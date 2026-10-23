মেঝেতে বসে বা শুয়ে শরীরচর্চা করা কঠিন মনে হয় ? পেটের মেদ দ্রুত কমাতে প্রতিদিন দাঁড়িয়ে এই ব্যায়াম করুন

মেঝেতে বসে বা শুয়ে শরীরচর্চা করা কঠিন মনে হয় ? পেটের মেদ দ্রুত কমাতে প্রতিদিন দাঁড়িয়ে এই ব্যায়াম করুন
Standing Exercises: বর্তমান জীবনযাত্রায় পেটের মেদ একটি সাধারণ সমস্যা ৷ দাঁড়িয়ে করা ব্যায়ামগুলো এটি কমাতে কার্যকর হতে পারে ।
Published : October 23, 2026 at 10:26 AM IST
বর্তমান জীবনযাত্রায় পেটের মেদ জমে যাওয়া একটি অত্যন্ত সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ এর একটি বড় কারণ হল দীর্ঘ সময় বসে কাজ করা । এছাড়া অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, মানসিক চাপ এবং শারীরিক পরিশ্রমের অভাবও এর পিছনে বড় ভূমিকা রাখে । পেটে অতিরিক্ত মেদ কেবল দেখতেই খারাপ লাগে না, বরং এটি ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ এবং হৃদরোগের মতো স্বাস্থ্যঝুঁকিও তৈরি করতে পারে ।
আপনার যদি ব্যায়াম করার জন্য খুব বেশি সময় না থাকে, অথবা যদি মেঝেতে শুয়ে করতে হয় এমন ব্যায়ামগুলি এড়িয়ে চলতে চান, তবে দাঁড়িয়ে করা ব্যায়ামগুলি আপনার জন্য একটি চমৎকার বিকল্প হতে পারে । প্রতিদিন মাত্র 15 থেকে 20 মিনিট সময় নিয়ে এই সহজ ব্যায়ামগুলি করলে পেটের মেদ কমাতে পারবেন এবং প্রায়শই এতে দ্রুত ফল পাওয়া যায় । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এই ব্যায়ামগুলি সম্পর্কে ৷
সাইড বেন্ড ব্যায়াম (Side Bend Exercise): এটি করার জন্য সোজা হয়ে দাঁড়ান । একটি হাত ওপরের দিকে তুলুন এবং ধীরে ধীরে বিপরীত দিকে ঝুঁকে পড়ুন । এরপর অন্য পাশেও একইভাবে ব্যায়ামটি করুন । এই ব্যায়ামটি পেটের দুই পাশের ও কোমরের চর্বি কমাতে সাহায্য করে, যার ফলে কোমর সুঠাম ও সরু হয়ে ওঠে ।
স্ট্যান্ডিং টুইস্ট (Standing Twist): সোজা হয়ে দাঁড়ান এবং শরীরের উপরের অংশটি (ধড়) একবার ডানদিকে, একবার বামদিকে ঘোরান । এটি করার সময় আপনার কোর বা পেটের পেশিগুলিকে শক্ত করে রাখুন । এই সহজ ব্যায়ামটি সরাসরি পেটের পেশিগুলিতে কাজ করে এবং চর্বি কমাতে সাহায্য করে ।
হাই নিজ (High Knees): এটি একটি চমৎকার কার্ডিও ব্যায়াম । এতে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দৌড়ানোর মতো ভঙ্গি করতে হয় এবং হাঁটু যতটা সম্ভব উঁচুতে তুলতে হয় । এটি খুব দ্রুত ক্যালোরি পোড়ায় এবং পেটের চর্বি কমাতে সাহায্য করে ।
স্ট্যান্ডিং কিকস (Standing Kicks): সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে লাথি মারার মতো ভঙ্গি করুন (কিক দিন)। খেয়াল রাখুন যেন আপনার পা অন্তত পেটের উচ্চতা পর্যন্ত পৌঁছয় । এটি পেটের পেশিগুলিকে শক্তিশালী করে এবং চর্বি কমাতে সহায়তা করে ।
স্ট্যান্ডিং বাইসাইকেল ক্রাঞ্চেস (Standing Bicycle Crunches): এটি করার জন্য সোজা হয়ে দাঁড়ান এবং আপনার ডান কনুই দিয়ে বাম হাঁটু স্পর্শ করার চেষ্টা করুন । এরপর, বাম কনুই দিয়ে ডান হাঁটু স্পর্শ করুন । পেটের চর্বি কমানোর জন্য এই ব্যায়ামটি অত্যন্ত কার্যকর বলে বিবেচিত হয় ।
জাম্পিং জ্যাকস (Jumping Jacks): এটি পুরো শরীরের জন্য একটি দারুণ ব্যায়াম । এতে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে লাফাতে হয় এবং লাফানোর সময় হাত ও পা বাইরের দিকে ছড়িয়ে আবার আগের অবস্থানে ফিরিয়ে আনতে হয় । এটি পুরো শরীরের ব্যায়াম হিসেবে কাজ করে এবং খুব দ্রুত পেটের চর্বি কমাতে সাহায্য করে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10680576/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
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