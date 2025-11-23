কোষ্ঠকাঠিন্যর সমস্যায় পাতে রাখুন এই খাবারগুলি, শরীরও থাকবে সুস্থ

কোষ্ঠকাঠিন্যর সমস্যায় পাতে রাখুন এই খাবারগুলি, শরীরও থাকবে সুস্থ
আজকের দ্রুতগতির জীবনে কোষ্ঠকাঠিন্য একটি সাধারণ কিন্তু হতাশাজনক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার কারণ খাদ্যাভ্যাস খারাপ, জলের অভাব এবং ফাইবার-ঘাটতিযুক্ত খাদ্য ।
Published : November 23, 2025 at 10:57 AM IST
কোষ্ঠকাঠিন্য একটি সাধারণ কিন্তু ঝামেলাজনক স্বাস্থ্য সমস্যা ৷ যা অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার অভ্যাস, কম ফাইবারযুক্ত খাবার, মানসিক চাপ এবং জলশূন্যতার কারণে হয় । যখন মলত্যাগ কঠিন হয়ে পড়ে, তখন এটি পেটে ব্যথা, গ্যাস, মাথাব্যথা, মুখে খারাপ স্বাদ এবং অলসতার মতো লক্ষণগুলির দিকে পরিচালিত করতে পারে ।
ওষুধের পরিবর্তে, সঠিক এবং প্রাকৃতিক খাবার গ্রহণ করলে এই সমস্যা দূর হতে পারে । এখানে কিছু কার্যকর খাবারের কথা বলা হল যা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সাহায্য করতে পারে ।
সুস্থ-সবল কর্মমুখর জীবন কাটাতে চাইলে প্রতিদিন স্বাস্থ্যকর খাবার ডায়েটে থাকা চাই । না হলে শরীর নিজের কাজ ঠিকমতো করতে পারবে না । ঘিরে ধরবে একাধিক শারীরিক সমস্যা । মুশকিল হল, আমাদের মধ্যে অনেকেরই খাবারের প্রতি তীব্র অনীহা রয়েছে । এই কারণেই পিছু নিচ্ছে অপুষ্টির মতো সমস্যা ।
খাওয়াদাওয়ার অনিয়ম প্রায়ই হয় । তার পরেই শুরু হয়ে যায় পেটের গণ্ডগোল । বেশি ভোগায় কোষ্ঠকাঠিন্য । মলত্যাগ করতে গিয়ে বেগ পেতে হয় । পেট পরিষ্কার না হওয়ায় গ্যাসের সমস্যা বাড়ে । আর এমনটাই যদি চলতে থাকে, তখন পাইলসের সমস্যা দেখা দেয় । তাই কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে কেউ চিয়া সিডস ভেজানো জল খান, আবার কেউ ইসবগুলের সাহায্য নেন । এই ধরনের উপায়গুলি দারুণ কার্যক র। কিন্তু রোজ যদি পাকা পেঁপে খান, আর ইসবগুল বা চিয়া সিডসের সাহায্য নিতেই হবে না । আর কী কী খাবেন জানুন ৷
পেঁপে: পেঁপেতে প্রাকৃতিক এনজাইম পেপেইন এবং প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে, যা হজমশক্তি উন্নত করে এবং অন্ত্র পরিষ্কার রাখে । সকালে খালি পেটে পেঁপে খাওয়া খুবই উপকারী ।
ভেজানো ডুমুর: ডুমুর ফাইবারের একটি চমৎকার উৎস । 2-3টি ডুমুর রাতভর ভিজিয়ে রেখে সকালে খেলে অন্ত্রের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং মলত্যাগ সহজ হয় ।
ত্রিফলা গুঁড়ো: আয়ুর্বেদে ত্রিফলা কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য সবচেয়ে কার্যকর প্রতিকারগুলির মধ্যে একটি । ঘুমানোর আগে হালকা গরম জলের সঙ্গে এটি খেলে ধীরে ধীরে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয় ।
গরম জল এবং লেবু: সকালে লেবু এবং মধু মিশিয়ে এক গ্লাস হালকা গরম জল পান করলে অন্ত্র সক্রিয় হয় এবং বিষাক্ত পদার্থ বের হয়ে যায় ।
পালং শাক: পালং শাক কেবল ফাইবারই নয়, আয়রন এবং ম্যাগনেসিয়ামেও সমৃদ্ধ, যা হজম ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে এবং পেট পরিষ্কার করতে সাহায্য করে ।
কিশমিশ: কিশমিশের প্রাকৃতিক রেচক বৈশিষ্ট্য রয়েছে । তাই, এটি রাতারাতি ভিজিয়ে রেখে সকালে খালি পেটে খাওয়া উপকারী ।
আপেল: আপেলে থাকা পেকটিন নামক দ্রবণীয় ফাইবার হজম ব্যবস্থাকে সক্রিয় করে এবং পেট খালি করা সহজ করে ।
দই: দইয়ের প্রোবায়োটিকগুলি ভালো ব্যাকটেরিয়া বাড়ায়, যা হজমশক্তি উন্নত করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে ।
মটরশুটি এবং ডাল: মুসুর ডাল, মুগ ডাল, কিডনি বিন এবং ছোলার মতো ডালে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে, যা অন্ত্রের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে ।
গোটা শস্য: ব্রাউন রাইস, ওটস, বার্লি এবং কুইনোয়ার মতো গোটা শস্য দ্রবণীয় ফাইবার সরবরাহ করে যা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে ।
কোষ্ঠকাঠিন্য উপেক্ষা করলে ভবিষ্যতে গুরুতর হজম সমস্যা দেখা দিতে পারে । এখানে উল্লেখিত খাবারগুলি আপনার নিয়মিত খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা, প্রচুর পরিমাণে জল পান করা এবং নিয়মিত ব্যায়াম করা হজমশক্তি উন্নত করবে এবং আপনার পেট পরিষ্কার রাখবে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
