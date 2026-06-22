জিম বা শরীরচর্চাও নগণ্য, সূর্য নমস্কারের পিছনের বিজ্ঞান জানুন
যোগাসনের মধ্যে সূর্য নমস্কার এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে ৷ একে যোগের প্রাণ হিসেবে গণ্য করা হয় ।
Published : June 22, 2026 at 9:51 AM IST
যোগাসনের মধ্যে সূর্য নমস্কার একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে এবং একে যোগের প্রাণ হিসেবে গণ্য করা হয় । এতে মোট 12টি আসন বা ভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত থাকলেও, এর অনুশীলন কেবল এই 12টি নড়াচড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় । এটি শরীরের নমনীয়তা বজায় রাখার পাশাপাশি মনকে শান্ত রাখতেও সহায়তা করে । শরীর ও মন উভয়কেই সুস্থ রাখতে চাইলে সূর্য নমস্কার অত্যন্ত উপকারী ৷ এটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যায়াম হিসাবে বিবেচনা করা হয় ।
সূর্য নমস্কারের শারীরিক উপকারিতা
সূর্য নমস্কারের সময় শরীরের একাধিক পেশী একসঙ্গে সক্রিয় হয়ে ওঠে ৷ যার ফলে শরীরের নমনীয়তা বৃদ্ধি পায় । জেনে নেওয়া দরকার সূর্য নমস্কারের শারীরিক উপকারিতাগুলি সম্পর্কে ৷
1) হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতি: সূর্য নমস্কারের অন্তর্ভুক্ত শারীরিক অঙ্গভঙ্গি এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের কৌশলগুলো হৃদযন্ত্রের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে সহায়তা করে । অশ্ব সঞ্চালনাশন (অশ্বারোহী ভঙ্গি) এবং পর্বতাসন (পর্বত ভঙ্গি)-এর মধ্যে পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন হৃদপিণ্ডকে শক্তিশালী করে তোলে ।
2) পেশী ও হাড়ের শক্তি বৃদ্ধি: সূর্য নমস্কারে এমন বেশ কিছু আসন রয়েছে যা পেশী ও হাড়কে শক্তিশালী করে তোলে । এর মধ্যে ভুজঙ্গাসন পিঠের নিচের অংশ ও মেরুদণ্ডকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে এবং অধোমুখ শবাসন পা ও কাঁধকে শক্তিশালী করে ।
3) বিপাকক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে: বিপাকক্রিয়া বা মেটাবলিজম নিয়ন্ত্রণে সূর্য নমস্কার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । যেহেতু বিপাকক্রিয়া সরাসরি থাইরয়েড গ্রন্থির সঙ্গে যুক্ত, তাই এই যোগব্যায়াম থাইরয়েডের কার্যকারিতার ভারসাম্য বজায় রাখতেও সহায়তা করে ।
মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর সূর্য নমস্কারের উপকারিতা: দৈনন্দিন রুটিনে সূর্য নমস্কার অন্তর্ভুক্ত করা কেবল শরীরের জন্যই নয়, বরং মনের জন্যও উপকারী ৷
1) মানসিক চাপ কমায়
শ্বাস-প্রশ্বাসের ওপর মনোযোগ দেওয়া এবং সচেতনভাবে শরীর চালনা করার প্রক্রিয়াটি স্নায়ুতন্ত্রকে শান্ত রাখে । এর ফলে, মানসিক চাপের হরমোন 'কর্টিসল'-এর মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায় ।
2) মনোযোগ বৃদ্ধি করে
সূর্য নমস্কারের সময় বিভিন্ন যোগাসন এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে যে সমন্বয় ঘটে, তা মনোযোগ বাড়াতে সাহায্য করে । এছাড়া, এটি মানুষের বোধশক্তি বা চিন্তাশক্তিকেও উন্নত করে ।
3) মানসিক ভারসাম্য রক্ষা
মনে করা হয় যে, আবেগ বা মানসিক অবস্থার ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে সূর্য নমস্কারের অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে । এর শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়ামগুলি মনের অবদমিত আবেগ বা অনুভূতি প্রকাশে সহায়তা করে ।
4) প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন
ঐতিহ্যগতভাবে, সূর্য নমস্কার হল সূর্যকে অভিবাদন বা প্রণাম জানানোর একটি প্রক্রিয়া, আর সূর্যকে শক্তির প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হয় । তাই, এই অনুশীলনটি আমাদের প্রকৃতির সাথে সংযুক্ত করে এবং মনে প্রশান্তির অনুভূতি জাগিয়ে তোলে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8814407/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)