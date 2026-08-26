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গান গাইতে গাইতে আঙুলের অস্ত্রোপচার করালেন সোনু নিগম, কোন শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন ? কী বলছেন চিকিৎসকরা ?

আঙুলে একটি পিণ্ড দেখা দেওয়ায় গায়ক সোনু নিগমের একটি ছোট অস্ত্রোপচার হয়েছে । এর কারণ কি উচ্চ ইউরিক অ্যাসিড নাকি আর্থ্রাইটিস ? জানুন বিস্তারিত ৷

HealthSinger Sonu Nigam underwent a minor surgery after a lump appeared on his finger.
আঙুলে একটি পিণ্ড দেখা দেওয়ায় গায়ক সোনু নিগমের একটি ছোট অস্ত্রোপচার হয়েছে (IANS)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 26, 2026 at 2:25 PM IST

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খ্যাতনামা গায়ক সোনু নিগমকে একটি ছোট অস্ত্রোপচারের সময় গান গাইতে দেখা গিয়েছে । সোনু নিগম নিজেই জানিয়েছেন, ঘটনাটি একটি নিরাপদ ও সাধারণ চিকিৎসাপদ্ধতি চলাকালীন ঘটেছিল । তাঁর বাম হাতের অনামিকায় (ring finger) হওয়া একটি পুরনো বা বারবার ফিরে আসা পিণ্ড বা 'লাম্প' অপসারণের জন্য এই ছোট অস্ত্রোপচারটি করা হয় । এইসময় সময় তাঁকে কেবল স্থানীয়ভাবে অবশ (লোকাল অ্যানেস্থেশিয়া) করা হয়েছিল ৷ তাই তিনি পুরোপুরি সচেতন ছিলেন । অস্বস্তি কমাতে এবং চিকিৎসকদের দলকে বিনোদন দিতেই তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে গান গেয়েছিলেন ।

আঙুলে কোনও পিণ্ড বা ফোলা ভাব দেখা দিলে সাধারণত তা উদ্বেগের কারণ হতে পারে । যদি এটি হঠাৎ দেখা দেয় বা তীব্র ব্যথার সৃষ্টি করে, তবে অনেকেই ভুলবশত মনে করেন যে আঙুলের সব ধরনের পিণ্ডই শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে হয়ে থাকে । চিকিৎসকদের মতে, এই ধারণাটি পুরোপুরি সঠিক নয় ৷ আঙুল বা পায়ের আঙুলে পিণ্ড হওয়ার পিছনে অস্থিসন্ধি (joints), টেন্ডন, ত্বক বা নরম কলার (soft tissues) সঙ্গে সম্পর্কিত নানা কারণ থাকতে পারে । ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যাওয়াও এর একটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে । তাই আঙুলে পিণ্ড দেখেই কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো ঠিক নয় ।

আঙুলে কেন এমন পিণ্ড তৈরি হয় ? এই বিষয়ে চিকিৎসকদের মতামত বিস্তারিতভাবে জেনে নেওয়া যাক ।

ইউরিক অ্যাসিডের কারণে সৃষ্ট পিণ্ড: রক্তে উরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যাওয়া এবং গেঁটে বাত বা 'গাউট' (gout) হল আর্থ্রাইটিস বা বাতের একটি সাধারণ জটিলতা। শরীরে দীর্ঘ সময় ধরে উরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেশি থাকলে অস্থিসন্ধি ও নরম কলার (soft tissues) চারপাশে মনোসোডিয়াম ইউরেট ক্রিস্টাল বা স্ফটিক জমা হতে থাকে । সঠিক সময়ে গাউট নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসা না করা হলে এই স্ফটিকগুলো শক্ত পিণ্ডের আকার ধারণ করে, যাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় 'টোফাই' (tophi) বলা হয় ।

এই পিণ্ডগুলি মূলত হাতের আঙুল, পায়ের আঙুল, কনুই এবং কানের বাইরের অংশে দেখা দেয় । এগুলি ত্বকের নীচে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয় । তবে সব পিণ্ডই যে উরিক অ্যাসিডের কারণে হয়, তা নয় । অনেকের রক্তে উরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেশি থাকলেও গাউট বা বাত নাও হতে পারে । চিকিৎসকদের মতে, আঙুলে দেখা দেওয়া কোনও পিণ্ড সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনও কারণেও হতে পারে ।

অস্টিওআর্থ্রাইটিস বা রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের সঙ্গে কি এই পিণ্ডগুলির কোনও সম্পর্ক আছে ?

অস্থিসন্ধি-সংক্রান্ত অন্যান্য রোগের কারণেও আঙুল ও এর আশেপাশের গঠনের পরিবর্তন হতে পারে । অস্টিওআর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে, আঙুলের ডগার দিকের অস্থিসন্ধির কাছে হাড়ের বাড়তি বৃদ্ধির ফলে শক্ত পিণ্ড তৈরি হতে পারে । আঙুলের মাঝখানের অস্থিসন্ধির চারপাশে যে পিণ্ডগুলি তৈরি হয়, সেগুলিকে 'বুচার্ড নোড' (Bouchard nodes) বলা হয় । স্পর্শ করলে এগুলি নরম মনে হয় না, বরং হাড়ের মতো শক্ত অনুভূত হয় ৷ এর সঙ্গে অস্থিসন্ধিতে ব্যথা, আড়ষ্টতা এবং আঙুল নাড়াচাড়ায় সীমাবদ্ধতার মতো উপসর্গ দেখা দেয় । রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস হল একটি অটোইমিউন রোগ যা অস্থিসন্ধিকে আক্রান্ত করে এবং তীব্র ব্যথা, ফোলাভাব ও দীর্ঘস্থায়ী সকালবেলাকার আড়ষ্টতা সৃষ্টি করে । কিছু রোগীর ক্ষেত্রে ত্বকের নীচে 'রিউমাটয়েড নোডিউল' (rheumatoid nodules) নামক শক্ত পিণ্ড দেখা দিতে পারে । এই পিণ্ডগুলি সাধারণত শরীরের যেসব অংশে বেশি চাপ পড়ে ৷ যেমন কুনুই বা আঙুল সেখানে দেখা যায় ।

গ্যাংলিয়ন সিস্ট (ganglion cyst) কী ?

