ওজন কমানোর জন্য় এই খাবারগুলি খাওয়া শুরু করুন, কিছুদিনের মধ্যেই ফলাফলা পাবেন

ওজন কমানোর জন্য খাদ্যতালিকা থেকে কিছু খাবার বাদ দিন ৷ সঙ্গে কিছু খাবার যোগ করা প্রয়োজন ৷ কীভাবে ডায়েট করবেন দেখে নিন ৷

ওজন কমাতে এই খাবার খান (Getty image)
By ETV Bharat Health Team

Published : October 28, 2025 at 4:53 PM IST

আজকাল অনেকের জন্যই ওজন বৃদ্ধি একটি উদ্বেগের বিষয় । আমাদের দ্রুত পরিবর্তিত জীবনযাত্রায় স্থূলতা একটি সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে । আমাদের খাদ্যাভ্যাস এবং অভ্যাস এর প্রধান কারণ । এটি একটি গুরুতর সমস্যা যা অনেক স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হতে পারে । তাই, সময়মতো আপনার ওজন বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

ওজন কমানোর জন্য মানুষ বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে । জিমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘাম ঝরানো থেকে শুরু করে কঠোর ডায়েট করা পর্যন্ত, মানুষ ওজন কমানোর জন্য সবকিছুই চেষ্টা করে থাকেন । তবে জিমে কঠোর পরিশ্রমের পাশাপাশি, ওজন কমানোর জন্য ডায়েটের প্রতি মনোযোগ দেওয়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । অনেকের জন্য ডায়েট করা বেশ কঠিন । এমন পরিস্থিতিতে, আপনার খাদ্য গ্রহণের সঙ্গে আপস না করেই আপনি আপনার খাদ্যতালিকায় কিছু খাবার পরিবর্তন করে আপনার ক্রমবর্ধমান ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন । জেনে নেওয়া প্রয়োজন সেই খাবারগুলি সম্পর্কে:

পরিশোধিত চিনির পরিবর্তে খেজুর এবং গুড়: পরিশোধিত চিনি আমাদের খাদ্যতালিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ । তবে, এতে কোনও পুষ্টিগুণ নেই এবং কেবল খালি ক্যালোরি সরবরাহ করে । এর অর্থ এই নয় যে ওজন কমাতে আপনাকে চিনি ত্যাগ করতে হবে । আপনার কেবল আপনার খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে । আপনি আপনার খাদ্যতালিকায় খেজুর এবং গুড়ের মতো প্রাকৃতিক মিষ্টি অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন । খেজুর ফাইবার এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ, অন্যদিকে গুড় আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম এবং পটাশিয়ামের ভাণ্ডার, যা সবই স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী ।

পরিশোধিত ময়দা তালিকা থেকে বাদ দিন: ময়দা ওজন বৃদ্ধি করে । ময়দাতে কোনও ফাইবার থাকে না এটি ক্যালোরিতে পূর্ণ । তাই ওজন কমাতে খাদ্যতালিকায় বাজরা অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন । রাগি, বাজরা, বা জোয়ারের আটা ফাইবার এবং খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ ৷ যা হজমে সহায়তা করে এবং আপনাকে দীর্ঘ সময় ধরে পেট ভরিয়ে রাখে ।

সাদা ভাত খাওয়া কম করুন: সাধারণত ব্যবহৃত সাদা ভাত অত্যন্ত প্রক্রিয়াজাত এবং এর বেশিরভাগ পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায় । অতএব যদি আপনি ভাত ছেড়ে না দিয়ে ওজন কমাতে চান, তাহলে আপনার খাদ্যতালিকায় ব্রাউন রাইস অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন । এটি ফাইবার এবং বি ভিটামিন সমৃদ্ধ, যা আপনাকে দীর্ঘ সময় পেট ভরা রাখতে সাহায্য করে এবং হজমশক্তি উন্নত করে ।

প্যাকেটজাত সিরিয়াল থেকে দূরে থাকুন: যদি আপনি ওজন কমাতে চান, তাহলে প্যাকেটজাত সিরিয়াল এড়িয়ে চলা উপকারী হতে পারে । প্যাকেটজাত সিরিয়ালে প্রায়শই অতিরিক্ত চিনি এবং প্রিজারভেটিভ থাকে, যা ওজন বৃদ্ধিতে অবদান রাখে । ওটস একটি প্রাকৃতিক এবং স্বাস্থ্যকর বিকল্প । এতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার এবং প্রোটিন থাকে, যা আপনাকে দীর্ঘ সময় পেট ভরা রাখে । আপনি ওটস থেকে প্যানকেক, পোরিজ বা উপমাও তৈরি করতে পারেন ।

মটনের পরিবর্তে চিকেন খাওয়া শুরু করুন: ওজন কমানোর জন্য মুরগির মাংস খাওয়ার সময় কিছু বিষয় মনে রাখতে হবে ৷ যদি আপনার লক্ষ্য ওজন কমানো বা শরীরকে শক্ত করা হয়, তাহলে হাড়বিহীন মুরগির বুকের মাংসও বেছে নিতে পারেন । এটি প্রোটিন সমৃদ্ধ, যা শরীরের চর্বি কমাতে এবং পেশী শক্তিশালী করতে সাহায্য করে । এছাড়াও আপনি চিকেনের পায়ের অংশ দিয়ে স্যুপ বানিয়ে খেতে পারেন ৷

https://www.nhs.uk/healthier-families/food-facts/healthier-food-swaps/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

