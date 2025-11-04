অগ্ন্যাশয় ক্যানসার প্রাথমিকভাবে ধরা পড়ে না, এই লক্ষণ দেখা দিলে আজই সাবধান হোন
অগ্ন্যাশয় ক্যানসার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নভেম্বর মাসকে অগ্ন্যাশয় সচেতনতা মাস হিসেবে পালন করা হয় ।
Published : November 4, 2025 at 3:46 PM IST
অগ্ন্যাশয় ক্যানসারকে সবচেয়ে মারাত্মক ধরণের ক্যানসার হিসাবে বিবেচনা করা হয় । সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল এর দেরিতে শনাক্তকরণ । লক্ষণগুলি দেখা দেওয়ার সময়, রোগটি প্রায়শই উন্নত পর্যায়ে থাকে ।
অগ্ন্যাশয় ক্যানসার মৃত্যুর প্রধান কারণ । অতএব, এর লক্ষণগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকা গুরুত্বপূর্ণ যাতে সেগুলি মোকাবিলা করা যায় এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগটি শনাক্ত করা যায় । অগ্ন্যাশয় ক্যানসারের লক্ষণগুলি সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক ।
অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসারের লক্ষণগুলি কী কী ?
পেটের ব্যথা যা পিঠে ছড়িয়ে পড়ে: অগ্ন্যাশয় পেটের পিছনে, মেরুদণ্ডের কাছে অবস্থিত । টিউমার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এটি কাছাকাছি স্নায়ু এবং অঙ্গগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে ৷ যারফলে পেটের উপরের অংশে ব্যথা হয় যা প্রায়শই পিঠে ছড়িয়ে পড়ে । এই ব্যথা আসতে পারে এবং যেতে পারে ৷
জন্ডিস: এটি একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ যা যখন একটি টিউমার লিভার থেকে পিত্তনালীতে চাপ দেয় তখন দেখা দেয় । এরফলে শরীরে বিলিরুবিন জমা হয় । এরফলে চোখের ত্বক এবং সাদা অংশ হলুদ হয়ে যায়, মলের রঙ হালকা হয়ে যায়, প্রস্রাব গাঢ় হয়ে যায় এবং ত্বক চুলকায় ।
অব্যক্ত ওজন হ্রাস এবং ক্ষুধা হ্রাস: কোনও প্রচেষ্টা ছাড়াই দ্রুত ওজন হ্রাস ক্যানসারের একটি সাধারণ লক্ষণ । অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসার, শরীর সঠিকভাবে খাবার হজম করতে পারে না, যারফলে পুষ্টির শোষণ ব্যাহত হয় এবং ওজন হ্রাস পায় । এরফলে খিদেও কম পায় ৷
ডায়াবেটিসের হঠাৎ শুরু: অগ্ন্যাশয় ইনসুলিন তৈরি করে, যা রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণ করে। যদি এটি হঠাৎ সঠিকভাবে কাজ করা বন্ধ করে দেয়, তাহলে একজন ব্যক্তির হঠাৎ ডায়াবেটিস হতে পারে, অথবা যদি আগে থেকে বিদ্যমান ডায়াবেটিস অব্যাহত থাকে, তাহলে এটি অনিয়ন্ত্রিত হতে পারে।
হজমের সমস্যা: অগ্ন্যাশয় দ্বারা নিঃসৃত পাচক এনজাইমগুলিতে বাধার ফলে খাবার হজম হতে পারে না । এরফলে বমি বমি ভাব, বমি, পেট ফাঁপা এবং অস্বস্তি হতে পারে ।
ক্লান্তি এবং দুর্বলতা: শরীরের শক্তি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে এবং অসুস্থতার সঙ্গে লড়াই করতে না পারার ফলে ক্লান্তি এবং দুর্বলতা বৃদ্ধি পেতে পারে ।
কেন অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসার আগে ধরা পড়ে না ?
অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসার আগেভাগে ধরা না পড়ার বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে:
অগ্ন্যাশয় শরীরের গভীরে, পাকস্থলীর পিছনে অবস্থিত । এরফলে নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষার সময় ডাক্তারের পক্ষে প্রাথমিক টিউমার অনুভব করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে ।
প্রাথমিক পর্যায়ে, যখন টিউমারটি ছোট হয়, তখন এটি কোনও লক্ষণ দেখা দেয় না । যখন লক্ষণগুলি দেখা দেয়, তখন সেগুলি গ্যাস, বদহজম বা পিঠে ব্যথার মতো সাধারণ সমস্যার মতো হয় এবং প্রায়শই রোগী বা ডাক্তাররা এগুলি উপেক্ষা করেন ।
অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসার খুবই আক্রমণাত্মক এবং শরীরের অন্যান্য অংশে, বিশেষ করে লিভার এবং ফুসফুসে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5865482/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)