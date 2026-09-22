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ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ধূমপান দ্বিগুণ ঝুঁকি সৃষ্টি করে, গবেষণার চাঞ্চল্যকর তথ্য

ধূমপানের অভ্যাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ডায়াবেটিস অত্যন্ত প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে ।

Lifestyle
ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ধূমপান দ্বিগুণ ঝুঁকি বাড়ায় (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 22, 2026 at 3:23 PM IST

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আধুনিক জীবনধারা গ্রহণের প্রবণতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধূমপানের আসক্তিও বৃদ্ধি পাচ্ছে । পাশাপাশি, এটি সর্বজনবিদিত যে ভারত বিশ্বের 'ডায়াবেটিস রাজধানী'তে পরিণত হয়েছে । এই প্রেক্ষাপটে, সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে কীভাবে এই দুটি বিষয়ের সংমিশ্রণ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে ।

ডায়াবেটিস আক্রান্ত ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি:

একটি নতুন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ডায়াবেটিস আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে যাঁরা ধূমপান করেন, তাঁদের মৃত্যুর ঝুঁকি 55% পর্যন্ত বেড়ে যায় । এর পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষজ্ঞরা এখন টাইপ-2 ডায়াবেটিস রোগীদের চিকিৎসা পরিকল্পনায় ধূমপান বর্জনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানাচ্ছেন ।

11.3 লক্ষ মানুষের মধ্যে মৃত্যুঝুঁকি: গবেষণার ফলাফলগুলি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ৷ 11.3 লক্ষ মানুষের ওপর পরিচালিত একটি মেটা-অ্যানালাইসিসে মৃত্যুঝুঁকি 55% বেশি বলে দেখা গিয়েছে । পাশাপাশি, 1 লক্ষ 30 হাজার রোগীর ওপর পরিচালিত আরেকটি গবেষণায় ঝুঁকি 48% বেশি এবং হৃদরোগজনিত কারণে মৃত্যুর সম্ভাবনা 36% বেশি বলে পরিলক্ষিত হয়েছে ।

ধূমপান ছাড়ার উপায়গুলি কী কী ?

এই গবেষণায় সমস্যাটির পাশাপাশি এর সমাধানের বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে । প্রতিবেদনে ডায়াবেটিস রোগীদের ধূমপান ছাড়ার ক্ষেত্রে ‘ভ্যারেনিক্লিন’ (Varenicline) ওষুধটিকে প্রথম পছন্দের উপায় হিসেবে সুপারিশ করা হয়েছে । তবে এই ওষুধটি পাওয়া না গেলে বিকল্প হিসাবে ‘নিকোটিন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি’ বা ‘বুপ্রোপিয়ন’ (Bupropion) ব্যবহার করা যেতে পারে ।

চিকিৎসাকালীন পর্যবেক্ষণ অপরিহার্য:

চিকিৎসকদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যেন তাঁরা ধূমপান ছাড়ার দুই সপ্তাহ এবং চার সপ্তাহ পর রোগীদের ফলো-আপ বা পরবর্তী স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন । এই সাক্ষাতের সময় রক্তে শর্করার মাত্রা, রক্তচাপ ও ওজন পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পরামর্শ বা কাউন্সেলিং প্রদান করা উচিত । এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অনেক ক্ষেত্রেই রোগী ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার পর ওষুধের মাত্রা সমন্বয় করার প্রয়োজন পড়ে ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5429867/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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