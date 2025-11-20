ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে
ক্যালসিয়াম-এর অভাব বিপজ্জনক হতে পারে । জেনে নিন ক্যালসিয়ামের ঘাটতি নির্দেশ করতে পারে এমন লক্ষণগুলি সম্পর্কে ।
Published : November 20, 2025 at 4:44 PM IST
আপনি কি জানেন ক্যালসিয়াম কেবল আমাদের হাড়কে শক্তিশালী করার জন্যই অপরিহার্য নয়, এটি আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজও করে ? ক্যালসিয়াম পেশী সংকোচন, স্নায়ুতন্ত্র এবং হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । অতএব যখন শরীরে কোনও ঘাটতি দেখা দেয়, তখন কেবল একটি নয়, অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে ।
হাড়ের বা দাঁতের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে ক্যালশিয়ামের প্রয়োজনীতা অনেক । শরীরে ইলেক্ট্রোলাইটের সমতা বজায় রাখতেও এই খনিজের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে । বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরে ক্যালশিয়ামের পরিমাণ কমে যেতে থাকে । তাই নির্দিষ্ট একটা বয়সের পর থেকেই হাড়ের স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন হতে বলেন পুষ্টিবিদেরা ।
ক্যালসিয়ামের ঘাটতির লক্ষণগুলি প্রথমে হালকা মনে হতে পারে ৷ তবে সময়মতো সমাধান না করা হলে তা গুরুতর হয়ে উঠতে পারে । অতএব এটি প্রাথমিকভাবে শনাক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ । জেনে নেওয়া প্রয়োজন কোন লক্ষণগুলি ক্যালসিয়ামের ঘাটতি শনাক্ত করতে সহায়তা করতে পারে ।
হাড়ে ব্যথা এবং পেশীতে টান: এটি ক্যালসিয়ামের অভাবের সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণ । আমাদের শরীরের 99% ক্যালসিয়াম আমাদের হাড় এবং দাঁতে জমা হয় ৷ ফলে এর অভাব সরাসরি তাদের উপর প্রভাব ফেলে । হাড় দুর্বল হতে শুরু করে, যার ফলে ক্রমাগত ব্যথা হতে পারে । পেশী সংকোচন এবং শিথিলকরণের জন্যও ক্যালসিয়াম অপরিহার্য । এর অভাব পেশী শক্ত হয়ে যাওয়া, খিঁচুনি এবং মচকে যেতে পারে । এই খিঁচুনি বিশেষ করে উরু, বাহু এবং বগলে বেশি দেখা যায় ।
ক্লান্তি এবং দুর্বলতা: যদি আপনি ক্রমাগত ক্লান্ত এবং অলস বোধ করেন, এমনকি উল্লেখযোগ্য পরিশ্রম ছাড়াই শরীর অলস এবং দুর্বল থাকে, তবে এটি ক্যালসিয়ামের অভাবের লক্ষণ হতে পারে । ক্যালসিয়াম শরীরে শক্তি বিপাক প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । এর অভাব শক্তির মাত্রা হ্রাস করতে পারে, যার ফলে বিরক্তি, চাপ এবং মনোযোগের অভাবের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে ।
নখ এবং ত্বকের উপর প্রভাব: ক্যালসিয়ামের অভাবের কারণে নখ দুর্বল এবং শুষ্ক হয়ে যায় । এর উপর সাদা দাগ দেখা দিতে পারে এবং সহজেই ভেঙে যেতে পারে । একইভাবে, ত্বক শুষ্ক এবং প্রাণহীন দেখা দিতে পারে । ত্বকের পুনর্জীবনের জন্যও ক্যালসিয়াম অপরিহার্য । তাই, এর অভাব ত্বকের সমস্যাও তৈরি করতে পারে ।
দাঁতের সমস্যা: হাড় যেমন প্রভাবিত হয়, তেমনি দাঁতও ক্যালসিয়ামের ঘাটতি থেকে মুক্ত নয় । দাঁত দুর্বল হওয়া, মাড়ি ফুলে যাওয়া, দাঁতের ক্ষয়ের ঝুঁকি বৃদ্ধি এবং শিকড় দুর্বল হয়ে যাওয়া ক্যালসিয়ামের ঘাটতির লক্ষণ হতে পারে । শিশুদের ক্ষেত্রে, এর ঘাটতি এমনকি দাঁতের বিকাশকেও প্রভাবিত করতে পারে ।
স্নায়বিক সমস্যা: স্নায়ুতন্ত্রের সঠিক কার্যকারিতার জন্য ক্যালসিয়াম অপরিহার্য । এটি স্নায়ুর মাধ্যমে সংকেত প্রেরণে সহায়তা করে । যখন শরীরে এর মাত্রা কমে যায়, তখন এটি সরাসরি স্নায়ুতে প্রভাব ফেলে । এরফলে হাত, পা এবং আঙুলে অসাড়তা, ঝিনঝিন, অথবা সূঁচের মতো অনুভূতি হতে পারে । গুরুতর ক্ষেত্রে পেশীতে টান, স্মৃতিশক্তি হ্রাস এবং এমনকি খিঁচুনিও হতে পারে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
