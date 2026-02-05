আপনি কি জানেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রিয় সুপারফ্রুট কোনটি ? জানুন এর উপকারিতা

আপনি কি জানেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রিয় সুপারফ্রুট কোনটি ? জানুন এর উপকারিতা
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রিয় ফল 'সি বাকথর্ন'-এর অনেক ঔষধি গুণ রয়েছে । জেনে নেওয়া দরকার শরীরের স্বাস্থ্যের জন্য এই ফলের কী কী উপকারিতা রয়েছে ।
Published : February 5, 2026 at 4:04 PM IST
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্প্রতি তাঁর ভাষণে এমন একটি ফলের কথা বলেছেন যা অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা প্রদান করে । যার কারণে ইন্টারনেটে নেটিজেনরা এই ফলটি সবচেয়ে বেশি অনুসন্ধান করছেন । এই ফলের নাম 'সি বাকথর্ন' বা হিমালয়ান বেরি'। এটি মূলত হিমালয়ের পাদদেশে, বিশেষ করে লাদাখ অঞ্চলে জন্মায় ।
সাম্প্রতিক একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি তরুণদের তাঁদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় এই সামুদ্রিক বাকথর্ন ফল অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, সামুদ্রিক বাকথর্ন ফলের স্বাস্থ্য উপকারিতা কী কী ?
পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ সুপার ফ্রুট: এটি এক ধরণের বেরি । এই ফলটি কমলা রঙের । লেহ বেরি বা সামুদ্রিক বাকথর্ন নামে পরিচিত ৷ এর বৈজ্ঞানিক নাম হিপ্পোফাই র্যামনয়েডস-এল । এটি ঔষধি গুণাবলী এবং ভিটামিন, খনিজ, ফ্ল্যাভোনয়েড, টারপেনয়েড, পলিস্যাকারাইড এবং অ্যামিনো অ্যাসিডের মতো পুষ্টিতে সমৃদ্ধ, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা ব্যাখ্যা করেন ।
এই বেরিতে 3, 6, 7 এবং 9- ওমেগা ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে । এজন্যই এটিকে 'সুপার ফ্রুট' বলা হয় । এই প্রেক্ষাপটে, কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা পরিষদ লাদাখ অঞ্চলে এই ফলের চাষ এবং তাদের পণ্য তৈরির প্রচার করছে । বিশেষজ্ঞরা জানান, ছোট কাঁটাযুক্ত ঝোপের মতো বেড়ে ওঠা এই উদ্ভিদটি -40 থেকে 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে । খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ঐতিহ্যবাহী চিনা চিকিৎসায় এটি ব্যবহার হয়ে আসছে । প্রাচীন তিব্বতি সাহিত্যেও এই ফলের উল্লেখ রয়েছে । স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা জানান, কেবল এই ফল নয় এই গাছের সমস্ত অংশই ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে ।
এই ফলের স্বাস্থ্য উপকারিতা: রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি এটি জ্বর এবং সর্দি-কাশি কমায় । আন্তর্জাতিক চিকিৎসা গবেষণায় দেখা গিয়েছে, এটি টিউমার এবং কিডনিতে পাথর প্রতিরোধ করে । এছাড়াও, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা জানান, এটি হৃদরোগ সম্পর্কিত অনেক ধরণের রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে কারণ এতে 200 টিরও বেশি জৈব সক্রিয় যৌগ রয়েছে ।
এই ফলের শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমায় । রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় । এটি আলসার প্রতিরোধ করে, পাচনতন্ত্র উন্নত করে । ওমেগা অ্যাসিড স্নায়বিক সমস্যা কমায় । বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে এটি স্মৃতিশক্তি উন্নত করে ।
ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিনের একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, সামুদ্রিক বাকথর্ন ফলের মধ্যে ভিটামিন, ক্যারোটিনয়েড, পলিফেনল, ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ফাইটোস্টেরল-সহ বিভিন্ন জৈব-সক্রিয় উপাদান রয়েছে । স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা ব্যাখ্যা করেছেন এগুলির বিস্তৃত স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে ৷ যার মধ্যে রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ক্যান্সার প্রতিরোধী, অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল, অ্যান্টি-ভাইরাল প্রভাব এবং প্রতিরক্ষামূলক কার্ডিওভাসকুলার, চর্মরোগ, নিউরোপ্রোটেক্টিভ এবং হেপাটোপ্রোটেক্টিভ প্রভাব ।
সুপারফ্রুট কীভাবে খাবেন ?
সামুদ্রিক বাকথর্নে কমলালেবুর চেয়ে 12 গুণ বেশি ভিটামিন সি থাকে । এটি ভিটামিন এ, ই, কে এবং বি কমপ্লেক্স সমৃদ্ধ । সামুদ্রিক বাকথর্ন ওমেগা 7 ফ্যাটি অ্যাসিডের কয়েকটি উৎসের মধ্যে একটি, যা ত্বকের শুষ্কতা রোধ করে । এই কারণেই এই ফলটি ত্বকের যত্নের ক্রিম এবং তেল তৈরিতে ব্যবহৃত হয় । এর উপকারিতা জেনে, পশ্চিমা দেশগুলিতে এটি ভেষজ চা, জ্যাম, জুস, স্যালাড, স্মুদির মতো যেকোনও আকারে খাওয়া হয় । বিশেষজ্ঞরা জানান, এই ফলটি তাজা, শুকনো বা গুঁড়ো যেকোনও আকারে খাওয়া যেতে পারে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9763470/#S4
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)