রাত 9টার পর খাবার খাচ্ছেন ? আজই সতর্ক হোন
আমরা কী খাচ্ছি, তার পাশাপাশি আমরা কখন খাচ্ছি সেটাও গুরুত্বপূর্ণ ।
Published : June 13, 2026 at 4:49 PM IST
আজকাল প্রতি দু'জনের মধ্যে একজনেরই গভীর রাতে কিছু খাওয়ার বা ‘স্ন্যাকস’ খাওয়ার অভ্যাস গড়ে উঠেছে । ঘুমানোর ঠিক আগে চিপস, কুকিজ বা চকলেটের মতো খাবার খাওয়ার প্রতি আমাদের অনেকেরই বিশেষ ঝোঁক তৈরি হয়েছে । তবে সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, আমরা কী খাচ্ছি তার পাশাপাশি কখন খাচ্ছি সেটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ ।
গভীর রাতে খাওয়া-দাওয়া বিষয়ে নতুন গবেষণা:
বিজ্ঞানীরা এখন ‘ক্রোনোনুট্রিশন’ (chrononutrition)-এর উপর ক্রমশ বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন । পুষ্টিবিজ্ঞান বা ‘নিউট্রিশন’ সম্পর্কে হয়তো আপনার ধারণা আছে, কিন্তু এই ‘ক্রোনোনুট্রিশন’ আসলে কী ? মূলত, ক্রোনোনুট্রিশন হল এমন একটি বিষয় যা নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে জানা যায়, খাবার গ্রহণের সময় আমাদের শরীরের অভ্যন্তরীণ ঘড়ি (body clock), পরিপাকতন্ত্র এবং অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়ার ওপর কীভাবে প্রভাব ফেলে ।
গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁরা গভীর রাতে বা মানসিক চাপের সময় খাবার খান, তাঁদের অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়া (gut bacteria) ভালোভাবে বেড়ে উঠতে পারে না । এই ধরনের মানুষের হজমজনিত সমস্যায় ভোগার আশঙ্কা বেশি থাকে ।
রাত 9টার পর খাবার খাওয়ার স্বাস্থ্যগত প্রভাব: 'ডাইজেস্টিভ ডিজিজ উইক' (Digestive Disease Week) সম্মেলনে গবেষকরা প্রায় 11,000 মানুষের ওপর পরিচালিত একটি গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করেন । এতে দেখা যায়, যেসব ব্যক্তি তাদের দৈনিক মোট ক্যালোরির এক-চতুর্থাংশের বেশি অংশ রাত 9টার পর গ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে কোষ্ঠকাঠিন্য ও ডায়রিয়ার মতো পরিপাকতন্ত্র-সংক্রান্ত সমস্যা বেশি দেখা দেয় । অন্যদিকে, যাঁরা রাত 9টার আগে খাবার খেয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই ধরনের হজমজনিত সমস্যার ঝুঁকি আড়াই গুণ কম ছিল । গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে, মানসিক চাপের সময় খাবার খেলেও একই ধরনের সমস্যা হতে পারে ।
খাওয়ার সময়ের গুরুত্ব কী ?
আমাদের শরীরের অভ্যন্তরীণ ঘড়ি যা 'সার্কাডিয়ান রিদম' (circadian rhythm) নামে পরিচিত ৷ ঠিক একটি ঘড়ির মতোই কাজ করে । এটি বিপাক (metabolism), ঘুম, পরিপাক এবং হরমোনজনিত কার্যকলাপের মতো শরীরের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সময়সূচি নিয়ন্ত্রণ করে । এমনকি আমাদের অন্ত্রে থাকা ব্যাকটেরিয়াগুলিও একটি নির্দিষ্ট সময়সূচি মেনে কাজ করে । ফলে, অনিয়মিতভাবে বা অসময়ে খাবার খেলে শরীরের এই অভ্যন্তরীণ ঘড়ির ছন্দ ব্যাহত হয়, যার ফলে পরিপাকতন্ত্র তার স্বাভাবিক ও সর্বোত্তম কার্যক্ষমতা বজায় রাখতে পারে না ।
গভীর রাতে খাওয়ার অভ্যাস আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে কি না, তা কীভাবে বুঝবেন ?
মাঝে-মধ্যে বা দু-একবার গভীর রাতে খেলে তা খুব একটা ক্ষতিকর নয়, সমস্যাটি তখনই দেখা দেয় যখন এটি অভ্যাসে পরিণত হয় । গভীর রাতে খাওয়ার নেতিবাচক প্রভাবগুলি কীভাবে শনাক্ত করবেন, তা নিয়ে ভাবলে কিছু স্পষ্ট লক্ষণের কথা বলা যায় । এই অভ্যাসের কারণে কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া বা অ্যাসিড রিফ্লাক্সের (অম্বল বা বুক জ্বালাপোড়া) মতো সমস্যা দেখা দেওয়া একটি স্পষ্ট সতর্কবার্তা, যা উপেক্ষা করা উচিত নয় ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11762470/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)