ক্লান্তি দূর করতে ও শরীরে তৎক্ষণাৎ এনার্জি ফেরাতে এই গরমে পান করুন আঙুরের জুস
এই গ্রীষ্মের মরশুমে, এই সতেজকারী আঙুরের শরবতের মাত্র এক চুমুকই মিনিটের মধ্যে সমস্ত ক্লান্তি দূর করে দেবে ।
Published : June 2, 2026 at 3:56 PM IST
গ্রীষ্মকাল শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র রোদ আর অঝোর ঘামে সবাই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে । এমন সময়ে, আমাদের শরীর প্রতিনিয়ত এমন কিছু পানীয়ের খোঁজ করে যা হবে ঠান্ডা এবং সতেজতাদায়ক। তবে বাজারে সহজলভ্য ঠান্ডা পানীয় এবং প্যাকেটজাত জুসগুলি আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুব একটা উপকারী নয় ৷ আবার প্রতিদিন কেবল সাধারণ লেবুজল পান করাটাও একসময় একঘেয়ে হয়ে উঠতে পারে ।
তাই নতুন এবং সুস্বাদু কিছু ট্রাই করা ভালো ৷ মিষ্টি ও টক স্বাদের এক চমৎকার 'আঙুরের শরবত' ৷ এমন একটি সুস্বাদু পানীয়, যা আপনাকে কেবল সতেজই করে তুলবে না, বরং আপনার স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী হবে ৷
আঙুরে জলের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি থাকে ৷ যা শরীরকে আর্দ্র রাখতে সহায়তা করে । তাছাড়া, আঙুর ভিটামিন ‘সি’ এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ ৷ যা প্রখর রোদের মধ্যেও শরীরে তাৎক্ষণিক শক্তির সঞ্চার করে ।
আঙুরের শরবত তৈরির প্রয়োজনীয় উপকরণ
তাজা আঙুর: 1 কাপ (সবুজ বা কালো আপনার পছন্দমতো)
চিনি বা মধু: 2-3 চা-চামচ (স্বাদমতো)
বিট নুন: হাফ চা-চামচ
জিরা গুঁড়ো (ভাজা): হাফ চা-চামচ
লেবুর রস: 1 চা-চামচ
পুদিনা পাতা: 7-8টি
ঠান্ডা জল এবং বরফের টুকরো
আঙুরের শরবত তৈরির একটি সহজ উপায়
প্রথমে সমস্ত ময়লা দূর করার জন্য আঙুরগুলো জল দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন । এবার, একটি ব্লেন্ডার জারে আঙুর, চিনি বা মধু), বিট নুন, ভাজা জিরে গুঁড়ো, পুদিনা পাতা এবং হাফ কাপ ঠান্ডা জল দিন । এই সমস্ত উপকরণ একসঙ্গে মসৃণ হওয়া পর্যন্ত ব্লেন্ড করুন ।
এরপর একটি ছাঁকনি ব্যবহার করে রসটি একটি পাত্রে ছেঁকে নিন যাতে আঙুরের খোসা আলাদা হয়ে যায় । ছাঁকা রসে লেবুর রস এবং অতিরিক্ত ঠান্ডা জল আপনার পছন্দ অনুযায়ী যোগ করুন ।
একটি সুন্দর গ্লাস নিন, তাতে 3-4টি বরফের টুকরো দিন এবং এই সতেজ শরবত দিয়ে গ্লাসটি ভরে ফেলুন । সাজানোর জন্য, আপনি গ্লাসের কিনারায় লেবুর একটি ছোট টুকরো রাখতে পারেন এবং উপরে কয়েকটি পুদিনা পাতা ছড়িয়ে দিতে পারেন । গ্রীষ্মের গরমে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরুন বা বাড়িতে হঠাৎ অতিথি আসুক, এই ঠান্ডা আঙুরের শরবত নিশ্চিতভাবে সবাইকে মুগ্ধ করবে ।
আঙুরের উপকারিতা:
হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী: আপনি যা খান তা আপনার হার্টের স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে । এমন পরিস্থিতিতে খাদ্যতালিকায় আঙুর অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করুন । এটি হার্টের স্বাস্থ্যের ভালো করে ।
দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়: আঙুর খেলে দৃষ্টিশক্তি ভালো হয় । আপনি যদি এটি নিয়মিত ডায়েটে রাখেন তবে চোখের রোগ এড়াতে পারেন ।
কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে কার্যকর: আঙুরে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার ও জল থাকে । আপনি যদি কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভুগে থাকেন তাহলে আঙুর আপনার জন্য সেরা ফল । এটি মলত্যাগকে সহজ করে তোলে ৷ তাই আপনি কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি পেতে পারেন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8567006/