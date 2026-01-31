ETV Bharat / health

রাত জেগে থাকা হৃদপিণ্ডের জন্য বিপজ্জনক অভ্যাস, নিজেকে রক্ষা করার উপায় জেনে নিন

যদি তুমি রাত জাগা ব্যক্তি হও, অর্থাৎ দেরি করে জেগে থাকো, তাহলে এটা মারাত্মক ক্ষতিকারক হতে পারে ।

Health Tips
রাত জেগে থাকা হৃদপিণ্ডের জন্য বিপজ্জনক অভ্যাস (Getty Image)
আপনি কি প্রিয় টিভি শো দেখার জন্য অথবা আকর্ষণীয় বই পড়ার জন্য প্রতিদিন রাত দেরি করে জেগে থাকেন ? আপনি জেনে অবাক হতে পারেন এই অভ্যাসটি ধীরে ধীরে আপনার হৃদরোগের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে । হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের একটি বড় গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁরা রাতে বেশি সক্রিয় থাকেন তাঁদের হৃদরোগের স্বাস্থ্য সাধারণ জনগণের তুলনায় খারাপ । চ্যালেঞ্জ হল আপনার অভ্যন্তরীণ ঘড়ি এবং দৈনন্দিন সময়সূচীর মধ্যে অসঙ্গতি, যা হৃদরোগ-স্বাস্থ্যকর আচরণ অনুসরণ করা কঠিন করে তোলে বলে গবেষকরা জানান ৷

শরীরের অভ্যন্তরীণ ঘড়ি এবং আপনার হার্ট: আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের মতে, বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর প্রধান কারণ হল হৃদরোগ এবং পর্যাপ্ত ঘুম না হওয়া হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের মতো সমস্যার একটি প্রধান কারণ । আপনার শরীর একটি সার্কাডিয়ান ছন্দে চলে ৷ একটি 24 ঘণ্টা অভ্যন্তরীণ ঘড়ি যা ঘুম, হরমোন নিঃসরণ, রক্তচাপ এবং হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করে । যখন আপনি কৃত্রিম আলোতে রাত জেগে থাকেন, তখন এই সিস্টেমটি বিভ্রান্ত হয় ।

রাতে, আপনার রক্তচাপ এবং হৃদস্পন্দন সাধারণত হ্রাস পায়, যা আপনার হৃদয়কে বিশ্রামের সুযোগ দেয় । কিন্তু দেরি করে জেগে থাকা এবং অনিয়মিত ঘুম এই সময়কালকে ছোট করতে পারে, যার ফলে হৃদয়কে দীর্ঘ সময় ধরে আরও বেশি কাজ করতে হয় ।

গবেষণাটি কীভাবে পরিচালিত হয়েছিল ? এই গবেষণায়, গবেষকরা যুক্তরাজ্যের বায়োব্যাঙ্কে 300,000 এরও বেশি মধ্যবয়সি এবং বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কদের অনুসরণ করেছেন । প্রায় 8 শতাংশ মানুষ নিজেদেরকে দেরিতে ঘুমানো হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন, যাঁরা সন্ধ্যায় বেশি সক্রিয় থাকেন । গবেষকরা দেখেছেন যে রাতের পেঁচাদের প্রথম হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকি সাধারণ জনগণের তুলনায় 16 শতাংশ বেশি ।

প্রধান কারণগুলি কী কী ? গবেষকদের মতে, তিনটি প্রধান অস্বাস্থ্যকর আচরণ রয়েছে: ধূমপান, অপর্যাপ্ত এবং অনিয়মিত ঘুম এবং খারাপ খাদ্যাভ্যাস ।

পেঁচাদের বিপাক দিনের বেলায় ওঠানামা করে, যারফলে তাঁদের জন্য সকালে উচ্চ-ক্যালোরিযুক্ত ব্রেকফাস্ট খাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে । ফলে রাতে দেরিতে বাইরে বের হওয়ার সময় স্বাস্থ্যকর খাবারের বিকল্প খুঁজে পাওয়া চ্যালেঞ্জিং হতে পারে ।

আপনার হৃদয়ের যত্ন নেওয়ার উপায়: যদিও তাৎক্ষণিকভাবে সকালের মানুষ হওয়া সম্ভব নয়, রাতের পেঁচারা তাঁদের হৃদরোগের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কিছু ছোট এবং বাস্তব পরিবর্তন করতে পারে:

প্রতিদিন একই সময়ে ঘুমাতে যান এবং ঘুম থেকে উঠুন ।

ঘুমানোর কমপক্ষে এক ঘণ্টা আগে স্ক্রিন এক্সপোজার কমানো ।

রাতে ভারী খাবার, অ্যালকোহল এবং ক্যাফেইন এড়িয়ে চলুন ।

সকালের আলো এবং নিয়মিত শারীরিক কার্যকলাপকে অগ্রাধিকার দিন ।

এই সহজ ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে, যাঁরা দেরি করে জেগে থাকেন তারা তাদের হৃদরোগের স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারেন এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে পারেন ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8498336/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

সম্পাদকের পছন্দ

