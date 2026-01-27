ঠান্ডায় শরীর গরম রাখলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে, করুন এই যোগাসন

ঠান্ডায় শরীর গরম রাখলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে, করুন এই যোগাসন
সূর্যভেদন প্রাণায়াম শীতকালে শরীরকে সুস্থ, উষ্ণ এবং উজ্জীবিত রাখার জন্য একটি সহজ যোগব্যায়াম ।
Published : January 27, 2026 at 2:36 PM IST
যোগব্যায়ামে, প্রাণায়ামকে জীবনীশক্তি নিয়ন্ত্রণ এবং বৃদ্ধির একটি সহজ মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করা হয় । এটি কেবল শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম নয়, বরং স্নায়ুর ভারসাম্য রক্ষা এবং সুস্থ শরীর ও মন বজায় রাখতেও সাহায্য করে । এই প্রাণায়াম ব্যায়ামগুলির মধ্যে একটি হল সূর্যভেদন প্রাণায়াম, যা শরীরে তাপ এবং শক্তি বৃদ্ধি করে বলে পরিচিত ।
সূর্যভেদন প্রাণায়ামের অর্থ: 'সূর্য' অর্থ তাপ এবং শক্তি, আর ‘ভেদন’ অর্থ জাগরণ । এই প্রাণায়ামে শরীরের পিঙ্গলা নাড়ি (সূর্য নাড়ি) সক্রিয় করার জন্য ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস নেওয়া হয় । এটি শরীরের তাপ, শক্তি এবং প্রাণশক্তি বৃদ্ধি করে । প্রাচীন যোগ গ্রন্থগুলি এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাণায়াম বলে মনে করে ।
সূর্যভেদন প্রাণায়ামের উপকারিতা: আয়ুষ মন্ত্রকের মতে, এই প্রাণায়াম শরীরকে উষ্ণ রাখতে সাহায্য করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে এবং শীতকালে শক্ত হয়ে যাওয়া থেকে মুক্তি দেয় । এটি শীতকালে বিশেষভাবে উপকারী বলে মনে করা হয় । তবে, উচ্চ রক্তচাপ এবং হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের এটি অনুশীলন করা উচিত নয় ।
সূর্যভেদন প্রাণায়াম করার সহজ উপায়
এই প্রাণায়ামটি সম্পাদন করা খুবই সহজ:
সুখসাসনে বা যেকোনও আরামদায়ক ভঙ্গিতে বসুন ।
আপনার বাম নাক বন্ধ করুন এবং ডান নাক দিয়ে গভীরভাবে শ্বাস নিন ।
শ্বাস নেওয়ার পর, উভয় নাক বন্ধ করুন এবং কয়েক সেকেন্ড ধরে রাখুন ।
এখন আপনার বাম নাক দিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ুন ।
এটি একটি চক্র হিসাবে গণনা করা হয় । প্রতিদিন সকালে খালি পেটে 10-15টি চক্র করা উপকারী ।
বিশেষজ্ঞ এবং আয়ুর্বেদ মতামত:
যোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, সূর্যভেদন প্রাণায়াম অনুশীলন করলে সর্দি-কাশি এবং নাক বন্ধ হওয়ার মতো সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় । আয়ুর্বেদ বিশ্বাস করে যে এই প্রাণায়াম শরীরের অভ্যন্তরীণ তাপ (অগ্নি) বৃদ্ধি করে, হজমশক্তি উন্নত করে এবং বিশেষ করে কফ দোষের জন্য উপকারী । এটি ফুসফুসের ক্ষমতাও বৃদ্ধি করে, শরীরকে শক্তিশালী এবং সক্রিয় করে তোলে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)