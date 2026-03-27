ভারতে প্রতি বছর হৃদরোগের সমস্য়া বেড়ে চলেছে, হৃদপিণ্ডকে সুরক্ষিত রাখতে আজই এই পরিবর্তন আনুন

ভারতে প্রতি বছর হৃদরোগের সমস্য়া বেড়ে চলেছে, হৃদপিণ্ডকে সুরক্ষিত রাখতে আজই এই পরিবর্তন আনুন
হৃদরোগের ঘটনা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই, আমাদের হৃদপিণ্ডের প্রতি বাড়তি যত্ন নেওয়া অপরিহার্য
Published : March 27, 2026 at 10:55 AM IST
সাম্প্রতিক সময়ে আমরা সংক্রামক রোগের চেয়ে বরং জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত রোগগুলির প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে দেখেছি । তরুণদের মধ্যে আকস্মিক কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট এবং হার্ট অ্যাটাকের ঘটনা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে । তাই হৃদপিণ্ডের স্বাস্থ্যের বিষয়ে এখন আরও অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন ।
বহু গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, ভারতে প্রতি বছর হৃদরোগজনিত কারণে কয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয় । এই পরিসংখ্যানটি কেবল উদ্বেগজনকই নয়, বরং এটি এমন একটি ইঙ্গিতও বহন করে যে আমাদের হৃদপিণ্ড এখন অতীতের যেকোনও সময়ের তুলনায় অধিকতর ঝুঁকির মুখে রয়েছে । হার্ট অ্যাটাক এবং কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট এখন আর কেবল বয়স্কদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই; বরং এখন এগুলি তরুণদেরও কেড়ে নিচ্ছে । তবে ভালো বিষয় হল, সঠিক জীবনধারা অনুসরণের মাধ্যমে হৃদরোগের ঝুঁকি অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব । জেনে নেওয়া যাক সেগুলি সম্পর্কে ৷
আপনার হৃদপিণ্ডের যত্ন নেবেন কীভাবে ?
খাদ্যাভ্যাসের উন্নতি: হৃদরোগের ঝুঁকি কমানোর ক্ষেত্রে এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ । অতিরিক্ত নুন, চিনি এবং ট্রান্স ফ্যাট গ্রহণ করলে ধমনীগুলি অবরুদ্ধ হয়ে যেতে পারে । আপনার হৃদপিণ্ডকে সুরক্ষিত রাখতে, আঁশযুক্ত খাবার যেমন ওটস, পূর্ণ শস্যদানা, ডাল এবং সবুজ শাকসবজিখাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করুন । এছাড়াও, মরশুমি ফল এবং ড্রাইফ্রুটকে আপনার দৈনন্দিন খাবারের একটি নিয়মিত অংশ করে তুলুন ।
নিয়মিত শরীরচর্চা: অলস বা কায়িক পরিশ্রমহীন জীবনযাপনই হলো হৃদরোগের প্রধান কারণ । হৃদপেশিগুলোকে শক্তিশালী রাখার জন্য শারীরিক ব্যায়াম অপরিহার্য । প্রতিদিন অন্তত 30 মিনিট দ্রুত পায়ে হাঁটার অভ্যাস গড়ে তুলুন । এর পাশাপাশি শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম এবং যোগব্যায়াম অনুশীলন করাও অত্যন্ত উপকারী হতে পারে ।
ধূমপান ও মদ্যপান পরিহার করুন: ধূমপান এবং তামাকজাত দ্রব্য হৃদপিণ্ডের জন্য বিষের মতো কাজ করে। নিকোটিন রক্তনালীগুলিকে সংকুচিত করে ফেলে, যার ফলে শরীরের অভ্যন্তরে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায় । মদ্যপানও হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে যাওয়ার (হার্ট ফেইলিউর) ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে ।
মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ: বর্তমানের এই দ্রুতগতির পৃথিবীতে, মানসিক চাপ বা 'স্ট্রেস' একটি 'নীরব ঘাতক' হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে । অতিরিক্ত মানসিক চাপ শরীরে কর্টিসলের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, যা সরাসরি হৃদপিণ্ডের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে। পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করুন এবং মানসিক চাপ লাঘবের কার্যকর উপায় হিসেবে শখ পূরণ কিংবা ধ্যানের (মেডিটেশন) আশ্রয় নিন ।
নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা অপরিহার্য: মানুষ প্রায়শই রোগের গুরুতর লক্ষণগুলো প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে দেরি করে ফেলে । হৃদরোগ প্রতিরোধ করতে, কোলেস্টেরল, রক্তচাপ এবং রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়মিত পরীক্ষা করান বিশেষ করে যদি আপনার পরিবারে হৃদরোগের কোনও ইতিহাস থাকে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)