এই খাবার পেট ব্যথা ও অ্যাসিডিটির কারণ হতে পারে, আজই তালিকা থেকে বাদ দিন

যদি আপনার ঘন ঘন বুক জ্বালাপোড়া, ঢেকুর বা অ্যাসিডিটি হয়, তাহলে সম্ভবত এর অর্থ পাকস্থলী স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি অ্যাসিড তৈরি করছে ।

অ্যাসিডিটির সমস্যায় এড়িয়ে চলুন এই খাবার (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 21, 2025 at 11:41 AM IST

3 Min Read
যদি অ্যাসিডিটি উপেক্ষা করা হয়, তাহলে এটি পেট ব্যথা এবং অন্যান্য গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে । তাহলে আজকে আপনার খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দেওয়া উচিত এমন পাঁচটি খাবার সম্পর্কে কথা বলা যাক যা আপনার পেটের অস্বস্তি দূর করতে সাহায্য করবে ।

মশলাদার এবং ভাজা খাবার: ভাজা এবং মশলাদার খাবারে প্রচুর পরিমাণে চর্বি থাকে । এই চর্বি হজম করার জন্য, পাকস্থলীকে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি অ্যাসিড তৈরি করতে হয় । তাছাড়া কাঁচালঙ্কা এবং গরম মশলার মতো পদার্থগুলি আপনার পেটের আস্তরণে জ্বালাপোড়া করে ৷ যারফলে জ্বালাপোড়া এবং ব্যথা হয় ।

সাইট্রাস ফল এবং টমেটো: আঙুর, লেবু, কমলালেবু এবং টমেটোর মতো সাইট্রাস ফল প্রাকৃতিকভাবে অ্যাসিডিক । যদি আপনার ইতিমধ্যেই অ্যাসিডিটি থাকে, তাহলে এই ফল বা এগুলি থেকে তৈরি পণ্যগুলি (যেমন টমেটো সস বা জুস) হঠাৎ করে আপনার পেটে অ্যাসিডের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে, যার ফলে বুক জ্বালাপোড়া এবং অস্বস্তি হতে পারে ।

চা, কফি এবং সোডা: যদিও আপনার সকালের চা বা কফি আপনাকে সতেজ করে তুলতে পারে ৷ তবে এতে থাকা ক্যাফেইন আপনার পরিপাকতন্ত্রের নীচের অংশকে আলগা করে দেয় । এটি এক ধরণের ভালভ যা অ্যাসিডকে খাদ্যনালীতে ফিরে যেতে বাধা দেয় । যখন এটি আলগা হয়ে যায়, তখন অ্যাসিড বেড়ে যায়, যার ফলে জ্বালাপোড়া হয় । অতিরিক্তভাবে, সোডা এবং কোল্ড ড্রিঙ্কসের বুদবুদ (কার্বন ডাই অক্সাইড) পেটের উপর চাপ দেয় এবং অ্যাসিডকে উপরের দিকে ঠেলে দেয় ।

চকলেট এবং পেপারমিন্ট: চকলেট এবং পেপারমিন্ট উভয়ই অ্যাসিডিটি বাড়াতে পারে । চকলেটে ফ্যাট এবং ক্যাফেইন উভয়ই থাকে ৷ যা পাচনতন্ত্রের নীচের অংশকে শিথিল করে । পেপারমিন্ট এলইএসকেও শিথিল করতে পারে এবং অ্যাসিড রিফ্লাক্সকে আরও খারাপ করতে পারে। অতএব, যদি আপনার বুক জ্বালাপোড়া হয়, তাহলে এই সুস্বাদু খাবারগুলি এড়িয়ে চলাই ভালো ।

প্রক্রিয়াজাত এবং জাঙ্ক ফুড: চিপস, প্যাকেটজাত স্ন্যাকস, বার্গার এবং পিৎজার মতো জাঙ্ক খাবারে প্রায়শই উচ্চ পরিমাণে অস্বাস্থ্যকর চর্বি, লবণ এবং প্রিজারভেটিভ থাকে। এগুলি হজম করা পেটের জন্য চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, যার ফলে অ্যাসিড উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, যার ফলে গ্যাস, ফোলাভাব এবং পেট ব্যথা হতে পারে ।

আপনার খাদ্যতালিকা থেকে এই খাবার বাদ দেওয়ার চেষ্টা করুন । কয়েক দিনের মধ্যে আপনি অ্যাসিডিটি এবং পেট ব্যথার উল্লেখযোগ্য হ্রাস লক্ষ্য করবেন । আপনার খাদ্যাভ্যাস ভারসাম্যপূর্ণ করুন ৷ প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন এবং সময়মতো খান ।

https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/gerd-diet-foods-to-avoid-to-reduce-acid-reflux

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

