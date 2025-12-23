ETV Bharat / health

প্রতিদিন মাত্র এক চামচ চিয়া সিড খাওয়া শুরু করুন, একমাসের মধ্যে পরিবর্তন দেখবেন

আপনি কি জানেন প্রতিদিন এক চামচ চিয়া সিড খাওয়া শুরু করলে কী হবে ? খনিজ এবং ফাইবার সমৃদ্ধ এই বীজগুলি স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী ।

Benefits Of Chia seed
চিয়া সিড (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 23, 2025 at 1:54 PM IST

4 Min Read
চিয়া সিড দেখতে ছোট হতে পারে, কিন্তু এর উপকারিতার তালিকা বিস্তৃত । ভিটামিন, খনিজ এবং ফাইবার সমৃদ্ধ এই বীজগুলি কোনও সুপারফুডের চেয়ে কম নয় ।

তাই প্রতিদিন মাত্র এক চা চামচ চিয়া সিড খাওয়া আপনার স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী হতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, প্রতিদিন এক চা চামচ চিয়া সিড খেলে আপনার স্বাস্থ্যে কী কী পরিবর্তন দেখা যাবে ।

পুষ্টির জন্য একটি শক্তিঘর: মাত্র এক টেবিল চামচ চিয়া বীজে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড, প্রোটিন, ফাইবার, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে। এই পুষ্টি উপাদানগুলি সুস্থ শরীর বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য ।

পাচনতন্ত্রকে শক্তিশালী করা: চিয়াসিডে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে । এক টেবিল চামচ চিয়া সিডে প্রায় 5 গ্রাম ফাইবার থাকে ৷ যা সুস্থ হজম বজায় রাখতে সাহায্য করে । এটি কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে অন্ত্রের স্বাস্থ্যেরও উন্নতি করে ।

হৃদরোগের উন্নতি ঘটায়: চিয়া সিডের ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড কোলেস্টেরলের মাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে । এগুলি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় ।

ওজন কমাতে সাহায্য করে: চিয়া সিড জলে ফুলে জেলের মতো ঘনত্ব তৈরি করে, যা আপনাকে দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা অনুভব করতে সাহায্য করে । এটি অতিরিক্ত ক্যালোরি গ্রহণ কমায় এবং ওজন কমাতে সাহায্য করে ।

হাড়ের শক্তি: ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং ফসফরাস সমৃদ্ধ, চিয়া সিড হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য চমৎকার । এক টেবিল চামচ চিয়া বীজে দুধের চেয়ে বেশি ক্যালসিয়াম থাকে, যা অস্টিওপোরোসিসের ঝুঁকি কমায় ।

রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ: চিয়া সিড কার্বোহাইড্রেটের হজমকে ধীর করে রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল করতে সাহায্য করে, যা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য বিশেষভাবে উপকারী ।

অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ: চিয়া সিডে অ্যান্টি-অক্সিডেন্টগুলি শরীরকে ফ্রি র‍্যাডিক্যালের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি থেকে রক্ষা করে, ত্বকের বার্ধক্য কমিয়ে দেয় এবং ক্যানসারের মতো গুরুতর রোগের ঝুঁকি কমায় ।

কীভাবে এগুলি আপনার খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করবেন ?

চিয়া সিড সবসময় ভিজিয়ে রাখার পর খাওয়া উচিত । আপনি এক চা চামচ চিয়া সিড কিছুক্ষণ জলে ভিজিয়ে রাখতে পারেন এবং তারপর পান করতে পারেন ৷ অথবা আপনি এগুলি স্মুদি, দই, পোরিজ বা স্যালাডে মিশিয়েও খেতে পারেন । মনে রাখবেন যে এগুলি বেশি পরিমাণে খাওয়া ক্ষতিকারক হতে পারে ।

কোনও জিনিষই বেশি খাওয়া ভালো নয় ৷ ওজন কমানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের বীজ ভেজানো জল খাওয়ার চল হয়েছে । এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছে চিয়া সিড । শুধু চিয়া সিড ভেজনাও জল নয়, অনেকেই স্মুদির মধ্যে চিয়া সিড মিশিয়েও খেয়ে থাকেন । কিংবা ব্রেকফাস্টের মেনুতে থাকে চিয়া সিড, দই আর ফল এবং ড্রাই ফ্রুটসের মিশ্রণ । নিঃসন্দেহে এই খাবার অত্যন্ত পুষ্টিকর । চিয়া সিড খেলে ওজন কমে । ফাইবার থাকায় এই খাবার দীর্ঘক্ষণ পেটও ভরিয়ে রাখে ।

ফলে খাইখাই ভাব কমে যায় । চিয়া সিড খাওয়া এমনিতে সার্বিক ভাবেই স্বাস্থ্যের জন্য ভালোই । তবে একটানা অনেকদিন ধরে খেতে থাকলে পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে । কারণ অতিরিক্ত ফাইবার যুক্ত খাবার খাওয়া পেটের জন্য ভালো নাও হতে পারে । বদহজমের সমস্যা দেখা দিতে পারে ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

