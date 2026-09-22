ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ধূমপান দ্বিগুণ ঝুঁকি সৃষ্টি করে, গবেষণার চাঞ্চল্যকর তথ্য

ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ধূমপান দ্বিগুণ ঝুঁকি সৃষ্টি করে, গবেষণার চাঞ্চল্যকর তথ্য
ধূমপানের অভ্যাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ডায়াবেটিস অত্যন্ত প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে ।
Published : September 22, 2026 at 3:23 PM IST
আধুনিক জীবনধারা গ্রহণের প্রবণতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধূমপানের আসক্তিও বৃদ্ধি পাচ্ছে । পাশাপাশি, এটি সর্বজনবিদিত যে ভারত বিশ্বের 'ডায়াবেটিস রাজধানী'তে পরিণত হয়েছে । এই প্রেক্ষাপটে, সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে কীভাবে এই দুটি বিষয়ের সংমিশ্রণ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে ।
ডায়াবেটিস আক্রান্ত ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি:
একটি নতুন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ডায়াবেটিস আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে যাঁরা ধূমপান করেন, তাঁদের মৃত্যুর ঝুঁকি 55% পর্যন্ত বেড়ে যায় । এর পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষজ্ঞরা এখন টাইপ-2 ডায়াবেটিস রোগীদের চিকিৎসা পরিকল্পনায় ধূমপান বর্জনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানাচ্ছেন ।
11.3 লক্ষ মানুষের মধ্যে মৃত্যুঝুঁকি: গবেষণার ফলাফলগুলি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ৷ 11.3 লক্ষ মানুষের ওপর পরিচালিত একটি মেটা-অ্যানালাইসিসে মৃত্যুঝুঁকি 55% বেশি বলে দেখা গিয়েছে । পাশাপাশি, 1 লক্ষ 30 হাজার রোগীর ওপর পরিচালিত আরেকটি গবেষণায় ঝুঁকি 48% বেশি এবং হৃদরোগজনিত কারণে মৃত্যুর সম্ভাবনা 36% বেশি বলে পরিলক্ষিত হয়েছে ।
ধূমপান ছাড়ার উপায়গুলি কী কী ?
এই গবেষণায় সমস্যাটির পাশাপাশি এর সমাধানের বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে । প্রতিবেদনে ডায়াবেটিস রোগীদের ধূমপান ছাড়ার ক্ষেত্রে ‘ভ্যারেনিক্লিন’ (Varenicline) ওষুধটিকে প্রথম পছন্দের উপায় হিসেবে সুপারিশ করা হয়েছে । তবে এই ওষুধটি পাওয়া না গেলে বিকল্প হিসাবে ‘নিকোটিন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি’ বা ‘বুপ্রোপিয়ন’ (Bupropion) ব্যবহার করা যেতে পারে ।
চিকিৎসাকালীন পর্যবেক্ষণ অপরিহার্য:
চিকিৎসকদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যেন তাঁরা ধূমপান ছাড়ার দুই সপ্তাহ এবং চার সপ্তাহ পর রোগীদের ফলো-আপ বা পরবর্তী স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন । এই সাক্ষাতের সময় রক্তে শর্করার মাত্রা, রক্তচাপ ও ওজন পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পরামর্শ বা কাউন্সেলিং প্রদান করা উচিত । এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অনেক ক্ষেত্রেই রোগী ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার পর ওষুধের মাত্রা সমন্বয় করার প্রয়োজন পড়ে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5429867/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)