহণের সঙ্গে আপস না করেই আপনি আপনার খাদ্যতালিকায় কিছু খাবার পরিবর্তন করে আপনার ক্রমবর্ধমান ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন । জেনে নেওয়া প্রয়োজন সেই খাবারগুলি সম্পর্কে:
পরিশোধিত চিনির পরিবর্তে খেজুর এবং গুড়: পরিশোধিত চিনি আমাদের খাদ্যতালিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ । তবে, এতে কোনও পুষ্টিগুণ নেই এবং কেবল খালি ক্যালোরি সরবরাহ করে । এর অর্থ এই নয় যে ওজন কমাতে আপনাকে চিনি ত্যাগ করতে হবে । আপনার কেবল আপনার খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে । আপনি আপনার খাদ্যতালিকায় খেজুর এবং গুড়ের মতো প্রাকৃতিক মিষ্টি অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন । খেজুর ফাইবার এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ, অন্যদিকে গুড় আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম এবং পটাশিয়ামের ভাণ্ডার, যা সবই স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী ।
পরিশোধিত ময়দা তালিকা থেকে বাদ দিন: ময়দা ওজন বৃদ্ধি করে । ময়দাতে কোনও ফাইবার থাকে না এটি ক্যালোরিতে পূর্ণ । তাই ওজন কমাতে খাদ্যতালিকায় বাজরা অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন । রাগি, বাজরা, বা জোয়ারের আটা ফাইবার এবং খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ ৷ যা হজমে সহায়তা করে এবং আপনাকে দীর্ঘ সময় ধরে পেট ভরিয়ে রাখে ।
সাদা ভাত খাওয়া কম করুন: সাধারণত ব্যবহৃত সাদা ভাত অত্যন্ত প্রক্রিয়াজাত এবং এর বেশিরভাগ পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায় । অতএব যদি আপনি ভাত ছেড়ে না দিয়ে ওজন কমাতে চান, তাহলে আপনার খাদ্যতালিকায় ব্রাউন রাইস অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন । এটি ফাইবার এবং বি ভিটামিন সমৃদ্ধ, যা আপনাকে দীর্ঘ সময় পেট ভরা রাখতে সাহায্য করে এবং হজমশক্তি উন্নত করে ।
প্যাকেটজাত সিরিয়াল থেকে দূরে থাকুন: যদি আপনি ওজন কমাতে চান, তাহলে প্যাকেটজাত সিরিয়াল এড়িয়ে চলা উপকারী হতে পারে । প্যাকেটজাত সিরিয়ালে প্রায়শই অতিরিক্ত চিনি এবং প্রিজারভেটিভ থাকে, যা ওজন বৃদ্ধিতে অবদান রাখে । ওটস একটি প্রাকৃতিক এবং স্বাস্থ্যকর বিকল্প । এতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার এবং প্রোটিন থাকে, যা আপনাকে দীর্ঘ সময় পেট ভরা রাখে । আপনি ওটস থেকে প্যানকেক, পোরিজ বা উপমাও তৈরি করতে পারেন ।
মটনের পরিবর্তে চিকেন খাওয়া শুরু করুন: ওজন কমানোর জন্য মুরগির মাংস খাওয়ার সময় কিছু বিষয় মনে রাখতে হবে ৷ যদি আপনার লক্ষ্য ওজন কমানো বা শরীরকে শক্ত করা হয়, তাহলে হাড়বিহীন মুরগির বুকের মাংসও বেছে নিতে পারেন । এটি প্রোটিন সমৃদ্ধ, যা শরীরের চর্বি কমাতে এবং পেশী শক্তিশালী করতে সাহায্য করে । এছাড়াও আপনি চিকেনের পায়ের অংশ দিয়ে স্যুপ বানিয়ে খেতে পারেন ৷
https://www.nhs.uk/healthier-families/food-facts/healthier-food-swaps/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)