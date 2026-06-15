জন্মের সময় কম ওজন প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে, গবেষণার চাঞ্চল্যকর তথ্য

জন্মের সময় কম ওজন প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে, গবেষণার চাঞ্চল্যকর তথ্য
একটি নতুন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, কম জন্ম-ওজন নিয়ে জন্ম নেওয়া শিশুদের ক্ষেত্রে তরুণ বয়সে স্ট্রোকের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি থাকে ।
Published : June 15, 2026 at 2:52 PM IST
আপনি কি জানেন, আমাদের জন্ম ও শৈশবের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি তরুণ বয়সে আমাদের স্বাস্থ্য কেমন হবে, তা নির্ধারণ করতে পারে ? সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় এই বিস্ময়কর তথ্যটি উঠে এসেছে ।
গবেষণা অনুযায়ী, কোনও শিশুর জন্মের সময় ওজন যদি গড়ের চেয়ে কম হয় তবে তরুণ বয়সে তাদের স্ট্রোকের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি থাকে । সহজ ভাষায় জেনে নেওয়া যাক, এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাটি আর কী কী তথ্য সামনে এনেছে ।
তুরস্কে গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন
সম্প্রতি তুরস্কে ‘ইউরোপিয়ান কংগ্রেস অন ওবেসিটি’ (স্থূলতা বিষয়ক ইউরোপীয় সম্মেলন) অনুষ্ঠিত হয়েছে । সেখানেই বিশেষজ্ঞরা বিশ্ববাসীর সামনে এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ফলাফল তুলে ধরেন । এই আয়োজনে প্রাপ্তবয়স্কদের হৃদযন্ত্র ও রক্তনালীর স্বাস্থ্যের ও শৈশবের বিভিন্ন বিষয়ের গভীর প্রভাবের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয় ।
আট লক্ষ মানুষের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণা:
এটি কোনও ছোট পরিসরের গবেষণা ছিল না । গোথেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ লেনা লিলজা ও ডাঃ মারিয়া বিগডেল-সহ গবেষকদের একটি দল 1973 থেকে 1982 সালের মধ্যে জন্মগ্রহণকারী প্রায় 8 লক্ষ নারী ও পুরুষের তথ্যের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন । এই গবেষণায় 2022 সালের 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত নথিভুক্ত হওয়া স্ট্রোকের ঘটনাগুলি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে ।
উদ্বেগজনক তথ্য উঠে এসেছে
তথ্য বিশ্লেষণের পর, গবেষকরা এমন মোট 2252টি ঘটনা শনাক্ত করেছেন যেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা গবেষণাকালীন সময়ে প্রথমবারের মতো স্ট্রোকের শিকার হয়েছিলেন । এই ঘটনাগুলিকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল:
1,624টি ঘটনা ছিল ইস্কেমিক স্ট্রোকের:
588টি ঘটনা ইন্ট্রাসেরিব্রাল হেমোরেজ (মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে রক্তক্ষরণ) হিসাবে শনাক্ত করা হয়েছিল:
নারী ও পুরুষের ওপর এর প্রভাব কী ছিল ?
গবেষণার তথ্য স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, কম জন্ম-ওজনসম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে স্ট্রোকের সামগ্রিক ঝুঁকি 21 শতাংশ বেশি ছিল । এই বর্ধিত ঝুঁকি ইস্কেমিক এবং হেমোরেজিক উভয় ধরনের স্ট্রোকের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য ছিল ।
লিঙ্গভেদে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়:
কম জন্ম-ওজনসম্পন্ন নারীদের ক্ষেত্রে স্ট্রোকের ঝুঁকি 18 শতাংশ বেশি ছিল ।
অন্যদিকে, কম জন্ম-ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণকারী পুরুষদের ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি 23 শতাংশ বেশি দেখা গিয়েছে ।
বিএমআই (BMI) বা গর্ভকালীন বয়সের কোনও প্রভাব নেই
এই গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হল, স্ট্রোকের এই ঝুঁকিটি বডি মাস ইনডেক্স (BMI) বা জন্মের সময় গর্ভকালীন বয়সের (gestational age) ওপর মোটেও নির্ভরশীল নয় । এর সহজ অর্থ হল, কোনও ব্যক্তির বিএমআই বা জন্মের সময় গর্ভাবস্থার পর্যায় যা-ই হোক না কেন, কম ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণের বিষয়টি স্ট্রোকের ঝুঁকিকে সহজাতভাবেই বাড়িয়ে দেয় ।
https://sciencehub.novonordisk.com/congresses/eco2026/summary.html?cid=pse-e38uz11x6t&s_kwcid=AL%2110025%213%21808769859087%21p%21%21g%21%21european+congress+obesity&s_kwcid=AL%2110025%213%21808769859087%21p%21%21g%21%21european+congress+obesity&gad_source=1&gad_campaignid=23851960051&gbraid=0AAAAAB0qBl6XiEymHc73ea49Lgjbz2LOz&gclid=CjwKCAjwxb7RBhA5EiwAQ-AAdIfcM2S9YZ66BVP0EDvbH4MC2ptwPbNsDkFpvd2f3zyYZSxpJ3IX2hoCrOMQAvD_BwE
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34186103/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)