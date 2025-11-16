রাতের বেলা স্ক্রলিং ঘুম নষ্ট করছে ? খাদ্যতালিকায় এই খাবার যোগ করলে উপকার হবে
Published : November 16, 2025 at 9:00 AM IST
ঘুমানোর আগে রিল, ভিডিয়ো দেখা অথবা মোবাইল ফোনে চ্যাট করা আজকাল একটি সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হয়েছে । এটিকে লেট-নাইট স্ক্রলিং বলা হয়। যদিও এই অভ্যাসটি প্রথমে ছোটখাটো মনে হতে পারে, এটি ধীরে ধীরে ঘুমের মানের উপর প্রভাব ফেলে, যার ফলে পরের দিন ক্লান্তি, অলসতা, বিরক্তি এবং মনোযোগের অভাব দেখা দেয় । এর কারণ হল স্ক্রিন থেকে নির্গত নীল আলো মেলাটোনিন হরমোনের উৎপাদনকে বাধা দেয়, যা ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় ।
রাত জেগে স্ক্রলিং করার অভ্যাস ঘুমের মানকে প্রভাবিত করে এবং পরের দিন ক্লান্ত বোধ করে । এই অভ্যাস ত্যাগ করতে, মনকে শান্ত করে এবং ঘুমের উন্নতি করে এমন কিছু খাবার সহায়ক হতে পারে । এই ফলগুলিতে মেলাটোনিন, ট্রিপটোফ্যান এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ৷ যা শরীরকে শিথিল করে এবং ভালো ঘুমের উন্নতি করে ।
এই অভ্যাসটি ভাঙতে, ডিজিটাল ডিটক্স অপরিহার্য । তবে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হল আপনার খাদ্যতালিকায় এমন খাবার অন্তর্ভুক্ত করা যা শরীর ও মনকে শান্ত করে এবং স্বাভাবিকভাবেই ঘুমের উন্নতি করে । এখানে কিছু খাবারের কথা বলা হল যা কেবল স্ক্রল করার তাড়না কমাবে না বরং ঘুমের উন্নতির মাধ্যমে আপনার স্বাস্থ্যেরও উন্নতি করবে । জেনে নেওয়া যাক সেগুলি সম্পর্কে ৷
কলা: ট্রিপটোফ্যান, ম্যাগনেসিয়াম এবং পটাসিয়াম সমৃদ্ধ কলা পেশী শিথিল করে এবং মস্তিষ্ককে সংকেত দেয় যে বিশ্রামের সময় এসেছে ।
আখরোট: এতে মেলাটোনিন এবং ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে, যা ঘুম চক্রের ভারসাম্য বজায় রাখে ।
গরম দুধ: দুধে থাকা ট্রিপটোফ্যান এবং ক্যালসিয়াম মেলাটোনিন তৈরি করতে সাহায্য করে, যা ঘুম আনতে সাহায্য করে ।
ওটস: ওটস হল ঘুম-বান্ধব কার্বোহাইড্রেট । এতে মেলাটোনিন এবং ভিটামিন বি6 থাকে, যা ঘুমের উন্নতি করে ।
আমন্ড: ম্যাগনেসিয়াম, প্রোটিন এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি সমৃদ্ধ বাদাম মানসিক চাপ কমায় এবং মস্তিষ্ককে শান্ত করে ।
কিউই: সেরোটোনিন এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে, যা ঘুমের মান উন্নত করে এবং স্ক্রিনের আকাঙ্ক্ষা কমায় ।
চিয়া বীজ: ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ফাইবার সমৃদ্ধ এই বীজ মস্তিষ্ককে সন্তুষ্ট করে এবং রাতের খিদে কমায় ।
ভেষজ সবুজ চা: এগুলিতে প্রাকৃতিক যৌগ রয়েছে যা স্নায়ুতন্ত্রকে শান্ত করে এবং ঘুম আনতে সাহায্য করে ।
পনির: এটি ট্রিপটোফ্যানের একটি ভালো উৎস এবং ক্ষুধাও মেটায়, স্ক্রিন টাইমের প্রয়োজন কমায় ।
ডার্ক চকলেট: অল্প পরিমাণে ডার্ক চকলেট মেজাজ স্থিতিশীল করে এবং মানসিক চাপ কমায়, যার ফলে স্ক্রিন টাইম থেকে দূরে থাকা সহজ হয় ।
ঘুমানোর আগে এই স্বাস্থ্যকর খাবারগুলি স্নাক্স হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করলে শরীর এবং মন উভয়ই শান্ত হতে পারে ৷ ধীরে ধীরে গভীর রাতে স্ক্রোলিংয়ের অভ্যাস কমানো যায় । নিয়মিত ঘুমানোর সময় মেনে চলা এবং আপনার ফোনটি শোবার ঘরের বাইরে রাখাও গুরুত্বপূর্ণ ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)