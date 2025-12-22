ETV Bharat / health

খাবারের পর কিছু সময় হাঁটলে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকবে, শুধু এই বিষয় মনে রাখা উচিত

খাবারের পর মাত্র 10 মিনিট হাঁটা কেবল হজমের উন্নতির জন্যই অপরিহার্য নয়, বরং রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণেও উপকারী ।

রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হাঁটাচলা করুন (Getty Image)
খাবারের পর 10 মিনিট হাঁটলে আপনার স্বাস্থ্যের কতটা উপকার হতে পারে জানেন ? আসলে, খাবারের পর অল্প হাঁটা কেবল আপনাকে সতেজ করে না বরং রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণেও খুব কার্যকর হতে পারে ।

তাই খাবারের পরপরই বসে থাকা বা শুয়ে থাকা উচিত নয় ৷ বরং, আপনার অল্প হাঁটা উচিত । জেনে নেওয়া প্রয়োজন খাবারের পর 10 মিনিট হাঁটা কীভাবে রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে ।

পেশীর কার্যকলাপ এবং গ্লুকোজের ব্যবহার: খাওয়ার পর, আমাদের শরীর খাদ্যকে ভেঙে গ্লুকোজে পরিণত করে ৷ যা রক্তপ্রবাহে প্রবেশ করে । প্রতিক্রিয়া হিসেবে, অগ্ন্যাশয় হরমোন ইনসুলিন নিঃসরণ করে, যা কোষগুলিকে গ্লুকোজ শোষণ করে শক্তিতে রূপান্তরিত করার সংকেত দেয় । আমরা যখন হাঁটি, তখন আমাদের পেশীগুলির আরও শক্তির প্রয়োজন হয় । এরফলে পেশীগুলি রক্ত ​​থেকে আরও বেশি গ্লুকোজ গ্রহণ করে ৷ যার ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা কমে যায় ।

ইনসুলিন সংবেদনশীলতা উন্নত করে: খাওয়ার পর নিয়মিত হাঁটা শরীরের ইনসুলিন সংবেদনশীলতা বাড়ায় । এর অর্থ হল রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণের জন্য শরীরের কম ইনসুলিনের প্রয়োজন হয় । খাবারের পর, বিশেষ করে রাতের খাবারের পর, 10-15৫ মিনিটের একটি ছোট হাঁটা রক্তে শর্করার মাত্রা 30% পর্যন্ত কমাতে পারে ।

সময়কাল সম্পর্কে সচেতন থাকুন: খাবারের 30 মিনিট থেকে 1 ঘণ্টার মধ্যে হাঁটা সবচেয়ে কার্যকর বলে মনে করা হয় ৷ কারণ এই সময় রক্তে শর্করার মাত্রা সর্বোচ্চ থাকে । এমনকি 10 মিনিটের হাঁটাও যথেষ্ট হতে পারে ৷ যা আপনার রুটিনে অন্তর্ভুক্ত করা সহজ করে তোলে ।

নিয়মিততা বজায় রাখুন: প্রতিদিন খাবারের পরে হাঁটার অভ্যাস করার চেষ্টা করুন ।

ধীরে ধীরে শুরু করুন: যদি আপনি নিয়মিত ব্যায়াম না করেন, তাহলে ধীরে ধীরে শুরু করুন ।

হাইড্রেটেড থাকুন: হাঁটার আগে এবং পরে জল পান করতে ভুলবেন না ।

খাবারের পর হাঁটার অন্যান্য উপকারিতা: খাওয়াদাওয়া মানেই ক্যালরি গ্রহণ করা । খাওয়ার পর যদি শুয়ে পড়েন, তাহলে শরীরের বিপাকহার কমে যেতে পারে । ফলে পর্যাপ্ত ক্যালরি ঝড়বে না । শরীরে মেদ বাড়বে ৷ এছাড়াও হজমপ্রক্রিয়াও ঠিক হবে না । তাই খাওয়ার পর শুয়ে পড়া উচিত নয় । বরং বিপাকহার বাড়াতে খাওয়ার পর হাঁটুন ।

এটি কেবল রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে না, বরং হজমশক্তি উন্নত করতে, হৃদরোগের উন্নতি করতে এবং মানসিক চাপ কমাতেও সাহায্য করে ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

