গান শুনলে মানসিক শান্তি আসে, গবেষণায় চাঞ্চল্যকর তথ্য

গান শুনলে মানসিক শান্তি আসে, গবেষণায় চাঞ্চল্যকর তথ্য
গান শোনা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী । অনেকেই মনে করেন এটি তাদের ঘুম ভালো করতে সাহায্য করে ।
Published : November 13, 2025 at 4:23 PM IST
গান শোনা মানসিক চাপ কমায় এবং মানুষের মন ভালো করে । অসংখ্য গবেষণায় দেখা গিয়েছে, সঙ্গীত স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী । বিশেষ করে যখন মানসিক চাপ থাকে, তখন গান শোনা মানসিক চাপ কমাতে এবং মেজাজ উন্নত করতে পারে । গান আমাদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর গভীর প্রভাব ফেলে । এটি কেবল মেজাজ উন্নত করে না বরং ঘুমের মানও উন্নত করে । আজকের দ্রুতগতির জীবনে, অনিদ্রা লক্ষ লক্ষ মানুষকে সমস্যায় ফেলছে । এই পরিস্থিতিতে, মানুষ রাতের ভালো ঘুমের জন্য গানের দিকে ঝুঁকতে পারে ।
অনেক গবেষণায় জানা যায়, ঘুমানোর আগে নরম, প্রশান্তিদায়ক গান শোনা ঘুমকে প্ররোচিত করতে এবং ঘুমকে আরও গভীর করতে সাহায্য করে । বাবা-মায়েরা প্রায়শই তাঁদের বাচ্চাদের ঘুম পাড়ানোর জন্য গান গান এবং বিজ্ঞান এটি সমর্থন করে । বেশ কয়েকটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে স্কুল-বয়সি শিশুরাও যখন প্রশান্তিদায়ক সঙ্গীত শোনে তখন তারা আরও ভালো ঘুমাতে পারে । প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যেও সঙ্গীতের এই একই প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে । একটি গবেষণা অনুসারে, যাঁরা ঘুমানোর আগে প্রায় 45 মিনিট ধরে সঙ্গীত শোনেন তাঁরা পরের দিন আরও ভালো ঘুমের কথা জানান । এটিকে সঙ্গীত থেরাপিও বিবেচনা করা যেতে পারে ।
অনিদ্রার মতো ঘুমের সমস্যায় ভোগা নারীদের জন্যও সঙ্গীত উপকারী প্রমাণিত হয়েছে । একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁরা টানা 10 দিন ঘুমানোর আগে তাদের প্রিয় সঙ্গীত অ্যালবাম শুনেছেন, তাঁদের ঘুমানোর সময় 27 থেকে 69 মিনিট থেকে কমিয়ে মাত্র 6 থেকে 13 মিনিটে এসেছে । সঙ্গীত কেবল দ্রুত ঘুম আনার ক্ষেত্রেই কার্যকর নয়, বরং ঘুমের মান উন্নত করতেও কার্যকর । সঙ্গীতের প্রভাব কেবল মস্তিষ্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি সারা শরীরে জৈবিক প্রক্রিয়াগুলিকে প্রভাবিত করে । যখন আমরা সঙ্গীত শুনি, তখন মস্তিষ্ক শব্দগুলিকে বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তরিত করে, যা শরীরে বেশ কিছু হরমোনের পরিবর্তন ঘটায় । সঙ্গীত স্ট্রেস হরমোন কর্টিসল কমায়, যা স্ট্রেস কমায় এবং ঘুমিয়ে পড়া সহজ করে । সঙ্গীত সুখী হরমোন ডোপামিনও নিঃসরণ করে, যা একজনকে ভালো বোধ করায় ।
সঙ্গীত আমাদের স্বায়ত্তশাসিত স্নায়ুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে, যা শরীরের অনিচ্ছাকৃত এবং স্বয়ংক্রিয় ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে । আরামদায়ক সঙ্গীত এই সিস্টেমকে শান্ত এবং ভারসাম্যপূর্ণ করে, হৃদস্পন্দন ধীর করে, রক্তচাপ কমায় এবং শ্বাস-প্রশ্বাস স্থিতিশীল করে । এই সমস্ত পরিবর্তন ঘুমের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে । কখনও কখনও, ঘুমের সমস্যা কেবল অভ্যন্তরীণ কারণগুলির কারণে নয় বরং বাহ্যিক শব্দ এবং মানসিক চাপের কারণেও হয় । ট্র্যাফিক, বিমান বা প্রতিবেশীদের শব্দ ঘুমের দক্ষতা হ্রাস করে এবং হৃদরোগের মতো দীর্ঘমেয়াদী সমস্যার কারণ হতে পারে । এই পরিস্থিতিতে সঙ্গীত একটি শব্দ ঢাল হিসেবে কাজ করে । এটি বাহ্যিক শব্দ দমন করে এবং মনকে উদ্বিগ্ন চিন্তাভাবনা থেকে দূরে রাখে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)