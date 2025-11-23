ETV Bharat / health

কোষ্ঠকাঠিন্যর সমস্যায় পাতে রাখুন এই খাবারগুলি, শরীরও থাকবে সুস্থ

আজকের দ্রুতগতির জীবনে কোষ্ঠকাঠিন্য একটি সাধারণ কিন্তু হতাশাজনক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার কারণ খাদ্যাভ্যাস খারাপ, জলের অভাব এবং ফাইবার-ঘাটতিযুক্ত খাদ্য ।

কোষ্ঠকাঠিন্যর সমস্যায় কী খাবেন (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 23, 2025 at 10:57 AM IST

কোষ্ঠকাঠিন্য একটি সাধারণ কিন্তু ঝামেলাজনক স্বাস্থ্য সমস্যা ৷ যা অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার অভ্যাস, কম ফাইবারযুক্ত খাবার, মানসিক চাপ এবং জলশূন্যতার কারণে হয় । যখন মলত্যাগ কঠিন হয়ে পড়ে, তখন এটি পেটে ব্যথা, গ্যাস, মাথাব্যথা, মুখে খারাপ স্বাদ এবং অলসতার মতো লক্ষণগুলির দিকে পরিচালিত করতে পারে ।

ওষুধের পরিবর্তে, সঠিক এবং প্রাকৃতিক খাবার গ্রহণ করলে এই সমস্যা দূর হতে পারে । এখানে কিছু কার্যকর খাবারের কথা বলা হল যা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সাহায্য করতে পারে ।

সুস্থ-সবল কর্মমুখর জীবন কাটাতে চাইলে প্রতিদিন স্বাস্থ্যকর খাবার ডায়েটে থাকা চাই । না হলে শরীর নিজের কাজ ঠিকমতো করতে পারবে না । ঘিরে ধরবে একাধিক শারীরিক সমস্যা । মুশকিল হল, আমাদের মধ্যে অনেকেরই খাবারের প্রতি তীব্র অনীহা রয়েছে । এই কারণেই পিছু নিচ্ছে অপুষ্টির মতো সমস্যা ।

খাওয়াদাওয়ার অনিয়ম প্রায়ই হয় । তার পরেই শুরু হয়ে যায় পেটের গণ্ডগোল । বেশি ভোগায় কোষ্ঠকাঠিন্য । মলত্যাগ করতে গিয়ে বেগ পেতে হয় । পেট পরিষ্কার না হওয়ায় গ্যাসের সমস্যা বাড়ে । আর এমনটাই যদি চলতে থাকে, তখন পাইলসের সমস্যা দেখা দেয় । তাই কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে কেউ চিয়া সিডস ভেজানো জল খান, আবার কেউ ইসবগুলের সাহায্য নেন । এই ধরনের উপায়গুলি দারুণ কার্যক র। কিন্তু রোজ যদি পাকা পেঁপে খান, আর ইসবগুল বা চিয়া সিডসের সাহায্য নিতেই হবে না । আর কী কী খাবেন জানুন ৷

Papaya
পেঁপে (Getty Image)

পেঁপে: পেঁপেতে প্রাকৃতিক এনজাইম পেপেইন এবং প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে, যা হজমশক্তি উন্নত করে এবং অন্ত্র পরিষ্কার রাখে । সকালে খালি পেটে পেঁপে খাওয়া খুবই উপকারী ।

ভেজানো ডুমুর: ডুমুর ফাইবারের একটি চমৎকার উৎস । 2-3টি ডুমুর রাতভর ভিজিয়ে রেখে সকালে খেলে অন্ত্রের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং মলত্যাগ সহজ হয় ।

ত্রিফলা গুঁড়ো: আয়ুর্বেদে ত্রিফলা কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য সবচেয়ে কার্যকর প্রতিকারগুলির মধ্যে একটি । ঘুমানোর আগে হালকা গরম জলের সঙ্গে এটি খেলে ধীরে ধীরে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয় ।

Lemon Water
লেবু জল (Getty Image)

গরম জল এবং লেবু: সকালে লেবু এবং মধু মিশিয়ে এক গ্লাস হালকা গরম জল পান করলে অন্ত্র সক্রিয় হয় এবং বিষাক্ত পদার্থ বের হয়ে যায় ।

পালং শাক: পালং শাক কেবল ফাইবারই নয়, আয়রন এবং ম্যাগনেসিয়ামেও সমৃদ্ধ, যা হজম ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে এবং পেট পরিষ্কার করতে সাহায্য করে ।

Health
কিশমিশ (Getty Image)

কিশমিশ: কিশমিশের প্রাকৃতিক রেচক বৈশিষ্ট্য রয়েছে । তাই, এটি রাতারাতি ভিজিয়ে রেখে সকালে খালি পেটে খাওয়া উপকারী ।

Apple
আপেল (Getty Image)

আপেল: আপেলে থাকা পেকটিন নামক দ্রবণীয় ফাইবার হজম ব্যবস্থাকে সক্রিয় করে এবং পেট খালি করা সহজ করে ।

Curd
দই (Getty Image)

দই: দইয়ের প্রোবায়োটিকগুলি ভালো ব্যাকটেরিয়া বাড়ায়, যা হজমশক্তি উন্নত করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে ।

মটরশুটি এবং ডাল: মুসুর ডাল, মুগ ডাল, কিডনি বিন এবং ছোলার মতো ডালে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে, যা অন্ত্রের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে ।

গোটা শস্য: ব্রাউন রাইস, ওটস, বার্লি এবং কুইনোয়ার মতো গোটা শস্য দ্রবণীয় ফাইবার সরবরাহ করে যা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে ।

কোষ্ঠকাঠিন্য উপেক্ষা করলে ভবিষ্যতে গুরুতর হজম সমস্যা দেখা দিতে পারে । এখানে উল্লেখিত খাবারগুলি আপনার নিয়মিত খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা, প্রচুর পরিমাণে জল পান করা এবং নিয়মিত ব্যায়াম করা হজমশক্তি উন্নত করবে এবং আপনার পেট পরিষ্কার রাখবে ।

https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/constipation/eating-diet-nutrition

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

