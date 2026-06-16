ঘাম ঝরলে চর্বি কমে না, ফিটনেস বিষয়ক ভ্রান্ত ধারণাটি সম্পর্কে বিজ্ঞান কী বলে জানুন

ঘাম ঝরলে চর্বি কমে না, ফিটনেস বিষয়ক ভ্রান্ত ধারণাটি সম্পর্কে বিজ্ঞান কী বলে জানুন
ঘাম ঝড়লেই যে চর্বি ঝরবে এমন তথ্য ভুল ৷ জানুন বিশেষজ্ঞর মতামত ৷
Published : June 16, 2026 at 10:37 AM IST
তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরচর্চার মাধ্যমে ফিট থাকাটা বেশ চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়ায় । অনেকেই মনে করেন শরীরচর্চার সময় ঘাম ঝরানো জরুরি ৷ কারণ ঘাম ঝরলে ওজন কমে এবং ব্যায়ামটি আরও কার্যকর হয় । আপনিও কি এই ধারণায় বিশ্বাসী ? তবে বিষয়টি নিয়ে আরও ভেবে দেখা প্রয়োজন, কারণ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ কিন্তু অন্য কথাই বলছে ।
ঘাম কি ভালো ব্যায়ামের লক্ষণ ?
জর্জিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির মিন্ডি মিলার্ড-স্ট্যাফোর্ড মনে করেন, ঘাম হওয়া ভালো ব্যায়ামের কোনও নির্দেশক নয় ৷ এটি একটি ভুল ধারণা । তাঁর মতে, দু'জন ব্যক্তি যখন ব্যায়াম করেন এবং তাঁদের মধ্যে একজনের বেশি ঘাম হয়, তখন এমনটা ধরে নেওয়া উচিত নয় যে যিনি বেশি ঘামছেন তিনি বেশি কঠোর পরিশ্রম করেছেন ।
ঘাম হওয়া কেবল এটাই নির্দেশ করে, শরীর নিজেকে ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করছে । তাই, ঘাম হওয়াকে ভালো ব্যায়ামের লক্ষণ বলে মনে করাটা সম্পূর্ণ ভুল ।
ব্যায়ামের সময় ঘাম হওয়ার কারণ:
মায়ো ক্লিনিকের (Mayo Clinic) মতে, ব্যায়ামের সময় ঘাম হওয়া নির্দেশ করে শরীর উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে । সহজ কথায়, শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে বেড়ে গেলেই ঘাম নির্গত হয় । স্নায়ুতন্ত্র যখন ঘাম-গ্রন্থিগুলিকে সক্রিয় করে তোলে, তখনই এমনটা ঘটে । এই গ্রন্থিগুলি মূলত দুই ধরনের হয়ে থাকে ৷ এক্রাইন (eccrine) গ্রন্থি এবং অ্যাপোক্রাইন (apocrine) গ্রন্থি । এক্রাইন গ্রন্থিগুলি ত্বকের মাধ্যমে ঘাম নিঃসরণ করে ৷ অন্যদিকে, শরীরের যেসব অংশে লোম থাকে যেমন উরু ও বগল সেসব স্থানে ঘাম নিঃসরণের জন্য অ্যাপোক্রাইন গ্রন্থি দায়ী । শরীর থেকে ঘাম বাষ্পীভূত বা শুকিয়ে যাওয়ার সময় তা শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখতে সহায়তা করে ৷ অর্থাৎ, ঘাম শরীরকে শীতল রাখার একটি প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করে ।
অতিরিক্ত ঘাম কি কোনও সমস্যা ?
চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায়, অতিরিক্ত ঘামের এই অবস্থাকে 'হাইপারহাইড্রোসিস' (hyperhidrosis) বলা হয় । এর ফলে ত্বকে সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে । এছাড়া, অতিরিক্ত ঘামের কারণে শরীরে জলশূন্যতা দেখা দিতে পারে ৷ যা শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা সৃষ্টি করে । এটি মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরও প্রভাব ফেলে ৷ এই সমস্যাটি আড়াল করার জন্য আপনি হয়তো আপনার দৈনন্দিন রুটিন পরিবর্তন করতে পারেন কিংবা সামাজিক মেলামেশা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারেন । যাঁরা অতিরিক্ত ঘামেন, তাঁরা প্রায়শই শরীরচর্চা বা ব্যায়াম করা থেকেও বিরত থাকেন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1351439/