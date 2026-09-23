বালিশ ব্যবহার না করলে কি ঘড়ের ব্যথা কমে ? জানুন এর আসল তথ্য
Neck Pain Facts: ঘাড়ের ব্যথা উপশমের জন্য বালিশ ছাড়া ঘুমানোর অভ্যাস করেন ৷ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি আরাম দেওয়ার পরিবর্তে সমস্যাটিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে ।
Published : September 23, 2026 at 11:55 AM IST
দীর্ঘ সময় ধরে বসে থাকার ফলে ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া এবং ব্যথা হওয়া একটি সাধারণ সমস্যা ৷ তবে ব্যথা যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে তা সার্ভিক্যাল পেইন বা ঘাড়ের গুরুতর ব্যথার মতো সমস্যায় রূপ নিতে পারে । অনেকে মনে করেন বাড়িতেই এর সহজ সমাধান করা সম্ভব এবং প্রায়শই তাঁরা বালিশ ছাড়া ঘুমানোর মাধ্যমে এর প্রতিকার খোঁজার চেষ্টা করেন ।
আপনিও কি মনে করেন বালিশ ছাড়া ঘুমালে ঘাড়ের ব্যথা উপশম হতে পারে ? এই প্রচলিত ধারণার পিছনের আসল সত্যটি জেনে নেওয়া যাক ।
ভুল ধারণা: বালিশ ছাড়া ঘুমালে ঘাড়ের ব্যথা সেরে যায় ৷
অনেকেই মনে করেন ঘাড়ের ব্যথা কমানোর জন্য বালিশ ব্যবহার করা বন্ধ করা উচিত । তবে এই কথার কোনও ভিত্তি নেই । আমাদের বুঝতে হবে মেরুদণ্ড কোনও নিখুঁত সোজা দণ্ডের মতো নয় । ঘাড়ের অংশে এর একটি মৃদু বাঁক বা বক্রতা রয়েছে, যার জন্য ঘুমের সময় সঠিক সহায়তার প্রয়োজন হয় । এর পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে ৷
ঘাড়ের কোনও অবলম্বন ছাড়া চিত হয়ে ঘুমানো: যদি ম্যাট্রেসটি নিম্নমানের বা অতিরিক্ত শক্ত হয়, তবে বালিশ ছাড়া চিত হয়ে ঘুমানোর ফলে ঘাড়ের ব্যথা আরও বেড়ে যেতে পারে । বালিশ ছাড়া ঘুমালে মাথা পিছনের দিকে হেলে পড়ার প্রবণতা থাকে, যার ফলে ঘাড়ের অংশে একটি ফাঁকা জায়গা তৈরি হয় । ঘাড়কে শিথিল ও আরামদায়ক অবস্থায় রাখতে এই অংশে উপযুক্ত অবলম্বনের প্রয়োজন হয় । সঠিক অবলম্বনের অভাবে ঘাড়ের স্বাভাবিক বক্রতা বা বাঁক সোজা হয়ে যেতে পারে, যা ঘাড়ের পেশি ও লিগামেন্টের ওপর অতিরিক্ত চাপ ও টান সৃষ্টি করে । এর ফলে, শরীর ও মন সতেজ হওয়ার পরিবর্তে ঘুম থেকে ওঠার সময় ব্যক্তি আগের চেয়ে অনেক বেশি ব্যথা অনুভব করেন ।
পাশ ফেরার সময়ও ঘাড়ের ওপর চাপ পড়ে: বিছানায় পাশ ফেরার সময়ও ঘাড়ের জন্য সঠিক সহায়তার প্রয়োজন হয় । বাম বা ডান দিকে ঘোরার সময় কাঁধ ও ঘাড়ের মাঝখানে একটি উল্লেখযোগ্য ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়, যার ফলে মাথাটি গদির দিকে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ে । এর ফলে ঘাড়ের স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয় ৷ প্রতিদিন এভাবে ঘুমালে স্নায়ুতে টান পড়তে পারে, যা ঘাড়ের বিদ্যমান ব্যথাকে আরও বাড়িয়ে তোলে ।
কী ধরনের বালিশ ব্যবহার করা উচিত ?
ঘাড়ের ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে আপনার শোয়ার ভঙ্গির দিকে বিশেষ নজর দিন এবং নীচের বিষয়গুলি বিবেচনা করুন:
এমন বালিশ বেছে নিন যা খুব উঁচুও নয় আবার খুব চ্যাপ্টাও নয় ।
শোয়ার সময় আপনার কপাল এবং চিবুক যেন একে অপরের সমান্তরালে বা একই উচ্চতায় থাকে ।
যদি আপনার চিবুক বুকের সঙ্গে লেগে থাকে, তবে বুঝতে হবে বালিশটি খুব উঁচু ৷ অন্যদিকে, যদি মাথাটি পিছনের দিকে হেলে যায়, তবে বালিশটি খুব পাতলা ।
আদর্শগতভাবে, বালিশের পুরুত্ব বা উচ্চতা এমন হওয়া উচিত যা আপনার ঘাড় এবং কাঁধের বাইরের প্রান্তের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান ।
https://www.health.harvard.edu/pain/say-good-night-to-neck-pain
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)