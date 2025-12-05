শীতকালে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে, পাতে রাখুন এই জিনিসগুলি
শীতকালে অসুস্থতা এড়াতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে, আপনার খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনা গুরুত্বপূর্ণ ।
শীতকালে আপনার স্বাস্থ্যের জন্য অতিরিক্ত যত্ন প্রয়োজন । কম তাপমাত্রার কারণে, ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস বৃদ্ধি পায় ৷ এছাড়াও রোগ ছড়িয়ে পড়ে । অতএব, ভিতর থেকে শক্তিশালী শরীর বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
আয়ুর্বেদ কিছু উপাদানকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি ওষুধ হিসেবে বিবেচনা করা হয় ৷ এছাড়াও শীতকালে আপনার খাদ্যতালিকায় সেগুলি অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেয় । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য শীতকালীন খাদ্যতালিকায় কোন উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ?
আমলকি: আমলকি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ এবং ঠান্ডা-কাশির মতো সাধারণ শীতকালীন সমস্যা প্রতিরোধে সাহায্য করে । এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে এবং স্বাস্থ্যকর পাচনতন্ত্র বজায় রাখে । শীতকালে ত্বক শুষ্ক হতে পারে ও আমলকি প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে । প্রতিদিন একটি আমলকি বা এক চা চামচ আমলকির গুঁড়ো হালকা গরম জলের সঙ্গে খেলে আপনি শীতকাল জুড়ে সতেজ বোধ করবেন ।
অশ্বগন্ধা: আয়ুর্বেদে অশ্বগন্ধাকে খুবই উপকারী বলে মনে করা হয় । শীতকালে শক্তি এবং সহনশীলতা বজায় রাখার জন্য এটি খুবই উপকারী । এটি মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করে, ঘুমের মান উন্নত করে এবং শরীরকে উষ্ণ রাখে । আপনি হালকা গরম দুধের সাথে অশ্বগন্ধা গুঁড়ো খেতে পারেন । অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে গর্ভবতী মহিলাদের খাদ্যতালিকায় এটি অন্তর্ভুক্ত করার আগে একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত ।
তুলসি এবং আদা: শীতকালে তুলসী এবং আদার মিশ্রণ একটি ঔষধ । তুলসীতে অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি-ভাইরাল বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে । অন্যদিকে, আদা শরীরকে উষ্ণ রাখে এবং হজমে সহায়তা করে । শীতকালে তুলসী-আদার চা কেবল গলা ব্যথা এবং কাশি থেকে মুক্তি দেয় না, বরং শরীরকে বিষমুক্ত করে । আপনি যদি চান, তাহলে তুলসী পাতা এবং আদার একটি ক্বাথ তৈরি করে পান করতে পারেন ।
তিল: তিলকে শীতকালীন সুপারফুড বললে ভুল হবে না । এতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, আয়রন এবং জিঙ্ক থাকে। তিলের বীজ শরীরকে উষ্ণ রাখে এবং হাড়কে শক্তিশালী করে । শীতকালে, লাড্ডু, তিলের চিক্কি বা সবজিতে তিল ব্যবহার করা উপকারী । প্রতিদিন এক চা চামচ কালো তিল খাওয়া আপনার ত্বক এবং চুলের জন্যও উপকারী ।
হলুদ: হলুদে কারকিউমিন থাকে, যা একটি শক্তিশালী প্রদাহ-বিরোধী এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট । শীতকালে জয়েন্টে ব্যথা, ফোলাভাব এবং যেকোনও ধরণের সংক্রমণ প্রতিরোধে হলুদ খাওয়া অপরিহার্য । প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে হলুদের দুধ পান করলে কেবল ভালো ঘুম হয় না বরং শরীরের রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায় ।