আঙুলে পিণ্ড হওয়ার কারণ কেবল আর্থ্রাইটিসই নয়, এটি ছাড়া অন্যান্য কারণেও এমনটা হতে পারে । অস্থিসন্ধি বা টেন্ডনের (পেশিকে হাড়ের সঙ্গে যুক্তকারী টিস্যু) কাছে মসৃণ, নরম ও তরলপূর্ণ একটি পিণ্ড তৈরি হতে পারে ৷ যাকে 'গ্যাংলিয়ন সিস্ট' বলা হয় । এছাড়া, আঙুলের ডগার দিকের অস্থিসন্ধির কাছে 'মিউকাস সিস্ট' (mucous cysts) তৈরি হতে পারে । টেন্ডনের সমস্যার কারণেও পিণ্ড বা টিস্যু মোটা হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটতে পারে । আঙুলে আঘাত, সংক্রমণ এবং খুব বিরল ক্ষেত্রে ক্ষতিকর টিউমার (benign or malignant growths)-এর কারণেও আঙুলে পিণ্ড দেখা দিতে পারে । পিণ্ডটি দেখে এর সঠিক কারণ নির্ণয় করা কঠিন হতে পারে ।

উপসর্গগুলো কী কী ?

পিণ্ডের সঙ্গে দেখা দেওয়া অন্যান্য উপসর্গ সঠিক রোগ নির্ণয়ে সহায়তা করতে পারে । গেঁটে বাত বা গাউট (gout)-এর কারণে সৃষ্ট পিণ্ড বা ফোলা অংশে সাধারণত হঠাৎ তীব্র ব্যথা, ত্বক লাল হয়ে যাওয়া, আক্রান্ত স্থানে উষ্ণতা অনুভব করা এবং ফুলে যাওয়ার মতো লক্ষণ দেখা দেয় । অস্টিওআর্থারাইটিসের সঙ্গে যুক্ত পিণ্ডগুলি শক্ত হয় এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আকারে বড় হতে থাকে । এর বিপরীতে, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে সাধারণত কোনও একটি নির্দিষ্ট পিণ্ডের পরিবর্তে একাধিক জয়েন্ট বা অস্থিসন্ধি ফুলে যাওয়া ও আড়ষ্ট হয়ে পড়ার সমস্যা দেখা দেয় । তাই চিকিৎসকরা শুধুমাত্র পিণ্ডের বাহ্যিক রূপ দেখে রোগ নির্ণয় করেন না । সঠিক রোগ নির্ণয়ের জন্য চিকিৎসক শারীরিক পরীক্ষা করেন এবং প্রয়োজনে রক্ত ​​পরীক্ষা (ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ও প্রদাহের নির্দেশক বা মার্কার দেখার জন্য), এক্স-রে, আল্ট্রাসাউন্ড ও অন্যান্য ইমেজিং পরীক্ষা করিয়ে থাকেন । চিকিৎসকদের মতে, যদি পিণ্ড থেকে কোনও তরল পদার্থ নির্গত হয়, তবে সেই টিস্যু বা কলার পরীক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি ৷

আঙুলের পিণ্ডের চিকিৎসা কীভাবে করা হয় ?

আঙুলের পিণ্ডের চিকিৎসা সম্পূর্ণভাবে এর অন্তর্নিহিত কারণের ওপর নির্ভর করে । যদি পিণ্ডটি গাউট বা গেঁটে বাতের কারণে হয়ে থাকে, তবে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা এবং প্রদাহ কমানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । অস্টিওআর্থারাইটিসের চিকিৎসার মধ্যে রয়েছে ব্যায়াম, ব্যথা নিয়ন্ত্রণ, জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এবং রোগের তীব্রতার ওপর ভিত্তি করে অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতি । চিকিৎসকরা জানান, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে জয়েন্টের স্থায়ী ক্ষতি রোধ করতে শুরুতেই বিশেষ ওষুধ সেবন বা চিকিৎসা শুরু করা প্রয়োজন ।

যদি গ্যাংলিয়ন সিস্টের (ganglion cyst) কারণে কোনও অস্বস্তি না হয়, তবে এর সাধারণ চিকিৎসা করা হয় । কিন্তু যদি এটি বেদনাদায়ক হয় বা দৈনন্দিন কাজে ব্যাঘাত ঘটায়, তবে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান করা হয় । সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বাড়িতে কখনও এই পিণ্ডটি ফাটানোর, চাপ দেওয়ার বা নিজে অপসারণ করার চেষ্টা করবেন না । স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন, যদি পিণ্ডটি কয়েক দিন ধরে থাকে এবং দ্রুত বড় হতে থাকে, খুব ব্যথা হয়, লাল হয়ে যায় বা সংক্রমণের লক্ষণ দেখা দেয়, তবে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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