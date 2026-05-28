বাথরুমে মোবাইল ব্যবহার করেন ? কী কী ক্ষতি হচ্ছে জানেন ?
বাথরুমে অনেকেই মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন । কিন্তু এই অভ্যাস মারাত্মক বিপদের দিকে নিয়ে যেতে পারে ৷
Published : May 28, 2026 at 10:26 AM IST
অনেকেই বাথরুমে ফোন নিয়ে যান । প্রথমে মনে হয়, কয়েকটি মেসেজের উত্তর দেবেন । কিন্তু ক্রমশ বাথরুমে মোবাইল ফোন ব্যবহার করার সময় বৃদ্ধি পায় । চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, এই স্বভাবের ফলে একাধিক সমস্যা তৈরি হতে পারে, যার মধ্যে অন্যতম হল অর্শ ।
অর্শ কী ?
পায়ুদ্বারের চারপাশের শিরা ফুলে গিয়ে অর্শ সৃষ্টি হয় । শিরা ফুলে যাওয়ার ফলে পায়ুদ্বারের ব্যাস কমে আসে । তার ফলে মলত্যাগের সময়, শিরাতে চাপ পড়ে তীব্র যন্ত্রণা অনভূত হয় । একই সঙ্গে চাপ বেশি পড়লে রক্তপাতও হতে পারে ।
এই সমস্যা কেন দেখা যায় ?
বিভিন্ন কারণে অর্শের সমস্যা তৈরি হতে পারে । যাঁরা কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগেন, তাঁদের অর্শ হতে পারে । দীর্ঘ দিন ফাইবার ছাডা় খাবার খাওয়ার অভ্যাস থেকেও অর্শ হতে পারে । ডায়েটে ফাইবার বেশি থাকলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয় । তার ফলে মলত্যাগের গতি স্বাভাবিক থাকে । ব্যক্তিকে বাড়তি চাপ দিতে হয় না । এছাড়াও অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের এবং যাঁরা স্থূলত্বের সমস্যার ভুগছেন, তাঁদেরও অর্শ হতে পারে ।
মোবাইল এবং অর্শের মধ্যে সম্পর্ক: সাধারণত মলত্যাগের জন্য বাথরুমে মানুষ যতটা সময় কাটান, তা বাড়িয়ে দেয় মোবাইল । তার ফলে অনেকেই দীর্ঘ ক্ষণ বাথরুমে বসে থাকেন । সামনের দিকে ঝুঁকে এই বসার ভঙ্গিতে পায়ুদ্বার এবং নিতম্বের বেশ কিছু শিরার উপর চাপ তৈরি হয় । ফলে পায়ুদ্বারের আশপাশের শিরা ফুলে গিয়ে অর্শের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে ।
এছাড়াও বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, মানুষের দেহর গঠন যে ভাবে তৈরি হয়েছে, সেখানে ইন্ডিয়ানেই মলত্যাগই আদর্শ । কমোডে বসার কৌশল পাশ্চাত্য থেকে এসেছে । এটা আদর্শ পদ্ধতি নয় ।
অনেক সময় ধরে কমোডে বসে মোবাইলে ব্যস্ত থাকলে মলত্যাগের জন্য প্রয়োজনীয় চাপ ব্যক্তি দেন না । আরাম করে বসে থাকার ফলে মলত্যাগের ইচ্ছাও কমতে পারে । এছাড়োও পায়ুদ্বারের পেশিতে অবস্থিত ‘রেট্রো সিগময়েড স্লিং’ মলকে ধরে থাকে । এটি নরম হলে তা হলে মল ঠিক মতো বেরিয়ে আসতে পারে ।
কিন্তু নিয়মিত প্রয়োজনীয় চাপের অভাবে মলত্যাগের জন্য আরও সময় লাগতে পারে ৷ যা থেকেও কোষ্ঠকাঠিন্য তৈরি হতে পারে । কমোডে বসা বা মোবাইল ব্যবহারের ফলে পায়ু সংক্রান্ত সমস্যা সাম্প্রতিক ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)