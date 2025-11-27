দ্রুত নাকি ধীরগতির হাঁটা কোনটি শরীরের জন্য উপকারী ? জেনে নিন গবেষণার মতামত
আপনি কি প্রায়শই ভাবছেন যে দ্রুত হাঁটা নাকি ধীর হাঁটা বেশি উপকারী হবে ? কীভাবে হাঁটলে বেশি উপকার পাওয়া যাবে জানুন বিশেষজ্ঞর মতামত ৷
Published : November 27, 2025 at 2:56 PM IST
হাঁটা যে স্বাস্থ্যের জন্য ভালো তা সবাই জানি । কিন্তু কখন ও কীভাবে হাঁটা উচিত, ভরা পেট বা খালি পেটের সঙ্গে হাঁটার কোনো সম্পর্ক আছে কি না তা জানেন না অনেকেই ৷
শরীরের উপকার পেতে হলে দ্রুত হাঁটা সবচেয়ে ভালো, কারণ এতে হৃদস্পন্দন বাড়ে এবং ক্যালোরি বেশি খরচ হয় । তবে স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখা বা গ্যাস থেকে মুক্তি পাওয়ার মতো নির্দিষ্ট লক্ষ্যের জন্য আস্তে হাঁটাও উপকারী হতে পারে বলে জানান বিশেষজ্ঞরা । স্বাস্থ্যকর ফিটনেস রুটিনের জন্য হাঁটা প্রয়োজন ৷ তবে জোরে নাকি আসতে কোনটা বেশি জরুরি সেটা জানা প্রয়োজন ৷
যদি আপনিও এই প্রশ্নের উত্তর জানতে চান, তাহলে জেনে নিন দ্রুত হাঁটা নাকি ধীরে হাঁটা আপনার জন্য উপকারী ?
ধীরে ধীরে হাঁটার উপকারিতা: ধীরে হাঁটা বিশেষ করে নতুনদের, বয়স্কদের, অথবা যাঁরা জয়েন্টের ব্যথায় ভুগছেন তাঁদের জন্য ভালো বলে মনে করা হয় ।
নতুনদের জন্য সহজ: যদি আপনি নতুন করে ব্যায়াম করেন বা দীর্ঘ সময় ধরে ব্যায়াম শুরু করেন, তাহলে ধীরে হাঁটা একটি চমৎকার বিকল্প । এটি শরীরের উপর চাপ সৃষ্টি করে না এবং আঘাতের ঝুঁকি কমায় ।
চাপ কমানো: ধীরে হাঁটা মনকে শান্ত করতে সাহায্য করে । এটি এক ধরণের ধ্যান যা চাপ এবং উদ্বেগ কমাতে পারে ।
হজমে সহায়তা করে: খাবারের পর 10-15 মিনিট ধীরে হাঁটা হজম ব্যবস্থাকে সক্রিয় করতে সাহায্য করে এবং রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে ।
স্ট্যামিনা বৃদ্ধি করে: নিয়মিত ধীরে হাঁটা ধীরে ধীরে আপনার স্ট্যামিনা বাড়ায়, যা আপনাকে পরে দ্রুত হাঁটার জন্য প্রস্তুত করে ।
দ্রুত হাঁটার উপকারিতা: দ্রুত হাঁটা এমন একটি গতি যেখানে আপনার হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পায়, আপনার শ্বাসকষ্ট হয়, কিন্তু আপনি এখনও কথা বলতে সক্ষম হন । এটি একটি দুর্দান্ত কার্ডিওভাসকুলার ওয়ার্কআউট ।
ক্যালোরি পোড়ানো এবং ওজন কমানো: ধীর গতিতে হাঁটার তুলনায় দ্রুত হাঁটা প্রায় দ্বিগুণ ক্যালোরি পোড়ায় । ওজন কমানো এবং চর্বি কমানোর জন্য এটি বেশি কার্যকর ।
হৃদরোগের স্বাস্থ্য: এটি হৃদপিণ্ডের পেশী শক্তিশালী করে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে । এটি হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় ।
হাড় এবং পেশীর শক্তি: দ্রুত হাঁটা পা ও নিতম্বের হাড় এবং পেশীর উপর চাপ সৃষ্টি করে, তাদের ঘনত্ব বৃদ্ধি করে ৷ এছাড়াও অস্টিওপোরোসিসের ঝুঁকি কমায় ।
সহনশীলতা এবং শক্তি বৃদ্ধি করে: নিয়মিত দ্রুত হাঁটা আপনার সামগ্রিক ফিটনেস, সহনশীলতা এবং শক্তির মাত্রা উন্নত করে ।
আপনার জন্য কোনটি বেশি উপকারী ?
উভয়ের সুবিধা বিবেচনা করে, এটা বলা কঠিন যে একটি অন্যটির চেয়ে ভালো । এটি আপনার ব্যক্তিগত লক্ষ্য এবং শারীরিক অবস্থার উপর নির্ভর করে । যদি আপনার লক্ষ্য ওজন কমানো, হৃদয়কে সুস্থ রাখা, অথবা আপনার ফিটনেসের মাত্রা বৃদ্ধি করা হয় তাহলে দ্রুত হাঁটা বেশি উপকারী ।
যদি আপনি বয়স্ক হন, জয়েন্টের ব্যথায় ভুগছেন, সুস্থ হয়ে উঠছেন অথবা কেবল চাপমুক্ত এবং সক্রিয় থাকতে চান, তাহলে ধীরে হাঁটা একটি দুর্দান্ত এবং নিরাপদ বিকল্প ।
সাধারণভাবে হাঁটার উপকারিতা(Benefits Of Walking):
ওজন বৃদ্ধিকারী জিনের প্রভাব মোকাবেলা করে । হার্ভার্ডের গবেষকরা 1200 জনেরও বেশি মানুষের স্থূলতা বৃদ্ধিকারী 32টি জিন পরীক্ষা করে দেখেছেন যে এই জিনগুলি আসলে শরীরের ওজনে কতটা অবদান রাখে । গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যাঁরা প্রতিদিন প্রায় এক ঘণ্টা দ্রুত হাঁটেন, তাঁদের মধ্যে এই জিনগুলির প্রভাব অর্ধেক কমে যায় ।
এছাড়াও মিষ্টি খাওয়ার অভ্যাস নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে । এক্সেটার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় দেখা গিয়েছে 15 মিনিটের হাঁটা চকলেটের প্রতি আকাঙ্ক্ষা কমাতে পারে এবং এমনকি চাপের পরিস্থিতিতে আপনি চকলেট খাওয়ার পরিমাণও কমাতে পারেন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
