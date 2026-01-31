রাত জেগে থাকা হৃদপিণ্ডের জন্য বিপজ্জনক অভ্যাস, নিজেকে রক্ষা করার উপায় জেনে নিন
যদি তুমি রাত জাগা ব্যক্তি হও, অর্থাৎ দেরি করে জেগে থাকো, তাহলে এটা মারাত্মক ক্ষতিকারক হতে পারে ।
Published : January 31, 2026 at 9:44 AM IST
আপনি কি প্রিয় টিভি শো দেখার জন্য অথবা আকর্ষণীয় বই পড়ার জন্য প্রতিদিন রাত দেরি করে জেগে থাকেন ? আপনি জেনে অবাক হতে পারেন এই অভ্যাসটি ধীরে ধীরে আপনার হৃদরোগের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে । হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের একটি বড় গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁরা রাতে বেশি সক্রিয় থাকেন তাঁদের হৃদরোগের স্বাস্থ্য সাধারণ জনগণের তুলনায় খারাপ । চ্যালেঞ্জ হল আপনার অভ্যন্তরীণ ঘড়ি এবং দৈনন্দিন সময়সূচীর মধ্যে অসঙ্গতি, যা হৃদরোগ-স্বাস্থ্যকর আচরণ অনুসরণ করা কঠিন করে তোলে বলে গবেষকরা জানান ৷
শরীরের অভ্যন্তরীণ ঘড়ি এবং আপনার হার্ট: আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের মতে, বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর প্রধান কারণ হল হৃদরোগ এবং পর্যাপ্ত ঘুম না হওয়া হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের মতো সমস্যার একটি প্রধান কারণ । আপনার শরীর একটি সার্কাডিয়ান ছন্দে চলে ৷ একটি 24 ঘণ্টা অভ্যন্তরীণ ঘড়ি যা ঘুম, হরমোন নিঃসরণ, রক্তচাপ এবং হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করে । যখন আপনি কৃত্রিম আলোতে রাত জেগে থাকেন, তখন এই সিস্টেমটি বিভ্রান্ত হয় ।
রাতে, আপনার রক্তচাপ এবং হৃদস্পন্দন সাধারণত হ্রাস পায়, যা আপনার হৃদয়কে বিশ্রামের সুযোগ দেয় । কিন্তু দেরি করে জেগে থাকা এবং অনিয়মিত ঘুম এই সময়কালকে ছোট করতে পারে, যার ফলে হৃদয়কে দীর্ঘ সময় ধরে আরও বেশি কাজ করতে হয় ।
গবেষণাটি কীভাবে পরিচালিত হয়েছিল ? এই গবেষণায়, গবেষকরা যুক্তরাজ্যের বায়োব্যাঙ্কে 300,000 এরও বেশি মধ্যবয়সি এবং বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কদের অনুসরণ করেছেন । প্রায় 8 শতাংশ মানুষ নিজেদেরকে দেরিতে ঘুমানো হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন, যাঁরা সন্ধ্যায় বেশি সক্রিয় থাকেন । গবেষকরা দেখেছেন যে রাতের পেঁচাদের প্রথম হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকি সাধারণ জনগণের তুলনায় 16 শতাংশ বেশি ।
প্রধান কারণগুলি কী কী ? গবেষকদের মতে, তিনটি প্রধান অস্বাস্থ্যকর আচরণ রয়েছে: ধূমপান, অপর্যাপ্ত এবং অনিয়মিত ঘুম এবং খারাপ খাদ্যাভ্যাস ।
পেঁচাদের বিপাক দিনের বেলায় ওঠানামা করে, যারফলে তাঁদের জন্য সকালে উচ্চ-ক্যালোরিযুক্ত ব্রেকফাস্ট খাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে । ফলে রাতে দেরিতে বাইরে বের হওয়ার সময় স্বাস্থ্যকর খাবারের বিকল্প খুঁজে পাওয়া চ্যালেঞ্জিং হতে পারে ।
আপনার হৃদয়ের যত্ন নেওয়ার উপায়: যদিও তাৎক্ষণিকভাবে সকালের মানুষ হওয়া সম্ভব নয়, রাতের পেঁচারা তাঁদের হৃদরোগের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কিছু ছোট এবং বাস্তব পরিবর্তন করতে পারে:
প্রতিদিন একই সময়ে ঘুমাতে যান এবং ঘুম থেকে উঠুন ।
ঘুমানোর কমপক্ষে এক ঘণ্টা আগে স্ক্রিন এক্সপোজার কমানো ।
রাতে ভারী খাবার, অ্যালকোহল এবং ক্যাফেইন এড়িয়ে চলুন ।
সকালের আলো এবং নিয়মিত শারীরিক কার্যকলাপকে অগ্রাধিকার দিন ।
এই সহজ ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে, যাঁরা দেরি করে জেগে থাকেন তারা তাদের হৃদরোগের স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারেন এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে পারেন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8498336/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)