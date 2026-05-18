অন্ত্রে এই দুই ধরনের বৃদ্ধি ক্যানসারের ঝুঁকি পাঁচ গুণ বাড়িয়ে দেয় ! নয়া গবেষণায় চাঞ্চল্যকর তথ্য

অন্ত্রে এই দুই ধরনের বৃদ্ধি ক্যানসারের ঝুঁকি পাঁচ গুণ বাড়িয়ে দেয় ! নয়া গবেষণায় চাঞ্চল্যকর তথ্য
একটি নতুন গবেষণায় জানা গিয়েছে, অন্ত্রে পাওয়া যাওয়া দুই ধরনের নির্দিষ্ট পলিপ কোলোরেক্টাল ক্যানসারের ঝুঁকি পাঁচ গুণ বাড়িয়ে দিতে পারে ।
Published : May 18, 2026 at 10:16 AM IST
অন্ত্রের ক্যানসার একটি অত্যন্ত গুরুতর স্বাস্থ্যগত অবস্থা, যা চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় 'কোলোরেক্টাল ক্যানসার' নামেও পরিচিত । সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় এই রোগটি বিকাশের পিছনে একটি প্রধান অন্তর্নিহিত কারণ উন্মোচিত হয়েছে । ওই গবেষণা অনুযায়ী, আমাদের অন্ত্রে বেড়ে ওঠা দুই নির্দিষ্ট ধরণের 'পলিপ' অন্ত্রের ক্যানসারের ঝুঁকি পাঁচ গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে পারে ৷
এই পলিপগুলি আসলে কী এবং কীভাবে এরা ঝুঁকি তৈরি করে ?
পলিপ মূলত এক ধরণের ছোট মাংসল বৃদ্ধি, যা অন্ত্রের ভিতরের আস্তরণ বা দেওয়ালে গড়ে ওঠে । কোলোরেক্টাল ক্যানসারের অধিকাংশ ঘটনাই এই ধরণের বৃদ্ধি থেকেই সূত্রপাত হয় । যদিও প্রাথমিকভাবে এই বৃদ্ধিগুলি শরীরের কোনও তাৎক্ষণিক ক্ষতি করে না, তবুও বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, দুই ধরণের নির্দিষ্ট পলিপ যাদের 'অ্যাডেনোমা' এবং 'সেরেটেড' পলিপ বলা হয় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্যানসারে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে ।
এই ক্যানসারের ভয়াবহতা কেবল এই তথ্যটি থেকেই অনুধাবন করা যায় যে, অস্ট্রেলিয়ায় এটি ক্যানসারজনিত মৃত্যুর দ্বিতীয় প্রধান কারণ । অন্যদিকে, সর্বাধিক নির্ণীত ক্যানসারের ঘটনাগুলির মধ্যে এটি চতুর্থ স্থানে রয়েছে ।
আশ্চর্যজনক গবেষণালব্ধ ফলাফল
এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাটি ফ্লিন্ডার্স ইউনিভার্সিটি এবং ফ্লিন্ডার্স মেডিক্যাল সেন্টারের গবেষকদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে । গবেষণাটি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে, তাঁরা 8400-এরও বেশি কোলোনোস্কোপি রেকর্ড অত্যন্ত নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করেছেন । এই অনুসন্ধানে একটি চমকপ্রদ তথ্য উঠে এসেছে:
যাদের অন্ত্রে 'সেরেটেড' (serrated) পলিপ রয়েছে, তাঁদের প্রায় অর্ধেক ক্ষেত্রেই পাশাপাশি 'অ্যাডেনোমা' (adenoma) পলিপেরও উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছে ।
এই দুই বিপজ্জনক ধরণের অর্বুদ বা বৃদ্ধির সহাবস্থান একটি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ সংমিশ্রণ তৈরি করে যা বিশেষজ্ঞদের পূর্বানুমানের তুলনায় অনেক বেশি সচরাচর ঘটতে দেখা গিয়েছে ।
এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ফলাফলসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত জার্নাল Clinical Gastroenterology and Hepatology-তে প্রকাশিত হয়েছে ৷
প্রতিরোধের উপায় কী ?
গবেষকরা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, অন্ত্রের ক্যানসার এবং পলিপের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে । এই গবেষণার ফলাফলগুলিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এই সত্যটির ওপর যে, রোগটি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয়ই হল সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার । এই বিপজ্জনক পলিপগুলিকে যথাসময়ে শনাক্ত করতে এবং ক্যানসারের ঝুঁকি এড়াতে নিয়মিত কলোনোস্কোপির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি ।
https://news.flinders.edu.au/blog/2025/08/06/hidden-bowel-cancer-risk-in-common-growths/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39800079/
